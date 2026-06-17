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    Киев напал на белорусских детей
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    Путин поручил Мурашко помочь пострадавшим в Брянской области
    Минск оповестил ФИФА и УЕФА об атаке дрона ВСУ на автобус
    На «Севмаше» заложили многоцелевой атомный подводный крейсер «Мурманск»
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    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    11 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как на неправильных выборах Ельцина Россия сделала правильный выбор

    Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.

    97 комментариев
    17 июня 2026, 19:29 • Новости дня

    Премьер Дагестана раскритиковал Минздрав за очереди к врачам с трех часов утра

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании правительства Дагестана председатель кабинета министров Магомед Рамазанов жестко оценил деятельность регионального Министерства здравоохранения. Поводом для критики стали многочисленные жалобы граждан, сбои в организации медицинской помощи и нерешенные вопросы, связанные с обеспечением пациентов необходимыми препаратами.

    Одной из ключевых тем обсуждения стала работа системы электронной записи к врачам. Обращаясь к временно исполняющему обязанности министра здравоохранения Ярославу Глазову, глава правительства указал на проблемы в медицинских учреждениях республики, сообщает РИА «Дагестан».

    По словам Рамазанова, из-за неработающей системы электронной записи в онкоцентре, женских консультациях и других медучреждениях пациенты вынуждены занимать очередь в 3–4 утра.  «Это абсолютно неприемлемо. Почему вы уже два года руководите министерством, а меры не принимаются?», – задал Рамазанов вопрос врио руководителя Минздрава.

    Во время заседания также обсуждались условия пребывания пациентов в детской многопрофильной больнице. Участники совещания сообщили о неудовлетворительном состоянии ряда отделений и других проблемах, влияющих на качество медицинской помощи.

    Отдельное внимание было уделено лекарственному обеспечению. В правительстве заявили о дефиците жизненно важных медикаментов, в том числе о задержках с поставками инсулина для пациентов, нуждающихся в постоянной терапии.

    Кроме того, были озвучены обращения граждан, связанные с коррупционными проявлениями в отдельных медицинских учреждениях. По словам заявителей, получение качественной помощи в некоторых случаях сопровождается ожиданием неофициальных денежных вознаграждений.

    Врио министра здравоохранения охарактеризовал ситуацию в отрасли как находящуюся под контролем. Однако премьер-министр республики не согласился с такой оценкой. По его мнению, большое количество жалоб со стороны жителей свидетельствует о наличии проблем, требующих незамедлительного решения.

    В мае глава региона Федор Щукин утвердил Магомеда Рамазанова в должности председателя правительства Дагестана.

    В апреле суд отправил в СИЗО брата врио министра здравоохранения республики Ярослава Глазова по делу о хищении бюджетных средств. Осенью прошлого года Росздравнадзор начал проверку из-за перебоев с поставками лекарств для пациентов в республике.

    17 июня 2026, 13:16 • Новости дня
    В «Единой России» предложили заменять штрафы предупреждениями

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев выступил за снижение административной нагрузки на граждан и малый бизнес путем отказа от наказаний за впервые совершенные незначительные правонарушения.

    «Единая Россия» считает необходимым снизить количество избыточных требований к предпринимателям и гражданам. По словам Владимира Якушева, в современной практике применения законов наблюдается немало перегибов, следует из сообщения на сайте «Единой России».

    «Территориальные органы Росстата, к примеру, порой выносят штрафы за непредоставление статистических данных даже в случае, если такое совершено впервые. Мы обращаемся в Росстат, чтобы всем территориальным органам было рекомендовано отказаться от подобной практики. Тем более, что закон это не требует», – подчеркнул Якушев.

    Секретарь Генсовета партии уверен, что наказывать людей за мелкие проступки бессмысленно. Он пояснил, что такие взыскания почти не пополняют бюджет, зато создают гражданам лишние проблемы. При этом государственные затраты на суды часто превышают суммы самих штрафов.

    Якушев добавил, что властям следует сосредоточиться на поддержке граждан. Государство должно создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, чтобы люди занимались своим делом, а не тратили время на судебные тяжбы.

    Ранее партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о сохранении порога НДС для малого бизнеса.

    До этого депутаты одобрили в первом чтении отмену штрафов за неподачу нулевых налоговых деклараций.

    Весной политическое объединение пообещало блокировать инициативы по снижению нештрафуемого порога превышения скорости.

