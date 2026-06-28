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При крушении вертолета Saudi Aramco в Саудовской Аравии погибли 14 человек
По меньшей мере 14 человек погибли при крушении вертолета саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в городе Рас-Таннура на востоке королевства, сообщили СМИ.
Саудовское агентство печати со ссылкой на министерство энергетики раскрыло подробности произошедшего. «В воскресенье <…> потерпел крушение вертолет компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре. В результате инцидента погибли все находившиеся на борту 14 человек, все они были подданными Саудовской Аравии», – указал источник ведомства, передает ТАСС.
Позднее представитель министерства добавил, что компетентные органы уже инициировали официальное расследование для выяснения точных причин падения машины. Известно, что в Рас-Таннуре располагается крупный нефтеперерабатывающий комплекс предприятия, а также ведущий мировой морской терминал по отгрузке сырья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в порту Рас-Таннура временно остановили производство после удара беспилотника.
Министерство обороны Саудовской Аравии подтвердило попытку атаки дрона на данный объект.
Позже воздушной атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в саудовском городе Янбу.