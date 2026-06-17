Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.88 комментариев
В Японии ужесточили правила полетов дронов над государственными объектами
Японские законодатели одобрили поправки, увеличивающие радиус ограничения полетов беспилотников вокруг стратегически важных государственных объектов.
Инициатива об изменении правил исходила от правительства во главе с премьером Санаэ Такаити, передает ТАСС.
Обновленный документ увеличивает радиус закрытой для беспилотников территории до одного километра вместо прежних 300 метров.
За самовольное использование дронов в расширенных зонах вводится система наказаний, включающая тюремное заключение на срок до шести месяцев. Исходный закон, разрешающий сбивать подозрительные аппараты, действует с 2016 года.
Документ изначально запрещал полеты над резиденцией премьера, территорией парламента и зоной императорского дворца. Нарушителям грозил штраф до 500 тыс. иен, или 3,1 тыс. долларов, а также лишение свободы до одного года.
Разработка жестких ограничений началась после резонансного случая в 2015 году. Тогда протестующий против запуска атомных станций посадил на крышу правительственного здания беспилотник с радиоактивной почвой из Фукусимы.
В начале июня небо над Москвой и Московской областью решили полностью закрыть для легких самолетов и вертолетов на высотах до 5100 метров.