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    17 июня 2026, 15:49 • Новости дня
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) заключил соглашение о передаче более двух десятков воздушных судов для выполнения гуманитарных и транспортных задач в Исламской Республике, сообщили в компании.

    «Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех подписал документы на поставку 21 вертолета Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач», – заявили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о первом коммерческом заказе на новейший вертолет Ми-171А3.

    В начале текущего года Иран получил партию российских ударных вертолетов Ми-28НЭ.

    Двумя годами ранее «Рособоронэкспорт» заключил контракты на поставку свыше 170 винтокрылых машин в различные страны мира.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 09:34 • Новости дня
    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану

    Politico: Трамп согласился поддержать Киев в обмен на помощь Европы с Ираном

    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп на саммите G7 выразил готовность оказать поддержку Украине при условии содействия европейских стран в урегулировании ситуации вокруг Ирана, отмечает Politico.

    Президент США на саммите G7 во Франции предложил сделку, предполагающую поддержку Украины в обмен на помощь европейских союзников в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, передает Politico.

    По данным издания, этот шаг стал неожиданностью для европейских лидеров, которые ожидали напряженных дискуссий с американским президентом по вопросам Ирана и украинского кризиса.

    «Дискуссии, которые мы провели между собой и с президентом США – как на официальных встречах, так и в неформальных беседах на полях – внушают мне определенный оптимизм», – заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц. Дипломаты отмечают, что Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на Россию, однако взамен потребовал от союзников участия в разминировании Ормузского пролива.

    Накануне президент США вызвал беспокойство среди европейских политиков, намекнув на возможность переключения внимания на мирное соглашение между Россией и Украиной после сделки с Тегераном. Ситуацию усугубил почти часовой телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным. Однако после встречи с Владимиром Зеленским американский лидер неожиданно объявил о намерении восстановить санкции против нефтяного сектора России.

    Европейские лидеры, стремясь сохранить конструктивные отношения с Трампом перед предстоящим саммитом НАТО в Турции, предприняли ряд шагов для его расположения. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил американского коллегу на ужин в Версаль, а канцлер Мерц подарил ему именную футбольную джерси. Зеленский, в свою очередь, показал участникам саммита фотографии разрушенного собора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 президент США заявил о готовности сосредоточиться на урегулировании украинского кризиса. Под влиянием европейских союзников американский лидер изменил свою риторику по данному вопросу.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский присоединился к лидерам «Большой семерки» на закрытой встрече во Франции.

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    16 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Эксперт: «Волна Купол Гарант» «оглушает» пролетающий над ним спутник Starlink

    Эксперт Трухачев: Комплекс подавления Starlink показал высокую эффективность

    Эксперт: «Волна Купол Гарант» «оглушает» пролетающий над ним спутник Starlink
    @ Science Photo Library/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Отечественная разработка «Волна Купол Гарант» успешно блокирует вражеские аппараты связи во время пролета над зоной действия радиоэлектронной борьбы при локальных тактических операциях, рассказал специалист по информационной безопасности Сергей Трухачев.

    Трухачев подтвердил успешное применение новой системы против аппаратов американской компании, передает ТАСС. Ранее средства массовой информации сообщали об использовании этого оборудования российскими военнослужащими.

    «Здесь также нужно учитывать, что это изделие не выключает Starlink в привычном понимании, а «оглушает» конкретный спутник на время пролета над зоной действия РЭБ», – пояснил эксперт.

    Трухачев добавил, что подавление нужных частот обеспечивает высокую результативность в рамках тактических задач.

    Обычно станция состоит из восьми спутниковых тарелок, однако конструкцию можно модернизировать и устанавливать на различную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали комплекс «Волна Купол Гарант» для глушения спутников Starlink.

    Новые системы радиоэлектронной борьбы развернули на трассе «Новороссия».

    Президент Владимир Путин заявил о превосходстве отечественной низкоорбитальной космической группировки над американским аналогом.

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    17 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Ученые раскрыли секрет сохранения идеальной памяти в глубокой старости

    New Scientist: Неврологи назвали общение основой сохранения памяти после 80 лет

    Ученые раскрыли секрет сохранения идеальной памяти в глубокой старости
    @ Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Активная социальная жизнь и увеличенное число особых нейронов помогают некоторым людям старше 80 лет сохранять ясный ум на уровне 50-летних, отметили ученые.

    Феномен сохранения острого ума в преклонном возрасте активно изучает невролог Эмили Рогальски, передает New Scientist.

