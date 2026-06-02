  • Новость часаВоенкоры опубликовали список пораженных ВС России целей на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Норвегия призвала ЕС бурить Арктику
    Путин заявил о новом уровне конфликта на Украине после удара по Старобельску
    США допустили размещение ядерного оружия в новых странах НАТО
    Мединский выступил за планово-капиталистическую модель обучения в вузах
    Нанесен массированный удар по военно-промышленным объектам на Украине
    Военкор назвал пораженные массированным ударом цели на Украине
    ФСБ раскрыла масштабный взлом смартфонов чиновников
    МИД назвал «правовым нигилизмом» перехват Францией судна Tagor
    Politico: Европейские банки страхуют теневой флот России
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему русская медицина завоевывает мировой рынок

    За последние годы с отечественной медициной случилось нечто непредвиденное. Она вдруг стала всем нравиться. К концу 2025 года удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла 56,2%. На такие показатели не рассчитывали даже государственные планировщики.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    19 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    5 комментариев
    2 июня 2026, 11:30 • Новости дня

    Системы ПВО отразили ночную атаку беспилотников на Севастополь

    Tекст: Ольга Иванова

    Минувшей ночью российские военные сбили над Севастополем семь украинских беспилотников, рухнувшие обломки которых повредили частный дом и хозяйственную постройку.

    Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали семь аппаратов противника в ходе двух ночных налетов, передает ТАСС.

    Инциденты произошли в Балаклавском районе и вблизи мыса Фиолент, преимущественно над морской акваторией.

    «В Севастополе военные отразили ночью две атаки ВСУ. Сбито семь БПЛА в Балаклавском районе и в районе Фиолента, преимущественно над морем. Пострадал один частный дом в СНТ: сбитый БПЛА упал на крышу дома», – заявил губернатор города Михаил Развожаев.

    Чиновник добавил, что фрагменты еще одного дрона рухнули на хозяйственную постройку в селе Тыловое. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.

    Незадолго до этого в городе дважды объявляли сигнал воздушной тревоги. Сирены звучали в 1.18 и 4.45 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая над городом сбили более 20 украинских беспилотников.

    В середине того же месяца экстренные службы зафиксировали повреждения десятков жилых домов после массированного налета.

    В апреле один местный житель скончался от ранений осколками дрона.

    1 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    Украина по ошибке отправила ударные дроны в сторону Финляндии
    Украина по ошибке отправила ударные дроны в сторону Финляндии
    @ Madeleine Kelly/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В мае украинские военные по ошибке направили начиненные взрывчаткой ударные беспилотники в сторону финской территории, пишут финские СМИ.

    В середине мая киевский режим по ошибке запустил ударные дроны в сторону финской границы, передает RT со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

    «По словам источников HS, Украина сама предупредила Финляндию ночью о том, что по ошибке запустила беспилотники в сторону Финляндии. Беспилотники несли взрывчатку», – говорится в публикации.


    Как пишет газета, это произошло в ночь на 15 мая. При этом украинская сторона заранее уведомила власти Финляндии о возможном приближении дронов. В связи с этим жителям страны рекомендовали укрыться в безопасных местах, а воздушное сообщение временно приостановили.

    Однако до финской территории беспилотники так и не добрались. Причины произошедшего официально не называются. Среди возможных версий рассматривается их уничтожение средствами российской противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский лидер Александр Стубб опроверг версию западных СМИ о намеренном перенаправлении украинских беспилотников Россией. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо называл появление дронов в воздушном пространстве страны случайностью.

    Комментарии (2)
    2 июня 2026, 10:00 • Новости дня
    Военкор назвал пораженные массированным ударом цели на Украине

    Военкор Коц назвал пораженные массированным ударом цели на Украине

    Военкор назвал пораженные массированным ударом цели на Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Массированный ракетный удар ВС России поразил промышленные и военные объекты на Украине, «Искандер-М» накрыл Дергачи и завод ПАКС, также уничтожены арсеналы вооружений, железнодорожные и логистические узлы, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц, ссылаясь в том числе на украинские паблики сообщил в Max, что в ночь на 2 июня работали «Калибры» из Каспийского моря, не менее 16 ракет, Х-101 с трёх Ту-95МС и трёх Ту-160, а также «Искандеры», «Цирконы» и «Герани» с нескольких направлений.

