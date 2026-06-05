Губернатор Носов сообщил о 300 млрд инвестиций в Магаданскую область

Фетисов назвал циничным поведение Исинбаевой

Tекст: Дарья Григоренко

В кулуарах Петербургского международного экономического форума депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказал свое отношение к поступку прославленной легкоатлетки, передает РИА «Новости».

«Это было ее решением. Она рассказывает, как гордилась, когда поднимался флаг России, но ничего не сделала для того, чтобы в Международном олимпийском комитете нам флаг вернули. Цинично, разве нет? Она приняла решение с этим жить. Насколько она счастлива сейчас, можно только догадываться», – заявил Фетисов.

Парламентарий подчеркнул, что Исинбаева оказалась одной из немногих, кто сделал подобный выбор. По его словам, большинство великих спортсменов, включая хоккеистов, возвращаются на родину, хотя имели все возможности для комфортной жизни за рубежом.

Сейчас Исинбаева проживает в Испании. Срок ее полномочий в комиссии атлетов МОК завершился после Олимпиады в Париже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года Вячеслав Фетисов осудил участие россиян в международных турнирах без национальных символов.

В июле Елена Исинбаева погасила задолженность перед российской налоговой службой.

В мае текущего года Международный олимпийский комитет продлил санкции в отношении отечественных спортсменов.