Украинский пулеметчик получил 16 лет за теракты под Курском

  • Новость часаРоссийские войска освободили Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное
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    Как Йемен победил «мягкую силу» Германии
    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами
    Шарий: За терактом в Монако стоит Киев
    Стало известно о возможном возвращении бензина стандарта «Евро-2»
    При атаке дронов в Подмосковье погиб шестимесячный ребенок
    Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым
    Эксперт назвал причины покушения на украинского олигарха в Монако
    Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ
    Песков сообщил о готовности России импортировать топливо
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    7 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    30 июня 2026, 13:29 • Новости дня

    Украинский пулеметчик получил 16 лет за теракты под Курском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский пулеметчик Назарий Боднар приговорен к 16 годам лишения свободы за совершение терактов в Курской области, информирует пресс-служба СК.

    Украинский пулеметчик Назарий Боднар приговорен к 16 годам лишения свободы за совершение терактов в Курской области, информирует пресс-служба СК в Max.

    Весной 2025 года осужденный в составе вооруженного подразделения незаконно пересек государственную границу. Во время блокирования и удержания поселка Краснооктябрьский Глушковского района он вел наблюдение за населенным пунктом, местными жителями и российскими военнослужащими.

    Боднар был признан виновным в совершении террористического акта. «Суд приговорил Боднара к наказанию в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года российский суд вынес приговоры четверым украинским военнослужащим за терроризм в Курской области.

    В апреле Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил боевика Антона Зайцева к 16 годам лишения свободы.

    29 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Песков: Киев заплатит территориями за вторжение в Курскую область
    Песков: Киев заплатит территориями за вторжение в Курскую область
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина о том, что Киеву придется заплатить за вторжение в Курскую область территориями для создания буферной зоны.

    Песков напомнил о словах главы государства Владимира Путина относительно последствий атаки на российский регион. По его словам, Киев лишится территорий для создания необходимой буферной зоны, передает РИА «Новости».

    «Хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, там, где создается буферная зона безопасности после вторжения в Курскую область бандформирований киевского режима, Путин сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение. Заплатить вот этой самой территорией, которая окажется в буферной зоне», – подчеркнул представитель Кремля.

    Днем ранее российский лидер отметил, что украинская сторона понесет ответственность за свои действия на курской земле. Расплатой станет утрата земель, которые требуются для обеспечения надежной зоны безопасности.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа.



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    29 июня 2026, 14:03 • Новости дня
    Актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО
    Актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО
    @ kinopoisk.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    О гибели театрального и киноактера Евгения Дербышева в зоне спецоперации стало известно после выдачи его семье свидетельства о смерти.

    Гибель актера театра и кино Евгения Дербышева в зоне специальной военной операции подтверждена его окружением, передает Ura.ru со ссылкой на aif.ru. По словам знакомых, артист служил в районе проведения спецоперации и долгое время числился пропавшим без вести.

    «Евгений пропал без вести на СВО в 2024 году. В этом году его семья получила свидетельство о смерти», – сообщил источник. Таким образом, официальное подтверждение кончины актера его близкие получили только спустя время после исчезновения.

    Евгений Дербышев дебютировал в кинематографе в 2007 году в сериале «Адвокат». Позже он сыграл в проектах «Александровский сад-3», «Висяки», «Глухарь», «Провинциалка», «Меч», «След», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Склифосовский», «Пятницкий» и других картинах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший артист Театра имени Ермоловой Павел Чернявский погиб в зоне спецоперации 3 марта 2026 года после заключения контракта с Минобороны.

    Актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер» и «ИП Пирогова», погиб в зоне СВО в январе 2026 года.

    Актер Вадим Алферов из сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» погиб в Курской области, куда он ушел добровольцем в октябре 2024 года.

