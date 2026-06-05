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Губернатор Носов сообщил о 300 млрд инвестиций в Магаданскую область
Крупные российские компании направят около 300 млрд рублей на развитие горнодобывающей отрасли Магаданской области, заявил глава региона Сергей Носов на ПМЭФ.
Магаданская область вступает в этап масштабного притока капиталовложений, сказал Носов, передает РИА «Новости».
«Заходят крупные компании, причем достаточно очень крупные. Ну, хорошо известные там «Металлинвест», «Северсталь», АЛРОСА, через свои дочерние структуры. Серьезно инвестируют в горнодобывающую отрасль. Рассчитываю на инвестиции не менее 300 млрд рублей», – губернатор.
В 2024 году премьер-министр Михаил Мишустин поддержал проект реконструкции Центра опережающей профессиональной подготовки в Магадане.