    Врач исследует пациентов старше 80 лет, чья память работает так же хорошо, как у людей на 30 лет моложе. «Почти каждый человек может вспомнить хотя бы одного знакомого, которому ни за что не дашь 90 лет», – отмечает Рогальски.

    Специалисты выяснили, что у таких людей участки мозга, отвечающие за память, имеют больший размер. Кроме того, в их коре находится в четыре или пять раз больше особых нейронов фон Экономо. При этом генетически эти пациенты не отличаются от обычных людей и могут иметь физические признаки болезни Альцгеймера без самих симптомов.

    Главной объединяющей чертой обладателей исключительной памяти оказалась вовсе не диета или физические упражнения, а активная социальная жизнь.

    Пожилые люди постоянно ищут общения с младшими поколениями, чтобы избежать одиночества. Ученые подчеркивают, что мозгу необходимо постоянно решать новые задачи и выходить из привычной зоны комфорта.

    Еще одной важной особенностью является высокая психологическая устойчивость и способность стойко справляться с жизненными трудностями. Многие из участников исследования пережили тяжелые трагедии, но смогли найти в себе силы жить дальше. Эксперты советуют чаще звонить друзьям и беречь связи, так как это напрямую защищает здоровье мозга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, геронтолог Ольга Ткачева назвала высокую общительность отличительной чертой «суперэйджеров».

    Японские ученые призвали комплексно контролировать все факторы риска для эффективной профилактики старческого слабоумия.

    Интеллектуальные занятия снижают вероятность развития болезни Альцгеймера на 40%.

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    17 июня 2026, 13:01 • Новости дня
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Брянской области украинский дрон самолетного типа атаковал автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Гомеля на отдых в Геленджик, погибла женщина, сопровождавшая детей, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии на территории Брянской области. Дети ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Max.

    Ранения получили шесть человек, среди которых четверо детей. Всех пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

    Остальные пассажиры атакованного транспортного средства в ближайшее время будут отправлены домой.

    Накануне ВСУ целенаправленно нанесли удар по автомобилю скорой помощи, спешившему на вызов в Трубчевском районе, ранены фельдшер, водитель и медсестра.

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    17 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Минск потребовал от Украины объяснений за удар дрона по автобусу с детьми
    Минск потребовал от Украины объяснений за удар дрона по автобусу с детьми
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белорусское дипломатическое ведомство решительно осуждает удар по автобусу с гомельской детской командой и ждет исчерпывающих разъяснений от Киева, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны предоставить детальные объяснения в связи с ударом беспилотника по автобусу в Брянской области, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь белорусского дипведомства Руслан Варанков в ходе брифинга подчеркнул, что Минск ждет реакции Киева.

    «Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений», – заявил представитель дипломатического ведомства.

    Нападение произошло на с автобус, перевозивший гомельскую детскую футбольную команду, которая направлялась на отдых в Геленджик.

    «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», – добавил Варанков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного удара.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленное нападение на юных спортсменов очередным терактом Киева.

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    17 июня 2026, 04:02 • Новости дня
    Белоруссия раскрыла данные о 40 погибших в составе ВСУ боевиков

    Белоруссия раскрыла данные о 40 погибших в составе ВСУ боевиков «Полка Калиновского»

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранительные органы Белоруссии подтвердили смерть десятков соотечественников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ в рядах признанного в республике террористическим формирования «Полк Калиновского».

    Следственный комитет Белоруссии обнаружил данные 40 белорусов, которые лишились жизни в рядах экстремистской организации «полк Калиновского», передает телеканал ОНТ.

    «В ходе расследования уголовного дела установлено более 40 бойцов, граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий. Только трое из них захоронены на территории Республики Беларусь», – приводит РИА «Новости» слова следователя по особо важным делам СК Андраника Хачатаряна.

    Начальник главного следственного управления ведомства Александр Агафонов уточнил, что десять руководителей этого террористического формирования получили тюремные сроки от 20 до 25 лет. При этом общая численность преступной группы не достигает размеров стандартного мотострелкового батальона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник СБУ рассказал об уничтожении тел наемников ВСУ. В мае Тихановская явилась в Киев, где встретилась с воюющими на стороне Украины белорусскими националистическими подразделениям.

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    16 июня 2026, 21:33 • Новости дня
    На Украине разбился Су-24 ВСУ, экипаж погиб

    Украина объявила о гибели экипажа разбившегося Су-24

    На Украине разбился Су-24 ВСУ, экипаж погиб
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экипаж украинского бомбардировщика Су-24 погиб при крушении в Хмельницкой области, сообщили военно-воздушные силы Украины.