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    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    29 июня 2026, 17:07 • Новости дня
    Российские войска вошли в Казачью Лопань в Харьковской области
    Российские войска вошли в Казачью Лопань в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    После успешного прорыва границы в Харьковской области подразделения Вооруженных сил России вошли в Казачью Лопань.

    Группировка Объединенных сил ВСУ подтверждает информацию о продолжающихся столкновениях в районе сел Гранов и Казачья Лопань, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Украинские средства массовой информации, ссылаясь на военных, отмечают присутствие российских сил в Казачьей Лопани уже как минимум неделю. При этом администрация города Дергачи сообщает, что в соседних селах бойцы находятся уже два или три месяца. Аналитики ресурса Deep State перевели село Гранов в серую зону еще 19 июня.

    Командование украинских войск опасается дальнейшего продвижения российской армии на этом участке фронта. Представители группировки ВСУ заявили, что «россияне попытаются развернуть свое наступление и совершить прорыв в этом районе».

    Ранее российские силовики отбили контратаку украинских военных в Казачьей Лопани. В начале июня армия России разгромила десантно-штурмовые подразделения противника на этом направлении.

    Месяцем ранее группировка войск «Север» освободила соседний населенный пункт Гранов.

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    29 июня 2026, 16:08 • Новости дня
    ВС России ударили по газораспределительной станции в Харьковской области
    ВС России ударили по газораспределительной станции в Харьковской области
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России поразили газораспределительную станцию в районе населенного пункта Панютинов в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Атака была совершена в ночь на 29 июня с использованием беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    «В целях снижения военно-экономического потенциала противника в ночь с 28 на 29 июня расчетами БПЛА «Герань-2» и «Герань-4 сикер» была нанесена серия ударов по газораспределительной станции (ГРС) в районе н. п. Панютинов Харьковской области», – сообщили в Минобороны России.

    В результате высокоточных ударов были выведены из строя газоперекачивающие установки, цех подготовки газа и часть резервуаров для его хранения. Средства объективного контроля зафиксировали на объектах объемные возгорания в режиме реального времени.

    Ранее российские беспилотники атаковали автозаправочные станции в Харьковской области. До этого аппарат «Герань-2» поразил военную радиовышку в Черниговской области.

    На прошлой неделе Вооруженные силы России обесточили предприятия военно-промышленного комплекса в Николаевской области.

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    30 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами

    Эксперт Асафьев: Для борьбы с украинскими дронами нужны мобильные группы с FPV-перехватчиками

    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Эффективно противостоять атакам БПЛА ВСУ можно за счет использования дронов-перехватчиков и активного оснащения ими мобильных огневых групп. Большим подспорьем для работы МОГов также станет создание единой информационной системы обнаружения и целеуказания, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик ИМИ МГИМО Александр Асафьев. Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об оснащении дронов ИИ и вооружении МОГ FPV-перехватчиками.

    «Дроны-перехватчики, о которых говорил Андрей Белоусов, наиболее эффективны при использовании по распространенному принципу зенитных управляемых ракет, то есть в соотношении две противоракеты на одну летящую цель. Поэтому крайне важно, чтобы такие аппараты были не только эффективными, но и стоили не намного дороже самой цели, как это происходит, например, с зенитными ракетными комплексами», – заявил газете ВЗГЛЯД специалист в области военной теории, аналитик ИМИ МГИМО Александр Асафьев.

    По его словам, существующие сегодня модели перехватчиков, в том числе «Елка», рассчитаны на кинетическое поражение цели – непосредственное столкновение с ней. На нынешнем этапе развития этого направления такой подход эксперт считает вполне оправданным.

    «Однако рано или поздно скорость, маневренность и программное обеспечение ударных дронов по типу украинских «Лютых» и наших «Гераней» будут совершенствоваться. При таком сценарии эффективность дронов-перехватчиков с кинетическим типом поражения ощутимо снизится», – считает аналитик.

    По его прогнозу, следующим этапом развития станут более дорогие, чем нынешние, но все еще значительно более дешевые по сравнению с зенитными ракетами перехватчики, оснащенные осколочно-фугасной боевой частью и системой дистанционного подрыва.

