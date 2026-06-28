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    28 июня 2026, 21:53 • Новости дня

    В Белоруссии заявили об отсутствии лимитов на приграничных заправках

    Tекст: Ольга Иванова

    Автомобилисты Белоруссии массово переходят на высокооктановое топливо, при этом дефицита горючего на станциях не предвидится, рассказал начальник управления обеспечения углеводородным сырьем и реализации продукции центрального аппарата «Белоруснефть» Валерий Атрощенко

    В республике зафиксировали увеличение объемов потребления высокооктанового горючего, передает БЕЛТА. Представитель центрального аппарата компании «Белоруснефть» Валерий Атрощенко рассказал о ситуации на внутреннем рынке. «Топлива на заправочных станциях и складах хранения в достаточном количестве. Все заявки от нефтеперерабатывающих заводов выполняются согласно графику», – заверил он.

    Основная доля продаж приходится на дизельное топливо, занимающее около 55%. Следом идут автомобильные бензины с долей 40%, а оставшиеся 5% приходятся на пропан-бутан. Специалист отметил снижение популярности 92-го бензина примерно на 6% на фоне роста спроса на АИ-95 на 10%.

    Повышенное потребление объясняется традиционным сезонным фактором. Предприятие оперативно снабжает горючим наиболее загруженные станции. Атрощенко подчеркнул, что никаких лимитов на приграничных заправках для иностранцев и местных жителей нет, все реализуется свободно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о создании специального штаба для мониторинга ситуации с топливом.

    Власти Забайкальского края из-за нехватки горючего ограничили продажу бензина физическим лицам до 15 литров за одну заправку.

    Весной европейцы ради экономии начали массово скупать дешевое топливо на приграничных заправках в Калининградской области.


    26 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

    Песков: Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку Союзного государства

    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в валдайской резиденции президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сосредоточились на повестке Союзного государства и региональной безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», – сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президенты обсуждают повестку дня Союзного государства, в том числе различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. По его словам, особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере экономики.

    Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь, на встрече поднимаются вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также другие актуальные темы двусторонних отношений Москвы и Минска.

    На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение пятничных переговоров.

    Главы государств приступили к беседе тет-а-тет в резиденции на Валдае.

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    26 июня 2026, 11:01 • Новости дня
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская государственная пограничная служба заявила, что концентрации белорусских войск на границе с Украиной не фиксируется, заявил спикер ведомства Андрей Демченко.

    «В непосредственной близости к нашей границе наращивание ударной группировки или усиление военных подразделений и техники, к счастью, не происходит», – приводит слова Демченко «Страна.ua».

    Представитель службы добавил, что численность подразделений, которые армия соседней страны держит на этом направлении с 2022 года, остается неизменной.

    По его словам, там лишь периодически проходит плановая ротация личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский потребовал от Белоруссии отвести военную технику от границы.

    Он также потребовал от Минска прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии» на пяти направлениях.

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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    26 июня 2026, 04:04 • Новости дня
    Военный эксперт допустил подготовку Украиной «грандиозной провокации»

    Эксперт Попов: Киев готовит близ Белоруссии «грандиозную провокацию»

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне принудительной эвакуации 12 приграничных сел Черниговской области украинские войска могут готовить масштабную провокацию с открытием нового фронта, заявил заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

    Масштабное переселение жителей приграничных районов может свидетельствовать о подготовке Киева к нападению на соседнее государство. По словам Попова, украинская сторона планирует начать операцию в ближайшие месяцы.

    «Скорее всего, здесь ВСУ планируют открытие нового фронта. Потому что последнее время очень обострились отношения, по крайней мере словесные, у Украины и Белоруссии», – заявил специалист в беседе с «МК».

    Генерал Попов отметил, что Киев попытается использовать эту провокацию в своих интересах. Поскольку украинские власти хотят обвинить Россию в намерении атаковать Европу, то наступательных действий следует ожидать во второй половине лета, ориентировочно в июле или августе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обещал атаковать Белоруссию из-за техники на приграничной территории. Об этом он заявил после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского, а глава киевского режима выступил с новыми обвинениями в адрес Минска.

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    26 июня 2026, 09:11 • Новости дня
    В Белоруссии назвали последствия для Украины при втягивании Минска в конфликт

    В Белоруссии заявили об угрозе растягивания фронта для Киева

    В Белоруссии назвали последствия для Украины при втягивании Минска в конфликт
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине приведет к расширению линии соприкосновения более чем на тысячу километров, что крайне невыгодно Киеву, заявил председатель постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Геннадий Лепешко.