    Самолет потерпел крушение на территории Хмельницкой области на Украине, сообщили в ВВС страны, передает РИА «Новости». В результате инцидента погибли летчик и штурман. Отмечается, что самолет выполнял боевое задание.

    В официальном сообщении говорится: «Около 19 часов 16 июня 2026 года произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко воздушных сил Вооруженных сил Украины. Экипаж Су-24М – летчик и штурман – выполнял задания на Хмельниччине. Оба летчика погибли», передает ТАСС.

    В марте ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, российского летчика наградили за уничтожение украинского истребителя.

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    17 июня 2026, 13:56 • Новости дня
    Названо вызвавшее самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку слово

    Слово «преддверие» вызвало самые проблемы на ЕГЭ по русскому языку

    Названо вызвавшее самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку слово
    @ Ekaterina Sychkova/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В 2026 году участники госэкзамена по русскому языку испытали трудности с написанием слова «преддверие», хотя в задании присутствовали смысловые подсказки.

    Участники Единого государственного экзамена по русскому языку в 2026 году испытали серьезные затруднения при написании слова «преддверие», передает ТАСС. При этом в задании был дан очевидный контекст, например, «в преддверии праздников» или «в преддверии выходных дней».

    «В этом году словом-открытием для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово «преддверие». То есть многие затруднились это слово идентифицировать», – рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский.

    По его словам, эта ситуация свидетельствует о прямой зависимости грамотности от лексического запаса школьников. Эксперт подчеркнул необходимость больше читать и расширять речевую среду.

    Ранее сообщалось, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2026 году вырос до 63,06. Количество выпускников, набравших от 61 балла, увеличилось на 56 тысяч по сравнению с прошлым годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, почти 2 тыс. выпускников получили сто баллов на Едином государственном экзамене по русскому языку. Средние показатели по ключевым гуманитарным и естественно-научным дисциплинам выросли по сравнению с прошлым годом.

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    17 июня 2026, 11:40 • Новости дня
    В Госдуме назвали инцидент с «Адмиралом Григоровичем» в Ла-Манше провокацией Британии

    Депутат Колесник: Выстрел «Адмирала Григоровича» вряд ли остудит горячие британские головы

    В Госдуме назвали инцидент с «Адмиралом Григоровичем» в Ла-Манше провокацией Британии
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сближение британской яхты Bright Future в Ла-Манше с российским фрегатом «Адмирал Григорович» – это сознательная провокация Лондона. Британия является морской державой, она не может не понимать опасность таких инцидентов, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее российские военные произвели выстрелы по курсу движения британской яхты.

    «Действия российских военных полностью соответствуют принципам и нормам Международного морского права. Британская яхта двигалась опасным курсом, приблизившись на расстояние меньше международного кабельтового – 180 метров – к российскому фрегату», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне, ветеран морского спецназа.

    «Кроме того, Bright Future не отвечала по радиоканалу, известному и доступному для всех судов мира, независимо от статуса и государственной принадлежности. Теоретически британская яхта могла представлять собой, например, заминированное судно для атаки на российский фрегат», – подчеркнул собеседник.

    «Как мы видим, после применения стрелкового оружия по курсу яхты, она развернулась и ушла в противоположном направлении. Это говорит о том, что это была сознательная провокация британской стороны, а на борту Bright Future, вероятно, находились не гражданские лица. Британия является морской страной, она не может не понимать опасность инцидента», – заметил парламентарий.

    «Но произошедшее вряд ли остудит горячие британские головы, и похожие инциденты, скорее всего, будут повторяться», – посетовал депутат. «НАТО в целом создает эскалацию в северных морях, где ситуация и без того висит на волоске. Североатлантический альянс проводит военные учения у наших границ, Литва закупает катера для высадки групп морской пехоты на побережье», – напомнил он.

    «Однако при повторении инцидентов, похожих на маневры Bright Future в Ла-Манше, в случае создания очевидной опасности, за нашими моряками остается право применять оружие не только по курсу, но и непосредственно по объекту», – резюмировал Колесник.

    Ранее Минобороны России сообщило в своем канале в Max об инциденте в проливе Ла-Манш с гражданской парусной яхтой Bright Future, которая под флагом Британии следовала опасным курсом на сближение с фрегатом «Адмирал Григорович».