    «При идеальном сценарии все это должно работать в автономном или полуавтономном режиме, чтобы свести участие человека до уровня – вывести дрон на стартовую позицию и подтвердить поражение цели. Все остальное, включая наведение на цель, в перспективе может определять сама автоматика», – добавил собеседник.

    Отдельное внимание Асафьев уделил развитию мобильных огневых групп. По его словам, сегодня для выполнения задач в них по-прежнему вынужденно задействуется большое количество личного состава, особенно в расчетах с легким стрелковым оружием.

    «Использование автоматизированных пулеметных турелей могло бы высвободить ощутимое число людей для выполнения непосредственных боевых задач. Еще лучше было бы использовать пушечные турели с боеприпасами управляемого подрыва, но это уже орудия калибра 30 мм и выше. Впрочем, при грамотной работе и серьезных усилиях специалистов калибр может быть уменьшен до 20 мм и менее, однако это крайне экономически невыгодное решение», – отметил эксперт.

    По мнению Асафьева, для эффективного противодействия налетам беспилотников, в том числе на тыловые районы России, необходимо решить две ключевые задачи.

    «Во-первых, довести стоимость применения существующих средств поражения до уровня, сопоставимого со стоимостью ударных средств противника», – пояснил он. При этом даже если стоимость перехвата окажется несколько выше, это не станет критичной проблемой, поскольку необходимо учитывать потенциальный ущерб, который беспилотник мог бы нанести, выполнив свою задачу.

    «Вторая задача – обнаружение аппаратов ВСУ. Наиболее продвинутые из них сейчас используют алгоритмы искусственного интеллекта для автономной и полуавтономной навигации, а также низкоорбитальные группировки Starlink. Это делает их практически неуязвимыми для глушения, поскольку радиосигнал идет почти вертикально, а подавлять его наземными комплексами с точки зрения физики не слишком рационально, дорого и неэффективно», – указал аналитик.

    По его словам, подавить канал связи Starlink можно лишь с небольшого расстояния и при помощи очень мощного комплекса радиоэлектронной борьбы. «Для эффективного обнаружения таких аппаратов на малой высоте нужны самолеты ДРЛО, которых у нас откровенно не так много. И если наладить производство дронов-перехватчиков можно, то быстро построить новые такие машины не представляется возможным», – сказал Асафьев.

    Именно в этом контексте эксперт обратил внимание на слова Андрея Белоусова о необходимости объединения системы ПВО в единую сеть. «Насколько мне известно, у нас уже ведется работа на этом направлении. Однако говорить о полной интеграции сетецентрических технологий пока преждевременно. Но сама по себе эта задача весьма перспективна и сегодня крайне востребована. Поскольку именно единая система обнаружения и целеуказания с обменом данными отличает современную ПВО от несовременной», – подчеркнул он.

    В завершение Асафьев отметил, что России были бы полезны более легкие, чем самолеты ДРЛО, воздушные платформы с радиолокационными станциями обнаружения, которые могли бы обнаруживать цели в приграничных районах. При этом они должны быть объединены в единую сеть обмена данными в реальном времени и находиться на постоянном дежурстве. В качестве примера таких самолетов спикер, среди прочего, назвал Gulfstream E-550A CAEW.

    По его мнению, в сочетании с дронами-перехватчиками и оснащенными ими мобильными огневыми группами такая система могла бы значительно повысить эффективность противовоздушной обороны.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что созданные в ВС РФ подразделения беспилотных систем продемонстрировали высокую эффективность.

    «В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов… примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов», – пояснил глава оборонного ведомства на встрече с военными корреспондентами.

    Он также сообщил о двукратном увеличении финансирования технико-эксплуатационных частей в зоне спецоперации. Так, дополнительные деньги пойдут на закупку комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и расходных материалов для доработки поступающей техники.

