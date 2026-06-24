Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.3 комментария
Генпрокурор попросил Турцию поддержать признание прав России на виллу Тарабья
Москва готовит обжалование решения турецкого суда об отказе в признании прав на историческую недвижимость, приобретенную за счет отечественной казны в 19 веке, заявил генпрокурор России Александр Гуцан.
Гуцан встретился со своим турецким коллегой Акыном Гюрлеком на Петербургском международном юридическом форуме. В ходе беседы глава надзорного ведомства поднял проблему принадлежности виллы Тарабья, передает РИА «Новости».
Историческое здание в Стамбуле было куплено за счет российской казны в 19-ом веке. После этого объект более 130 лет непрерывно использовался для государственных нужд страны.
«Несмотря на это, в мае текущего года стамбульский суд отказал в удовлетворении заявления об установлении права собственности Российской Федерации на данный объект. В настоящее время Российская Федерация готовится к обжалованию данного судебного решения в установленном порядке… Очень рассчитываем на вашу поддержку в урегулировании этого вопроса», – отметил Гуцан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае стамбульский суд отклонил иски всех претендентов на исторический особняк.
Ранее министерство иностранных дел Турции отказалось считать спорную недвижимость на берегу Босфора дипломатической собственностью России.
Повторное рассмотрение дела о правах на виллу Тарабья началось в конце прошлого года.