    В Запорожье около двух часов ночи, по словам главы администрации Ивана Фёдорова, зафиксировали не менее 20 ударов разными типами вооружений. Местные жители и украинские СМИ сообщили о характерном зелёном зареве над городом, которое возникает при горении сплавов цветных металлов; официально заявлено поражение «объекта промышленной инфраструктуры» в районе, где располагаются «Мотор Сич», «Запорожсталь» и крупная железнодорожная станция.

    В Киевской области, по данным автора, удары пришлись по объектам, связанным с ВПК: в Шевченковском районе – по району завода «Маяк», в Печерском – по площадке «Арсенала», в Дарнице пострадали бетонное производство и АЗС, пожар на заправке подтвердили Виталий Кличко и ГСЧС. В Подольском районе спасатели сообщили о пожаре на «складе и автомобилях коммунального предприятия» и в четырёхэтажном здании учебного заведения.

    Автор ссылается на видео из местных пабликов, где видны ряды одноэтажных ангаров у железной дороги и мощное возгорание в центре кластера, на фоне киевской телебашни. На записи слышна серия вторичных детонаций, что он связывает с возможным горением боеприпасов внутри ангаров.

    В Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, ночью удары пришлись по трём районам – Основянскому, Слободскому и Киевскому: задействовали 15 ударных БПЛА и две баллистические ракеты, одна из целей обозначена как «промышленная зона Основянского района». Военные аналитики, на которых ссылается автор, заявляют, что отдельный «Искандер-М» накрыл Дергачи и завод ПАКС, формально занимающийся переработкой пластмасс.

    В Днепропетровской области под удар попали Кривой Рог, Васильковка, Никополь и Каменское, где сосредоточены промышленные узлы, железнодорожные станции и нефтехранилища. В Сумской области отмечены поражения в Шостке, известной арсеналами, и Ахтырке с пунктами ремонта техники. Также сообщается об ударах по портовой и логистической инфраструктуре Одессы, железнодорожному узлу в Ровно и целям в Полтаве, Чернигове и Николаеве.

    Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в Киеве и Сумах.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после серии взрывов пострадали Голосеевский, Дарницкий, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (4)
    1 июня 2026, 20:15 • Видео
    Снова война: Иран вышел из переговоров

    Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Mysl Polska: Зеленскому отвели несколько недель на спасение Украины

    Mysl Polska сообщило о критическом положении Зеленского

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западные союзники усиливают давление на Киев, требуя скорейшего завершения конфликта, в то время как внутри страны позиции действующей власти стремительно слабеют, сообщило польское издание Mysl Polska.

    Американские военные официально обвинили Владимира Зеленского в преднамеренном затягивании переговоров и искажении данных о реальном положении на фронте, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Mysl Polska. Жесткие оценки содержатся в недавнем докладе Пентагона об операции Atlantic Resolve.

    «Мирный процесс зашел в тупик, поскольку Зеленский отказывается идти на территориальные уступки и пытается обмануть союзников», – подчеркивается в материале.

    Одновременно с этим авторитет украинского лидера стремительно падает внутри государства. После задержания ключевых соратников, включая бывшего главу офиса Андрея Ермака и экс-министра энергетики Германа Галущенко, ведомства НАБУ и САП начали масштабные проверки высших судов. Журналисты полагают, что происходящее направлено на оспаривание легитимности власти, а вокруг шеи самого политика неумолимо затягивается петля.

    Внешнеполитическое положение Киева осложнилось после истечения дедлайна, установленного в феврале президентом США. Вашингтон перешел к прямым мерам давления, ограничив поставки зенитных ракет. Поскольку Европа дистанцируется и готовится к собственным контактам с Москвой, пресса констатирует, что у Зеленского остается всего несколько недель на дипломатическое спасение остатков страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ назвали арест Андрея Ермака последним предупреждением Владимиру Зеленскому.

    Украинские журналисты спрогнозировали постепенную изоляцию президента.

    Сам политик полностью проигнорировал громкий коррупционный скандал.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    МИД: Украинские боевики атакуют суда России у берегов Ливии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развернутая в Триполи группировка украинских боевиков совершает нападения на российские суда, рассказал директор департамента государств Африки МИД Анатолий Башкин.