    Говоря о беспилотниках, Белоусов также обратил внимание на оснащение аппаратов искусственным интеллектом (ИИ). По словам главы Минобороны, ведомство форсирует использование передовых вычислительных систем для распознавания целей, навигации дронов и повышения эффективности противовоздушной обороны.

    При этом ИИ используется в беспилотниках «в двух ипостасях». «Первое – все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе – это навигация. Нейросети должны обучаться», – сказал министр.

    Речь шла и о способах противодействия дронам противника. Так, в этих целях ВС России начали масштабное развертывание специальных подразделений. «Мобильные огневые группы (МОГ), вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем», – заявил глава ведомства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что МОГи играют важную роль в защите воздушного пространства. Между тем, в экспертной среде отмечали, что из-за своей эффективности мобильные группы стали лакомой целью для противника, поэтому сейчас им также требуется защита.

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    30 июня 2026, 09:05 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили 25 автозаправок ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска дальними ударами беспилотников поразили 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России успешно атаковали топливные объекты на территории Украины, поразив 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами, передает РИА «Новости».

    «Дальними ударами расчеты беспилотников обр ВБпС «Варяг» поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами, расположенными в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое, Змиевка», – сообщили в Министерстве обороны.

    В оборонном ведомстве также отметили, что украинские мониторинговые каналы уже подтвердили факт успешного поражения указанных топливных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российская армия осуществила серию атак по автозаправочным станциям в Харьковской и Днепропетровской областях.

    За последний месяц войска уничтожили более 150 подобных объектов топливной инфраструктуры противника.

    Украинские военные активно задействуют гражданские заправки для снабжения своих подразделений.

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    29 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Лантратова доложила Путину о возвращении всех курян из украинского плена
    Лантратова доложила Путину о возвращении всех курян из украинского плена
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила президенту Владимиру Путину, что успешно договорилась с Киевом об освобождении всех мирных граждан из Курской области.

    Омбудсмен Яна Лантратова рассказала президенту о результатах работы по вызволению жителей Курской области из украинского плена, передает РИА «Новости».

    По ее словам, сторонам удалось наладить эффективное взаимодействие для решения гуманитарных вопросов.

    Лантратова отметила успешное выстраивание прямого диалога с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Это позволило достичь договоренностей о передаче российской стороне всех жителей Курской области, которые ранее удерживались на сопредельной территории.

    Кроме того, во время встречи с главой государства были озвучены общие итоги деятельности на посту. За прошедший период усилиями аппарата уполномоченного на родину вернулись 550 военнопленных.

    Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн встретил пятерых освобожденных из украинского плена курян.

    Ранее вернувшийся из украинского плена рассказал, что его бросали в холодную воду, практикуя «американскую пытку», затем вытаскивали оттуда и резали.

    Всего властям удалось вернуть с территории Украины 171 жителя Курскрй области.

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    29 июня 2026, 15:44 • Новости дня
    Российские войска уничтожили склад дронов в районе Харькова
    Российские войска уничтожили склад дронов в районе Харькова
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России нанесли точный удар по харьковскому логистическому центру, где хранились украинские беспилотники дальнего радиуса действия, предназначенные для атак вглубь России.

    Цель была поражена при помощи дронов-камикадзе «Герань-5 сикер», сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

    «В результате разведывательных мероприятий подразделениями ВС РФ было выявлено активное использование помещений логистического центра «Мегасклад» в Харькове для транспортировки и хранения вооружения и БПЛА дальнего радиуса действия и комплектующих к ним», – сообщили в оборонном ведомстве.

    В результате атаки на складе вспыхнул мощный пожар, высота пламени достигала 70 метров. Также были зафиксированы очаги вторичной детонации, что подтверждает использование здания в военных целях.

    На этой неделе российские войска поразили места хранения украинских беспилотников дальнего действия.

