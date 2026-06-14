Воры в США оставили футбольную сборную Англии без экипировки

Tекст: Ольга Иванова

Двое задержанных похитили у сборной Англии по футболу экипировку на общую сумму более 18 тыс. долларов, передают РИА «Новости». Инцидент произошел при перевозке вещей из Флориды в Канзас-Сити.

Полиция обнаружила у подозреваемых имущество на 13,5 тыс. фунтов стерлингов. Согласно судебным материалам, среди украденного находились четыре пары бутс стоимостью по 250 фунтов, пять пар обуви по 170 фунтов, а также футболки с автографами и официальный мяч чемпионата мира за 160 фунтов. Кроме того, злоумышленники прихватили вратарские перчатки, плюшевых львов и набор Lego.

Прокуратура уже предъявила мужчинам обвинения в присвоении краденого имущества. За это преступление им грозит до семи лет лишения свободы.

База английской команды в Канзас-Сити располагается в одном из самых криминальных городов страны. Уровень насильственных преступлений здесь достигает 1,3 тыс. на 100 тыс. жителей, что почти в четыре раза превышает средний показатель по США. Только за 2025 год в городе зарегистрировали 138 убийств и более тысячи грабежей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные похитили часть экипировки английских футболистов за несколько дней до старта чемпионата мира.

Недалеко от тренировочной базы сборной в Канзас-Сити произошла стрельба с девятью пострадавшими.

Всего с начала футбольного турнира в Соединенных Штатах от вооруженных нападений погиб 31 человек.