Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.4 комментария
За подготовку покушений на сотрудников РКН привлечены к ответу более 20 человек
Российские спецслужбы пресекли масштабную кампанию по организации терактов и рассылке угроз высокопоставленным сотрудникам надзорного ведомства, организованную при участии завербованной молодежи.
Правоохранительные органы выявили масштабную сеть злоумышленников, планировавших атаки на чиновников. К уголовной ответственности привлечены более 20 человек, причастных к подготовке преступлений, передает «Интерфакс».
Поступающие оперативные данные указывают на продолжение попыток украинских спецслужб привлечь молодых россиян к противоправной деятельности.
В апреле силовики задержали семь человек, планировавших теракт против высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора в Москве. Возглавлявший ячейку москвич 2004 года рождения оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.
Позже следователи отчитались о поимке еще двух жителей столичного региона. Задержанных подозревают в проведении акций устрашения рядом с домами руководителей ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле украинские спецслужбы завербовали двух жителей Московского региона для проведения акций устрашения против руководителей Роскомнадзора.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении руководства этого ведомства.
Для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность противники использовали интернет-сервисы с объявлениями о быстрых заработках.