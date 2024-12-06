Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Общественники предложили убрать Ахеджакову из «Иронии судьбы»
Общественник Бородин предложил убрать Ахеджакову из «Иронии судьбы» из-за нацистского лозунга
Произнесшую в США нацистский лозунг Лию Ахеджакову можно заменить в «Иронии судьбы, или С легким паром!» на актрису Елизавету Боярскую, заявил общественник Виталий Бородин.
Актриса Лия Ахеджакова может исчезнуть из культового фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Инициатором замены Ахеджаковой на актрису Лизу Боярскую выступил общественный деятель Виталий Бородин, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Идея возникла после скандала в США, где Ахеджакова произнесла нацистский лозунг, что вызвало бурное обсуждение и негативную реакцию. Бородин заявил, что для жителей России, для которых пересмотр «Иронии судьбы» стал традицией, будет неприятно видеть актрису, замешанную в подобном инциденте.
Ранее общественники потребовали признать Лию Ахеджакову иноагентом и лишить ее звания народной артистки России после произнесения националистического лозунга «Слава Украине» в США.
В сентябре прошлого года главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС России. Ситуация была связана с украинским флагом, который артистка вынесла на сцену в Бремене, где 27 июня прошел спектакль «Мой внук Вениамин» с ее участием.
Ахеджакова позже заявила, что украинский флаг ей подсунул провокатор вместе с букетом цветов.