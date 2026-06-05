Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Глава АТОР Ломидзе рассказала о предпочтениях российской молодежи на отдыхе
Молодые путешественники из России все чаще отказываются от раскрученных курортов ради поиска аутентичности в тихих провинциальных локациях, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Молодое поколение удивительно с точки зрения запросов, оно ищет аутентику – что-то такое, где «не бывала нога туриста», или, по крайней мере, следов этих пребываний не видно», – сказала Ломидзе, передает РИА «Новости».
По ее словам, для таких поездок идеально подходят небольшие населенные пункты.
Юноши и девушки предпочитают организовывать поездки самостоятельно. Вместо популярных направлений вроде Суздаля они чаще выбирают соседние Муром или Гороховец.
Руководитель ассоциации порекомендовала администрациям небольших поселений активнее создавать видеоролики о местных достопримечательностях. Она подчеркнула, что видеоформат является самым доступным и эффективным способом привлечения внимания аудитории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, работающие россияне предпочитают проводить отпуск в тихих местах с качественным интернетом. Молодежь в поисках уникальных впечатлений стала главным драйвером развития отечественного туризма.