    Несколькими днями ранее дроны «Герань» атаковали крупный логистический центр ВСУ в Харьковской области.

    До этого экипаж бомбардировщика Су-34М уничтожил хранилище вражеских дронов на окраине Харькова.

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    30 июня 2026, 08:31 • Новости дня
    Российские войска начали штурм Осыково на константиновском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие начали бои за Осыково, расположенное на северо-западе от Константиновки в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения российской армии завязали бои за населенный пункт Осыково в ДНР, передает ТАСС. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие сейчас работают над выбиванием украинских боевиков из населенного пункта Осыково. Украинские пытаются сопротивляться, но, по моей информации, элементы обрушения фронта у противника на данном направлении вырисовываются», – отметил специалист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о контроле над 96% территории Константиновки.

    Украинские военные полностью утратили возможность входа и выхода из этого города.

    До этого противник безуспешно атаковал российские позиции со стороны Осыково.

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    29 июня 2026, 15:32 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации ВСУ бомбами ФАБ-1500

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипажи Воздушно-космических сил нанесли удар по позициям украинской механизированной бригады в селе Николаевка, применив тяжелые боеприпасы с модулем планирования, сообщили в Минобороны.

    Российские военные успешно поразили пункт временной дислокации личного состава 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск, передает РИА «Новости». Атака была проведена с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.

    «В населенном пункте Николаевка в ДНР разведывательными подразделениями ВС РФ в одном из покинутых жителями зданий был обнаружен ПВД ВСУ. Согласно принятому командованием решению, по цели был нанесен удар экипажем ВКС России с применением двух авиабомб ФАБ-1500 с УМПК», – заявили в Министерстве обороны.

    Опубликованные кадры объективного контроля подтверждают успешное выполнение боевой задачи. На видеозаписи, полученной в режиме реального времени, отчетливо видно, что часть здания, где укрывался противник, была полностью разрушена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация поразила базы украинских военных в районе Николаевки тремя бомбами ФАБ-1500.

    Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 разрушили пункт временной дислокации противника в этом же населенном пункте.

    Самолеты ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-1500 по позициям украинских подразделений около Белицкого и Щурова.

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    30 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное
    Российские войска освободили Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Малиновка в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Восток» взяла под контроль Ровное и Лесное в Запорожской области.

    Южная группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Дружковки, Ореховатки, Николаевки и Никаноровки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 175 военнослужащих, две бронемашины, четыре артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Ровное и Лесное в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Великомихайловки, Гавриловки Днепропетровской области, Новоукраинки, Нового Поля, Любицкого и Тимошевки Запорожской области.

    Противник при этом потерял свыше 455 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Лужками, Суходолом и Краснопольем Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Лосевки, Старицы и Бугаевки, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих и артиллерийское орудие.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны у Малеевки, Изюмского, Червоного Става Харьковской области, Волчьего Яра и Пискуновки ДНР.

    Всего в полосе ответственности группировки за минувшие сутки потери противника составили до 210 военнослужащих. Уничтожены пять, две самоходные артиллерийские установки и две станции РЭБ «Дамба».

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии поблизости от Веселого, Новоподгородного, Новопавловки Днепропетровской области, Доброполья и Светлого ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 270 военнослужащих и две бронемашины.

    Напомним, накануне ВС России взяли под контроль днепропетровскую Богодаровку.

    За день до того они освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку.

    А до ранее российские войска освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области.

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    30 июня 2026, 08:14 • Новости дня
    На Западе признали правоту Путина о скорой победе России

    Британский аналитик Меркурис признал правоту Путина о скорой победе России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прав, говоря, что Россия близка к победе в специальной военной операции, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Зарубежные специалисты разделяют мнение президента России Владимира Путина о скором успешном завершении специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала прокомментировал текущую ситуацию на линии соприкосновения.

    «Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают», – заявил эксперт.

