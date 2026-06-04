Осужденный пожизненно маньяк Рыльков проиграл суд ФСИН из-за изъятых вещей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Рыльков, известный как «тольяттинский потрошитель», подал иск к сотрудникам ФСИН с требованием выплатить 1 млн рублей за изъятые шесть лет назад личные вещи, передают РИА «Новости».

В материалах суда отмечается, что при переводе из следственного изолятора в колонию у него забрали электробритву, кипятильник, будильник и часть одежды.

Заключенный также выразил недовольство тем, что в акт изъятия не были включены 30 авторучек, тетради с материалами уголовного дела, письма и марки на сумму 2 тыс. рублей. Рыльков обратился в суд Самарской области, требуя признать действия сотрудников незаконными, вернуть имущество и выплатить компенсацию.

Представитель ведомства заявила на заседании, что вещи были изъяты на законных основаниях, а поскольку осужденный не истребовал их при убытии, предметы уничтожили.

Суд отклонил иск маньяка, сославшись на пропуск срока давности для подачи заявления. Рыльков, на счету которого более десяти убийств и десятки изнасилований детей, отбывает наказание в колонии «Черный дельфин» с 1998 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы принудительно взыскивают с Олега Рылькова почти 2 млн рублей компенсации морального вреда.

В конце мая серийный убийца Александр Пичушкин потребовал от Федеральной службы исполнения наказаний 100 тыс. рублей.