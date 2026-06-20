Путин заявил о вкладе Общества изобретателей в повышение уровня жизни россиян

Tекст: Елизавета Шишкова

«За прошедшие десятилетия под эгидой ВОИР были созданы и внедрены в производство более 2 млн изобретений и передовых разработок, которые принесли реальную практическую отдачу и стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, в повышение уровня жизни наших граждан», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что текущий форум начинает новый этап в истории легендарной организации. По его словам, обновленное общество станет надежной базой для объединения инженеров и ученых. Это поможет поддерживать перспективные инициативы молодежи и продвигать прорывные технологии в стране.