    По оценке аналитика, украинская армия находится в одном шаге от полного разгрома. Меркурис уверен, что попытки западных лидеров усилить давление на Москву дадут обратный эффект и обернутся величайшим поражением для самих стран Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о взятии под контроль 96% территории Константиновки.

    На съезде «Единой России» глава государства отметил неспособность западных элит нанести стране стратегическое поражение.

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    30 июня 2026, 06:39 • Новости дня
    Пленный бразилец поблагодарил армию России за спасение жизни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сдавшийся российским военным в плен 23-летний бразилец Эрик Феррейра Соариш поблагодарил их за спасение.

    Гражданин Бразилии Эрик Феррейра Соариш в возрасте 23 лет добровольно сдался в плен, передает ТАСС. «Слава богу, я жив. И спасибо российским военным, которые мне оказали гуманитарную медицинскую помощь», – сказал он на опубликованной видеозаписи.

    Иностранец попросил прощения у матери за отъезд на фронт вопреки ее советам. Пленный признался, что поездка на чужую войну ради денег не стоила расставания с семьей и не принесла ожидаемого достатка. Боец передал привет родственникам и пообещал однажды вернуться.

    Ранее Министерство обороны России сообщало о присутствии в рядах украинской армии множества иностранных граждан. Украинское командование использует их в качестве пушечного мяса, совершенно не жалея жизней наемников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров несколькими днями ранее показал пленных колумбийских боевиков.

    Французский военный корреспондент Лоран Брайар весной оценил общее число иностранных солдат в рядах ВСУ в 25 тыс. человек.

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    29 июня 2026, 15:27 • Новости дня
    Российский дрон «Герань» уничтожил хранилище с ГСМ в Кировоградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России успешно атаковали склад с топливом в Кировоградской области.

    В результате действий российских военных на объекте началось сильное возгорание, передает ТАСС.

    «Расчетом подразделений войск беспилотных систем с применением дрона-камикадзе «Герань-4 сикер» был нанесен удар высокой точности по хранилищу ГСМ в районе н. п. Новое в Кировоградской области», – сообщили в Министерстве обороны России.

    В военном ведомстве уточнили, что атака привела к разрушению нескольких сооружений и масштабному пожару в резервуарах с горючим. При этом украинские мониторинговые ресурсы также подтверждают факт активного горения на территории хранилища.

    В понедельник российская армия осуществила серию атак по автозаправочным станциям в Харьковской и Днепропетровской областях.

    Незадолго до этого беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод в подконтрольном украинским войскам Запорожье.

    Несколькими днями ранее военные уничтожили станцию заправки техники в Черниговской области.

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    30 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне»: Боевики ВСУ неделями ждут эвакуацию из Бачевска среди трупов

    Боевики ВСУ вынуждены неделями ждать эвакуацию из Бачевска

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки в Шосткинском районе продолжили стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, узнав, как боевикам ВСУ приходится прятаться и неделями ждать эвакуации.

    «Данные радиоперехватов показывают, что солдаты 2-го батальона 104 обр ТерО уже несколько суток просят у командования эвакуацию из Бачевска. Украинские солдаты занимают погреба и подвалы жилых строений, где неделями находятся без нормального обеспечения, окруженные трупами собственных сослуживцев», –  сообщили бойцы неофициальном Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 17 участках до 600 метров. Стрелковые бои не прекращаются в Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень и окрестностях населенных пунктов. В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах.

    В Черниговской области жители Новгород-Северского района жалуются на украинских боевиков, которые неизбирательно бьют по жилым строениям.

    На Харьковской направлении стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на шести участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, а также в лесных массивах около сёл Бударки и Землянки.

    «Северяне» продвинулись на двух участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях), – отметили в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как выкуривали батальон ВСУ на окраинах Бачевска. Пленные ВСУ рассказали, как в Волчанском районе в течение 150 дней не было снабжения. Марочко сообщил о закреплении ВС России в Малой Волчьей.

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