    «Сейчас, по-моему, это уже открытая информация, что в Триполи есть украинские боевики, которые атаковали в том числе и наши суда», – заявил дипломат, передает ТАСС.

    Он также констатировал, что украинские военные советники в Ливии активно занимаются подготовкой операторов беспилотных летательных аппаратов, специалистов по противодействию БПЛА, а также инструктируют бойцов спецназа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинского морского беспилотника, запущенного с побережья Западной Ливии.

    Позднее ливийские службы с помощью буксира «Марадиф» взяли под контроль поврежденный газовоз и отбуксировали его в безопасный район.

    В конце мая в МИД России заявили о налаживании киевскими властями канала поставок вооружений и беспилотников африканским боевикам и их обучении.

    Комментарии (13)
    2 июня 2026, 08:45 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по военно-промышленным объектам на Украине
    Нанесен массированный удар по военно-промышленным объектам на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима, сообщило Минобороны.

    Атака стала ответом на террористические действия киевского режима, указало ведомство в Max.

    В ходе операции применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, ударные беспилотники и другие виды дальнобойного вооружения морского, воздушного и наземного базирования.

    Под удар попали военные аэродромы, а также объекты в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, удары зафиксированы в Сумской, Полтавской и Хмельницкой областях. Эти транспортные и топливные узлы активно использовались украинской армией.

    В оборонном ведомстве отметили, что проведенная операция была успешна, все назначенные цели поражены, поставленные задачи выполнены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Министерство обороны сообщало о групповых ударах по украинским военным аэродромам. Неделей ранее российские военные применили баллистические ракеты «Орешник» для поражения объектов военного управления ВСУ.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (15)
    1 июня 2026, 15:17 • Новости дня
    Канцлер ордена Белого Орла поддержал лишение Зеленского награды

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер ордена Белого Орла Михал Клейбер одобрил идею отобрать у президента Украины Владимира Зеленского высшую награду Польши из-за его скандальных высказываний.

    «Решение президента Зеленского было скандальным, поэтому я, скорее всего, поддержу предложение лишить его ордена Белого Орла», – заявил профессор Михал Клейбер в интервью Radio Zet.

    Инициатива исходит от президента Кароля Навроцкого. Поводом стало то, что украинский лидер назвал одно из воинских подразделений «Героями УПА» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

    По словам Клейбера, участники орденского капитула возмущены ситуацией, и предстоящая встреча, вероятно, завершится аннулированием награды.

    Профессор подчеркнул, что такой шаг может негативно отразиться на польско-украинских отношениях. Он отметил, что Варшава рассчитывает на активное участие в восстановлении Украины, а этот инцидент способен подорвать процесс. Для общественности и самого Зеленского утрата престижного звания станет серьезным потрясением, считает канцлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Канцелярия польского лидера потребовала от главы украинского государства личных извинений.

    МИД республики вызвал посла Украины для разъяснительной беседы.

    Комментарии (4)
    2 июня 2026, 01:01 • Новости дня
    Российские силовики назвали самое изобилующее наемниками ВСУ направление СВО

    Российские силовики указали, на каком направлении СВО больше наемников ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Треть всех иностранных наемников ВСУ сосредоточилась в Харьковской области: около пяти тыс. иностранных наемников участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ на Купянском направлении, где несут стремительно растущие потери, рассказали представители силовых структур России.

    «Число иностранных наемников на Украине оценивается в 16,5 тыс. штыков. Около 30% из всех иностранных наемников ВСУ, около пяти тыс., сосредоточены в Харьковской области. Наибольшие потери, которые стремительно растут, приходятся на Купянское направление», – рассказал источник РИА «Новости».

    Значительную часть контингента украинских наемников составляют граждане Колумбии – до семи тыс. человек. Многие из них быстро разрывают контракты и покидают зону боевых действий. Президент латиноамериканской республики Густаво Петро ранее называл происходящее ограблением своей страны.

    Иностранцев завлекают щедрыми выплатами, однако в реальности иностранцы становятся расходным материалом. Наемники массово гибнут и сталкиваются с плохим отношением командования, а их родственники остаются без обещанных денежных компенсаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников. Группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. СМИ сообщили, что наемники ВСУ стали угрозой проведения ЧМ-2026 по футболу.