    Лепешко заявил, что для Киева стратегически невыгодно участие Минска в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    Депутат пояснил, что подобное развитие событий означало бы для Украины расширение фронта более чем на тысячу километров. Именно такая протяженность у линии, разделяющей два государства.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил представителей Киева о последствиях втягивания Минска в войну.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил украинские власти в попытках расширить географию боевых действий.

    Исполняющая обязанности постпреда при ООН Анна Евстигнеева связала удар беспилотника по автобусу с белорусскими детьми с желанием втянуть республику в противостояние.

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    26 июня 2026, 05:50 • Новости дня
    Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН
    Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН
    @ UN Photo/Manuel Ellas

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона выступила за проведение инициированного Белоруссией срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за атаки украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, заявила и.о. постпреда России Анна Евстигнеева.

    «Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей – белорусских граждан, включая детей. Рассчитываем, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что 17 июня украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате инцидента погибла женщина, восемь человек получили травмы, среди них шесть детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Минздрав Белоруссии  сообщил об удовлетворительном самочувствии находящихся в больнице детей. МИД сообщил, что Число жертв ударов ВСУ по мирным гражданам стало рекордным с начала года.


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    27 июня 2026, 17:17 • Новости дня
    В Германии тактику Зеленского против Белоруссии сравнили с действиями нацистов

    Junge Welt: Зеленский использует против Белоруссии методы Третьего рейха

    В Германии тактику Зеленского против Белоруссии сравнили с действиями нацистов
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Действия украинского лидера Владимира Зеленского в отношении Минска напоминают политику нацистской Германии, направленную на оказание давления и оправдание агрессии, сообщает Junge Welt.

    Издание пишет, что Владимир Зеленский применяет против Белоруссии тактику, схожую с методами Третьего рейха, передает РИА «Новости». Немецкое Junge Welt отмечает, что Киев выдвигает ультиматумы, пытаясь оказать постоянное давление на соседнее государство.

    «Подобным образом нацистская Германия в 1938 и 1939 годах выдвигала один за другим ультиматумы Чехословакии и Польше, чтобы оказывать постоянное давление и оправдывать свою запланированную агрессию извне», – подчеркивается в публикации.

    Журналисты полагают, что украинский лидер действует с полной уверенностью в поддержке западных союзников. Более того, авторы статьи предполагают, что спонсоры Киева могли сами подтолкнуть его к таким шагам. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы Зеленского в адрес Минска полностью раскрывают его террористическую сущность.

    Ранее украинский лидер предъявил Минску ультиматум с угрозой применения силы.

    Политолог Владимир Скачко назвал подобное поведение киевских властей дешевой театральщиной.

    Российский МИД оценил резкие высказывания в адрес президента Белоруссии как проявление нацизма.

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    26 июня 2026, 18:10 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры тет-а-тет на Валдае
    Путин и Лукашенко начали переговоры тет-а-тет на Валдае
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в резиденции на Валдае.

    Беседа глав государств проходит в закрытом формате, передает ТАСС со ссылкой на близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    «Встреча президентов Беларуси и России началась. Главы государств общаются в формате «тет-а-тет» в резиденции Владимира Путина на Валдае», – говорится в сообщении канала.

    В повестке дня стоят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах и реализация совместных проектов. Кроме того, политики планируют обсудить международную тематику и текущую оперативную обстановку в регионе.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Путина и Лукашенко.

    Накануне президент Белоруссии рассказал о контактах с представителями главы киевского режима Владимира Зеленского.

    В середине июня Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    26 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Минск упростил правила закупки российской военной техники

    Лукашенко подписал закон об упрощении импорта военной продукции из России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола, который значительно расширяет возможности местных предприятий по оперативному приобретению армейских комплектующих.

    Документ направлен на масштабное расширение взаимодействия между странами в оборонной сфере, передает ТАСС.

    «Протоколом предусматривается внесение изменений в указанный договор в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощения порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих», – отмечается в тексте.

    Принятые нововведения дадут возможность большему числу профильных заводов и компаний максимально быстро получать необходимую продукцию военного назначения. Ожидается, что это существенно ускорит процессы модернизации техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус заявил о заинтересованности армии в современных вооружениях.

    Весной Минск приобрел у России новые ракетные комплексы «Орешник». Позже президент республики Александр Лукашенко поручил повысить эффективность систем противовоздушной обороны.

