Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Атака ВСУ лишила света и воды жителей городов ДНР
Минстрой ДНР сообщил об обесточивании семи крупных городов после атаки ВСУ
Целенаправленный удар по энергетической инфраструктуре республики привел к масштабным перебоям в подаче жизненно важных ресурсов для тысяч мирных жителей.
Украинские военные повредили ключевые коммуникации региона, передает ТАСС. Из-за этого инцидента сразу несколько населенных пунктов столкнулись с серьезным коммунальным коллапсом.
«В результате атаки на энергетическую инфраструктуру обесточены объекты и прекращена подача воды на города Енакиево, Юнокоммунаровск, Углегорск, Ждановка, Кировское, Дебальцево, Шахтерск», – сообщили в ведомстве.
В настоящее время аварийные бригады активно устраняют последствия обстрела. Специальные службы работают над оперативным возобновлением подачи электричества и водоснабжения в пострадавшие районы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник ударил по рейсовому автобусу в Енакиево.
В середине мая при детонации взрывоопасного предмета в Шахтерске погиб шестнадцатилетний подросток. Осенью прошлого года украинские военные повредили Зуевскую и Старобешевскую теплоэлектростанции.