    «В соответствии с правилами предупреждения столкновений в море, экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Никаких изменений курса яхты не последовало», – говорится в сообщении.

    Затем российские военные провели пуск сигнальных ракет и подали звуковое оповещение, но экипаж яхты не реагировал. «При сокращении дистанции до 150 м командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения», – отмечает Минобороны. После этого Bright Future сразу изменила курс на удаление от «Адмирала Григоровича».

    Минобороны Британии заявило, что «расследует сообщения об инциденте». Источник Sky News в британском военном ведомстве назвал произошедшее «единичным инцидентом». «Британский бронепалубный крейсер HMS Mersey следит за российским судном, а экипажу яхты оказывается поддержка», – отметил он.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично оценила произошедшее. «Адмирал Григорович» домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», – написала она в своем Telegram-канале.

    В эфире радио Sputnik дипломат назвала реакцию экипажа «Адмирала Григоровича» долгожданной, отметив, что только так можно пресечь провокации, совершаемые Британией под прикрытием международного права.

    Позднее издание INews опубликовало комментарий с владельцами Bright Future – британскими пенсионерами Аланом и Джейн Келви. По словам Джейн, «четыре или пять выстрелов», произведенных с фрегата, были «совершенно излишними», поскольку их яхта якобы находилась на безопасном расстоянии.

    Несколькими днями ранее британские военные перехватили в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos, следовавший под флагом Камеруна из российского порта Усть-Луга. Лондон начал открыто заниматься пиратством против судов ради собственной выгоды и изменения мировой логистики, отметила в этой связи Захарова. Стоит отметить, что Британия занимает третье место в майском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Ранее Франция захватила танкер Tagor с российской нефтью. Париж сослался на нахождение корабля в санкционных списках и якобы подмену флага. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как противостоять морскому пиратству XXI века, все больше напоминающему рэкет.

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    17 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    США прекратили действие лицензии на поставки российской нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Срок действия последней лицензии Соединенных Штатов, разрешавшей операции с российской нефтью и нефтепродуктами, истек в среду, 17 июня.

    Последняя лицензия США на поставки нефти из России завершила свое действие 17 июня, передает РИА «Новости».

    Эта лицензия разрешала операции, необходимые для доставки, продажи или выгрузки российской нефти и нефтепродуктов. Это касалось энергоносителей, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года.

    Действие документа не распространялось на сделки с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами. Предыдущая подобная лицензия истекла 16 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министерство финансов США опубликовало обновленную лицензию на операции с российской нефтью сроком на 30 дней.

    Госсекретарь США Марко Рубио называл данное послабление краткосрочной мерой ради стабилизации мирового рынка.

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    17 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине

    Политолог Ткаченко: Европейцам не удалось перетянуть Трампа на сторону Украины

    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине
    @ IMAGO/Michael Kappeler,Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские лидеры в ходе саммита G7 во Франции смогли решить задачу-минимум: Дональд Трамп произнес ритуальные слова об Украине. Но есть нюанс: взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее страны «Большой семерки» договорились поддерживать Киев и усиливать санкции против Москвы.

    «Перед европейскими лидерами G7 стояла задача вернуть Дональда Трампа хотя бы в разговоры об украинском кризисе», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Как напомнил собеседник, позиция президента США состояла в том, что конфликт на Украине – не «его война», Вашингтон не поддерживает Киев, а лишь продает оружие, параллельно развивая собственный трек отношений с Россией.  

    «Европейцев это не устраивало. Они в ходе саммита во Франции смогли решить задачу-минимум: Трамп произнес ритуальные слова о поддержке Украины. Но есть нюанс. Взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке», – добавил эксперт. По оценкам Ткаченко, для главы Белого дома ситуация в Ормузском проливе, разрушенные военные базы в регионе – ужасная дипломатическая катастрофа.

    Политолог не исключает, что американский лидер не стал бы поддерживать формулировки других стран «Семерки» по украинскому кризису, если бы не было войны с Ираном. На этом фоне слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об «общей позиции по конфликту на Украине» – скорее, ложь и попытка выдать желаемое за действительное. «Он лучше бы раскрыл, в чем эта общая позиция состоит», – сыронизировал аналитик.

    Таким образом, говорить о том, что европейцам удалось перетянуть на свою сторону президента США, едва ли приходится. «Европейские политики используют Украину как прокси для того, чтобы вредить России. Вашингтон не видит смысла в этой деятельности. Американская администрация хочет сотрудничать с Москвой, в том числе по минеральным ресурсам. Более того, Штаты так обожглись на войне против Ирана, что вряд ли будут поднимать ставки против РФ», – заключил Ткаченко.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции против России. Это следует из совместного заявления. Так, участники встречи согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия.