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    26 июня 2026, 22:50 • Новости дня
    «Пул Первого»: Встреча Путина и Лукашенко на Валдае продолжается пятый час

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжается уже пятый час, следует из сообщения близкого к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала «Пул Первого».

    «Президенты в эти минуты продолжают общаться», – сказано в сообщении, опубликованном в 22.26 мск.

    Отмечается, что разговор проходит в формате тет-а-тет. Встреча носит закрытый характер, не предусмотрены ни фото, ни видеосъемка. Подчеркивается, что у глав государств «много тем для обсуждения». Диалог продолжается более 4,5 часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президенты России и Белоруссии приступили к переговорам в резиденции на Валдае в закрытом формате тет-а-тет.

    На встрече лидеры двух стран обсуждают повестку Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы региональной безопасности.

    По итогам встречи президенты России и Белоруссии не планируют делать заявления для прессы или подписывать документы.

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    27 июня 2026, 19:01 • Новости дня
    Песков: Путин и Лукашенко продолжили в субботу общение на Валдае

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили общение в резиденции главы российского государства на Валдае, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ранее появившуюся информацию о продолжившейся встрече Путина и Лукашенко, передает ТАСС.

    «Я могу подтвердить: действительно, сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае», – рассказал представитель Кремля.

    Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в закрытом формате тет-а-тет в резиденции на Валдае.

    На встрече лидеры двух стран сосредоточились на повестке Союзного государства и вопросах региональной безопасности.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков исключил подписание документов и заявления для прессы по итогам этого общения.

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    26 июня 2026, 16:50 • Новости дня
    Кремль анонсировал пятничные переговоры Путина и Лукашенко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве в пятницу состоится рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Да. Это действительно так», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о запланированном мероприятии, передает РИА «Новости».

    Ранее близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал сообщил, что Лукашенко уже направился с рабочим визитом в Россию. Ожидается, что на встрече главы государств обсудят двустороннее взаимодействие, а также текущую ситуацию в регионе и на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о скором проведении очередного раунда переговоров.

    До этого представитель Кремля сообщил о подготовке двусторонних контактов.

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    28 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    Лукашенко отправился с визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с масштабным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии, сообщили СМИ.

    Как пишет близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого», Лукашенко отправился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии.

    Отмечается, что белорусский лидер намерен посетить ряд государств для проведения переговоров на высшем уровне. Кроме того, будут обсуждаться масштабные и перспективные для Белоруссии проекты в различных сферах.

    В пятницу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в закрытом формате тет-а-тет в резиденции на Валдае.

    На встрече лидеры двух стран сосредоточились на повестке Союзного государства и вопросах региональной безопасности.

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    27 июня 2026, 05:20 • Новости дня
    Россия подтвердила заседание СБ ООН по атаке ВСУ на автобус с детьми

    Евстигнеева: Заседание СБ ООН по атаке ВСУ на автобус с детьми состоится 29 июня

    Tекст: Антон Антонов

    Совбез ООН соберется 29 июня, чтобы обсудить атаку украинского беспилотника на автобус, перевозивший белорусских детей, сообщила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

    «Председательство назначило заседание на 29 июня в 15.00 (22.00 мск)», – приводит слова Евстигнеевой РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совбеза ООН из-за удара украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Евстигнеева на заседании Совбеза ООН заявила о цели удара по автобусу как о попытке втянуть Минск в конфликт.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил об установлении личностей заказчиков атаки на автобус с белорусскими детьми и их объявлении в международный розыск.

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    27 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Анонсированы переговоры президентов России и Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в субботу, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    «Переговоры с президентом России сегодня запланированы, и даже в расширенном составе», – отметила она. Рабочий визит главы белорусского государства в Россию продолжается, передает РИА «Новости».

    Накануне Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Лидеры двух стран уже провели переговоры в формате тет-а-тет на Валдае.

    Политики сосредоточились на повестке Союзного государства и вопросах региональной безопасности.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее исключил подписание документов по итогам этой встречи.

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    27 июня 2026, 01:15 • Новости дня
    Назначено заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Брянской области

    СБ ООН назначил на 29 июня обсуждение удара ВСУ по автобусу в Брянской области

    Tекст: Антон Антонов

    Совбез ООН соберется 29 июня на заседание, посвященное преднамеренному удару украинских военных по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил источник в организации.

    Заседание состоится в 22.00 мск, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совбеза ООН из-за преднамеренного удара ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами.

    Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева назвала удар украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми попыткой втянуть Минск в конфликт.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус.

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      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

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    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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