Системы ПВО отразили ночную атаку беспилотников на Севастополь

Tекст: Ольга Иванова

Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали семь аппаратов противника в ходе двух ночных налетов, передает ТАСС.

Инциденты произошли в Балаклавском районе и вблизи мыса Фиолент, преимущественно над морской акваторией.

«В Севастополе военные отразили ночью две атаки ВСУ. Сбито семь БПЛА в Балаклавском районе и в районе Фиолента, преимущественно над морем. Пострадал один частный дом в СНТ: сбитый БПЛА упал на крышу дома», – заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Чиновник добавил, что фрагменты еще одного дрона рухнули на хозяйственную постройку в селе Тыловое. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.

Незадолго до этого в городе дважды объявляли сигнал воздушной тревоги. Сирены звучали в 1.18 и 4.45 по московскому времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая над городом сбили более 20 украинских беспилотников.

В середине того же месяца экстренные службы зафиксировали повреждения десятков жилых домов после массированного налета.

В апреле один местный житель скончался от ранений осколками дрона.