    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 12:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил молчание ОБСЕ об украинских ударах по детям

    Максим Григорьев: ОБСЕ молчит о военных преступлениях Украины против детей

    Эксперт объяснил молчание ОБСЕ об украинских ударах по детям
    @ SALDO_VGA

    Tекст: Олег Исайченко

    ОБСЕ уже давно не выполняет свою главную функцию – поддержание мира и безопасности в Европе. Поэтому не вызывает удивления молчание руководства организации после ударов ВСУ по гражданским объектам, приведшим к жертвам среди детей, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее украинские силы атаковали жилой дом в Геническе.

    «Удар по гражданским объектам в Геническе – это продолжение действий ВСУ, которые нельзя квалифицировать иначе, как военные преступления. Это грубейшее намеренное нарушение Гаагских конвенций. Это акт, направленный против человечности и не имеющий сроков давности», – сказал Максим Григорьев, глава Международного общественного трибунала по Украине, член ОП.

    Спикер также обратил внимание на заявление постпреда России при ОБСЕ Дмитрия Полянского о том, что профильные структуры и генсек организации должны дать объективную оценку преступлениям против русскоязычных детей на Украине.

    «Я не удивлен молчанию ОБСЕ. У меня большой опыт личного взаимодействия с этой организацией. Могу с уверенностью сказать, что она уже на протяжении десятков лет практически не выполняет свою главную функцию – поддержание мира и безопасности в Европе», – поделился собеседник.

    Он посетовал на политизацию организации, заметив, что ее работа все меньше соотносится с верховенством закона и защитой прав человека. «К сожалению, ОБСЕ, получая прямо из рук российских дипломатов однозначную информацию о намеренных убийствах женщин и детей со стороны ВСУ, делает вид, что ничего не происходит. При этом в своих действиях организация нередко руководствуется дезинформацией, активно распространяемой украинской стороной», – посетовал Григорьев.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем канале в Max, что в ночь на 1 июня ВСУ ударили беспилотниками по жилым многоквартирным домам на улице Братьев Коваленко в Геническе. «Самое страшное – погиб ребенок, мальчик 2020 года рождения. Накануне Дня защиты детей киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения. Ударили туда, где живут семьи, где играют дети, где не было и не могло быть никаких военных объектов», – отметил он.

    Пострадали в результате удара 11 человек, они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, из-за атаки были полностью обесточены Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский и Новокаховский округа.

    Также украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус на автодороге Скадовск – Лазурное в Херсонской области, сообщил пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко. При ударе пострадала женщина, погибших нет.

    Помимо этого, ВСУ ударили по школе бокса в Энергодаре, сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, в результате атаки повреждено остекление здания школы, автобус, на котором спортсмены выезжали на соревнования, а также автомобили, находившиеся рядом.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ демонстрацией открытой террористической сущности и отменой цивилизационных ценностных ориентиров, сообщает РИА «Новости».

    «Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: 9 мая ударить по ветеранам ВОВ, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать Всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка», – сказала она.

    В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин отметил, что поставки Западом беспилотников для ударов по территории Донбасса делают страны Европы соучастниками преступлений ВСУ. «Мы столкнулись в очередной раз, к сожалению, с такой новой волной террора со стороны украинского режима в отношении гражданского населения и объектов критической инфраструктуры», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам, в том числе – на теракт в луганском Старобельске.

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 10:08 • Новости дня
    Военкоры: ВС России поразили энергоузлы в Киеве, Днепропетровске и Харькове
    Военкоры: ВС России поразили энергоузлы в Киеве, Днепропетровске и Харькове
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабная ночная атака с применением сотен ракет и беспилотников нарушила снабжение украинской группировки войск на восточном направлении, удары огромной мощности поразили стратегические объекты в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Запорожье, сообщили военкоры.

    Удары ВС России поразили стратегические объекты в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Запорожье, передает WarGonzo. В течение ночи для поражения целей было задействовано более 400 ракет и около 300 ударных беспилотников.

    По данным военкоров, в Киевской области зафиксировано попадание в важнейший узел компании Укрэнерго. В Днепропетровске ракеты разрушили трансформаторные подстанции, остановив промышленность на правобережье, а также перебили железнодорожные электросети, необходимые для снабжения украинских подразделений. В Харькове и Запорожье пострадали распределительные пункты водоканалов.

