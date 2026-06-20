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Фальков заявил о подготовке инженеров-творцов в России
Фальков заявил о планах перехода к подготовке инженеров-творцов в России
Отечественная система образования сфокусируется на выпуске специалистов, способных разрабатывать уникальную инновационную продукцию, для чего по всей стране создаются передовые инженерные школы, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Россия планирует начать подготовку инженеров-творцов и изобретателей-инноваторов, рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе Учредительного съезда Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, который проходит в Москве, передает РИА «Новости».
«Наша цель – перейти к подготовке инженеров-творцов, изобретателей-инноваторов, способных к созданию собственной, уникальной, инновационной продукции. Именно для этого сегодня по всей стране созданы передовые инженерные школы», – подчеркнул министр.
Ранее руководитель ведомства отмечал, что в этом году в стране планируется отобрать 50 новых передовых инженерных школ для реализации поставленных задач.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам учредительного съезда Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
Партия «Единая Россия» запланировала создание 50 новых передовых инженерных школ до 2030 года.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков анонсировал появление в вузах специальности по проектированию автономных мобильных систем.