    «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении. Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украине, чтобы помочь пережить следующую зиму.

    Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Они считают, что сейчас «подходящий момент» для принятия дополнительных мер в отношении России, так как Дональд Трамп заключил «сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем».

    По информации издания Politico, американский лидер оказывал давление на своих коллег, чтобы те поддержали сделку с Ираном и предложили помощь в разминировании Ормузского пролива до того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс прибудет в Женеву для заключения соглашения с Тегераном.

    Глава Белого дома в разговоре с журналистами преуменьшил важность содействия со стороны Европы, сказав, что «вряд ли понадобится много помощи», однако за закрытыми дверями он просил как словесной, так и материальной поддержки в вопросе сделки с Исламской республикой, сообщают источники Politico. «Взамен нужно что-то сделать для Украины. Все очень ждут, что он поддержит Украину», – уточнил собеседник издания.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что европейские лидеры и Трамп пришли к общей позиции по конфликту на Украине. «То, что дает нам всем основания для уверенности, – это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал», – цитирует Мерца «Газета.Ru». По оценкам Bloomberg, из-за влияния лидеров европейских стран позиция президента США по Украине сместилась в сторону поддержки Киева.

    Как пишет агентство, со времен встречи с Владимиром Путиным на Аляске летом 2025 года американский лидер был убежден, что у Украины не осталось «козырей» и ей следует пойти на территориальные уступки. Выступая на полях G7, глава Белого дома призвал Россию к заключению сделки с Киевом. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего. Да, я буду делать все, что смогу», – сказал Трамп.

    Отметим, перед саммитом G7 состоялся телефонный разговор президентов России и США. Трамп в ходе беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования. Путин, в свою очередь, подтвердил Трампу, что если Владимир Зеленский хочет встречи, пусть приезжает в Москву.

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    17 июня 2026, 12:54 • Новости дня
    ВС России уничтожили шведский десантный катер ВСУ Combat Boat 90
    ВС России уничтожили шведский десантный катер ВСУ Combat Boat 90
    @ Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, а также нанесено поражение объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиабомб и 566 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 163 711 беспилотников, 662 ЗРК, 29 815 танков и других бронемашин, 1739 боевых машин РСЗО, 35 388 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 270 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    Ранее они поразили места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ.

    В минувшие выходные ВС России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ.

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    17 июня 2026, 10:49 • Новости дня
    Франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc
    Франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc
    @ Wolf von Dewitz/dpa/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Франко-германская компания KNDS представила концепт нового боевого танка CAPINT, который должен стать временной заменой французским машинам Leclerc до появления техники нового поколения.

    Предложенный танк CAPINT был показан на оружейной выставке Eurosatory в пригороде Парижа. Необходимость в промежуточной машине возникла из-за того, что совместная программа Франции и Германии по созданию Основной наземной боевой системы (MGCS) задерживается примерно на десять лет. Поступление новых танков ожидается не ранее середины 2040-х годов, передает The War Zone.

    Французские танки Leclerc планируется вывести из эксплуатации к 2038 году, поэтому Париж решил запустить программу промежуточного танка. Предлагаемый CAPINT объединит французскую необитаемую башню и основное 120-миллиметровое гладкоствольное орудие ASCALON с шасси немецкого танка Leopard 2. В будущем башню планируют адаптировать под 140-миллиметровую пушку.

    Экипаж из трех человек будет находиться в бронированной капсуле в передней части машины. Танк получит пассивную композитную броню, а также комплексы реактивной и активной защиты.

    «Мы уже работаем над созданием того, что станет боем завтрашнего дня», – заявил генеральный директор KNDS Жан-Поль Алари.

    Компания обещает создать демонстратор CAPINT уже в 2030 году. Если Франция выберет этот проект, первые серийные образцы могут быть поставлены в 2035 году, а их развертывание в войсках начнется в 2037 году. Параллельно Германия работает над проектом Leopard 3, который должен поступить на вооружение в начале 2030-х годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер допустил вероятность выхода Франции из совместного проекта разработки нового танка MGCS.

    Сроки реализации этой программы сдвинулись с 2035 на 2045 год.

    Политический кризис во Франции поставил под угрозу реализацию совместных военных инициатив.

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