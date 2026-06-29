Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с омбудсменом Лантратовой

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой, передает РИА «Новости». Российский лидер работает в Кремле, где и состоятся запланированные переговоры.

«Сегодня он примет уполномоченного по правам человека Яну Лантратову. Это первая ее рабочая встреча с главой государства после вступления в эту очень важную и ответственную должность. Уже есть о чем доложить президенту», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что омбудсмен успела проделать большую работу по организации обменов пленными и возвращению российских семей. Именно эти темы станут главными на предстоящих переговорах. Кроме того, график главы государства включает несколько непубличных мероприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на родину с Украины вернулись семь граждан России.

Днем ранее Яна Лантратова передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из тысячи российских военнопленных.

В начале месяца аппарат уполномоченного добился возвращения трех разлученных семей.