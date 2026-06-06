Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.0 комментариев
Раскрыты неизвестные документы о рождении и браке Пушкина
Архив Москвы раскрыл неизвестные документы о рождении и браке Пушкина
Новые архивные материалы о семье Александра Пушкина, включая запись о браке с Натальей Гончаровой, стали доступны в открытом доступе в интернете.
Исторические документы, связанные с жизнью поэта Александра Пушкина, выложил в открытый доступ главный архив Москвы. Публикация приурочена ко Дню русского языка и дню рождения классика, сообщает 360.ru.
В сети появились записи о браке Пушкина с Натальей Гончаровой, запись в метрической книге с указанием места рождения поэта, договор найма квартиры на Арбате и другие свидетельства. Эти материалы уточняют отдельные биографические детали, в том числе адрес появления поэта на свет.
Согласно исторической справке Московской городской управы от 16 января 1915 года, Пушкин родился в доме на Немецкой улице в Москве. Новые публикации позволяют увидеть эти сведения по подлинным документам начала прошлого века.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по всему миру 6 июня прошли сотни мероприятий, приуроченных ко Дню русского языка и 227-летию Александра Пушкина. А президент России Владимир Путин одобрил предложение возродить Российское пушкинское общество.
Ранее в Калининграде впервые показали оригинальную рукопись письма Татьяны из романа «Евгений Онегин» с автографом Пушкина.