    Военные аналитики подчеркивают использование роя из 300 дронов для вскрытия позиций противовоздушной обороны. После этого крылатые ракеты и гиперзвуковые комплексы «Кинжал» уничтожили укрепленные бетонные сооружения и подземные трансформаторные хабы.

    Представители местных властей подтверждают серьезный ущерб инфраструктуре. «Зафиксирован критический уровень нагрузки на систему», – заявили официальные лица на Украине, объявив о введении экстренных графиков отключения промышленных потребителей.

    Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в Киеве и Сумах.

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после серии взрывов пострадали Голосеевский, Дарницкий, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

    Военкор Александр Коц заявил, что массированный ракетный удар ВС России поразил промышленные и военные объекты на Украине, «Искандер-М» накрыл Дергачи и завод ПАКС, также уничтожены арсеналы вооружений, железнодорожные и логистические узлы.

    Минобороны заявило, что ВС России нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 20:22 • Новости дня
    Захарова сравнила киевский режим с обезьяной с гранатой

    Захарова сравнила киевский режим с обезьяной с гранатой из-за атак на ЗАЭС

    Захарова сравнила киевский режим с обезьяной с гранатой
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаки на Запорожскую АЭС, произошедшие 30 и 31 мая.

    По словам дипломата, действия украинской стороны подвергают опасности не только ядерную инфраструктуру, но и западные страны, передает ТАСС.

    «Надеемся, что даже на Западе в итоге осознают, что нанося удары при помощи поставляемого оружия по ядерным объектам, Киев фактически действует, как «обезьяна с гранатой», создавая угрозы в том числе и для своих спонсоров», – отметила дипломат.

    Напомним, украинский беспилотник атаковал здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.

    Глава Росатома объяснил опасность ударов по Запорожской АЭС. Директор ЗАЭС Черничук назвал сотрудников станции главной целью ударов Киева.

    Комментарии (3)
    1 июня 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Тихоновку в ДНР
    Российские войска освободили Тихоновку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Тихоновка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник при этом потерял до 120 военнослужащих, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Пустогорода, Вольной Слободы, Новой Сеи и Иволжанского в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Бугаевкой, Рубежным, Котовкой, Богодуховым и Белым Колодезем.

    При этом противник потерял до 205 военнослужащих, бронемашину, американскую 105-мм гаубицу М101 и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Червоного Оскола и Вишневки в Харьковской области, Маяков, Пискуновки, Пришиба и Сидорово в ДНР.

    Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожена станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Кутузовки, Белицкого, Грузского, Анновки, Святогоровки и Кучерова Яра в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Напомним, в конце прошлой недели российские войска освободили четыре населенных пункта.

    За день до этого они освободили харьковскую Нововасилевку.

    Ранее ВС России освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов.

    Комментарии (2)
    1 июня 2026, 21:56 • Новости дня
    Главу украинского ГУР заочно арестовали за теракт в Старобельске

    Главу украинского ГУР Иващенко заочно арестовали за теракт в Старобельске

    Главу украинского ГУР заочно арестовали за теракт в Старобельске
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель украинского ГУР МО Олег Иващенко и командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди объявлены в международный розыск по делу об атаке на колледж в Старобельске.

    Об этом глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил на совещании с президентом РФ  Владимиром Путиным, посвященном мерам поддержки и расследованию теракта, передает ТАСС.

    «Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Работа о доказательствах преступлений киевского режима продолжается», – заявил Бастрыкин.

    Ранее Путин пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта в Старобельске. Он назвал теракт в Старобельске «кровавым преступлением украинской хунты».

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 08:56 • Новости дня
    Буданов назвал оружие России опаснее комплекса «Орешник»

    Буданов счел «Искандеры», С-400 и БПЛА главной угрозой Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что для киевского режима более серьезную угрозу представляют «Искандеры», С-400, крылатые ракеты и беспилотники, чем ракетный комплекс «Орешник».

     Буданов, комментируя применение Россией по Киеву ракетного комплексп «Орешник» назвал оружие, которое доставляет Украине больше проблем, передает Lenta.ru.

