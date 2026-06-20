В марше семьи против однополых браков в Кишиневе приняли участие 3,5 тыс. человек

Tекст: Елизавета Шишкова

Акция в поддержку традиционных ценностей состоялась в субботу в Кишиневе, передают РИА «Новости».

Лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил: «Около 3,5 тыс. человек в эти минуты принимают участие в Марше семьи в Кишинёве». По его словам, к шествию присоединились семьи с детьми, молодежь и люди старшего поколения.

Колонна стартовала от здания Экономической академии недалеко от центра города и направилась к скверу у кафедрального собора, откуда открывается вид на главную площадь Кишинева. Участники несли плакаты с надписью «Будет семья будет и страна» на русском и молдавском языках и скандировали лозунги в поддержку традиционных ценностей.

Ранее в городе проевропейские движения и политические партии, включая правящую «Действие и солидарность», анонсировали с 14 по 21 июня акции в поддержку ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), одно из требований которых в этом году стало признание однополых браков. Использование на их рекламных плакатах изображения собора Рождества Христова осудила Православная церковь Молдавии.

Вице-спикер парламента Влад Батрынча заявил, что Брюссель не имеет права навязывать республике признание однополых браков, назвав это невозможным с точки зрения конституции и общественной морали. Он напомнил, что государство Молдавия официально признает брак как союз мужчины и женщины и что страну как кандидата в ЕС больше волнуют социальные и экономические вопросы.

Оппозиционные силы Молдавии регулярно критикуют курс прозападного правительства, говоря о навязывании чуждых ценностей, а Партия социалистов неоднократно предлагала усилить законодательную защиту традиционного института семьи. Православная церковь Молдавии последовательно выступает против гей-парадов и ЛГБТ-фестивалей, подчеркивая, что такие мероприятия вызывают общественное напряжение и воспринимаются верующими как попытка изменить ценностную повестку страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, городской совет Кишинева принял решение о запрете на проведение маршей, демонстраций и пропаганды ЛГБТ на территории города.

В центре Кишинева полиция жестко разогнала массовую акцию в поддержку семьи, традиционных ценностей и против проведения ЛГБТ-парада.

Полиция Молдавии не пустила значительную часть участников митинга оппозиции «За Молдову» в Кишинев.