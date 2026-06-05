Tекст: Алексей Дегтярёв

«На подходе в Гуляйпольское (Комсомольское – прим. ВЗГЛЯД), получается, все прилегающие лесополосы были между собой соединены траншеей и укреплены. Изнутри было утеплено материалом, потом обшито сеткой, и крыша из бревен в три наката сверху, засыпанная землей», – пояснил собеседник РИА «Новости».

Он пояснил, что украинские боевики могли доходить по этим траншеям до Гуляйпольского без особых проблем.

От каждого опорного пункта вел отдельный туннель непосредственно в населенный пункт. Часть этих ходов была плотно закрыта, а другие прикрывались лишь сеткой.

Несмотря на серьезную инженерную подготовку противника, российские силы эффективно используют противотанковые мины для взлома обороны. По словам бойца, некоторые пленные украинские солдаты даже выражали своеобразную благодарность за мощные удары, признавая силу российского оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области.