    «У нас есть более насущная проблема – это обычные, как говорят, уже для нас «Искандеры», это комплексы С-400 для наземных ударов, это крылатые ракеты воздушного и морского базирования и, к сожалению, беспилотные летательные аппараты».

    Ранее российские военные применили баллистические ракеты «Орешник» для поражения объектов военного управления ВСУ в ответ на террористическую атаку Киева на колледж в Старобельске.

    Минобороны назвало цели ударов «Орешником» по военным объектам на Украине.

    Удар «Орешником» сравнили на Украине с прилетом 36 «Гераней».

    Комментарии (0)
    2 июня 2026, 06:25 • Новости дня
    Стало известно о серии взрывов в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы произошли в столице Украины, сообщило агентство РБК-Украина.

    Очередные инциденты зафиксированы на территории украинской столицы, передает ТАСС. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в городе и соседних областях объявлена воздушная тревога.

    Системы предупреждения также сработали в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Накануне ночью уже поступала аналогичная информация об опасности с воздуха. Тогда же фиксировались первые сообщения о громких звуках как в самой столице, так и в других регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая в украинской столице прогремели повторные взрывы на фоне воздушной тревоги.

    Днем ранее сирены прозвучали в Киеве и трех северных регионах страны.

    В середине мая в городе произошла серия ночных взрывов.

    Комментарии (0)
    1 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    Бастрыкин перечислил дроны, которыми Украина бьет по России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики атакуют российские регионы аппаратами, созданными при поддержке зарубежных государств, там используются комплектующие, произведенные в США, Британии и других странах НАТО, сказал глава СК Александр Бастрыкин.

    «Мы устанавливаем типы БПЛА, более часто используемые вооруженными силами Украины», – пояснил руководитель ведомства, передает РИА «Новости».

    По его словам, специалисты зафиксировали применение украинских аппаратов «Лютый», «Бобер» и «Барс». Кроме того, следователи задокументировали факты использования швейцарских дронов «Лорд» и австралийских беспилотников «Стикер».

    Руководитель ведомства добавил, что на местах падения дронов изъяты различные иностранные детали. Эксперты обнаружили компоненты, произведенные в США, Британии, Германии, Италии и других странах НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин отметил факт снабжения украинской армии западными беспилотниками. Сотрудники СК нашли фрагменты американских дронов на месте обстрела автобусного парка в Донецке.

    Комментарии (2)
    Главное
    Генпрокурор указал подозреваемых в атаке на детей в Старобельске
    Россия потребовала допуска к расследованию инцидента с дроном в Румынии
    Метте Фредериксен осталась премьером Дании на третий срок
    Парламент Израиля единогласно проголосовал за досрочный самороспуск
    Индия направила Франции запрос на покупку 114 истребителей Rafale
    БМПТ «Терминатор» переименовали в «Спиридон»
    Люди начали намеренно делать ошибки в текстах из-за ИИ

    Норвегия призвала ЕС бурить Арктику

    Норвегия хочет снять мораторий ЕС на новые нефтегазовые бурения в Арктике. Ее собственные месторождения истощаются. До сих пор запреты Брюсселя Норвегию не сильно тревожили, так как она не являлась членом ЕС. Но теперь Норвегия задумалась о вступлении в союз. Сможет ли она изменить экологические нормы ЕС под себя? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция провоцирует Россию на демонстрацию силы в Атлантике

    Франция вновь захватила танкер с российской нефтью. В этот раз оппоненты ссылаются на нахождение корабля в санкционных списках и якобы подмену флага. Впрочем, эксперты считают, что это всего лишь отговорка, за которой скрывается ярое желание Парижа показать себя в качестве основного «борца с Москвой». Как противостоять морскому пиратству XXI века, все больше напоминающему рэкет? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    • Прогноз магнитных бурь на июнь 2026 года: опасные даты, расписание вспышек и влияние на самочувствие

      Июнь 2026 года, по предварительным прогнозам специалистов, не принесет экстремальных геомагнитных событий, однако полностью спокойным первый месяц лета назвать нельзя. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а также Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, один из которых придется на длинные выходные в честь Дня России. Важно понимать, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят предварительный характер, так как солнечная активность может резко меняться, а наиболее точный прогноз формируется за 1–3 суток до события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации