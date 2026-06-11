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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

    4 комментария
    11 июня 2026, 13:05 • Новости дня

    Песков напомнил слова Путина о важности проведения выборов в условиях СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая перед журналистами, напомнил позицию главы государства о том, что выборы в Госдуму должны состояться.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков акцентировал внимание на необходимости организовать политическую кампанию в условиях спецоперации, передает РИА «Новости».

    По его словам, текущие события не должны помешать свободному волеизъявлению граждан.

    «Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента (Владимира) Путина о важности проведения выборов в любом случае», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера во время общения с прессой.

    Очередная кампания по избранию парламентариев девятого созыва должна пройти в рамках единого дня голосования. Ожидается, что россияне отправятся на избирательные участки 20 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил создать условия для голосования участников спецоперации на выборах.

    Глава государства призвал уделить повышенное внимание безопасности избирательного процесса в приграничных регионах.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о фактическом старте кампании по выборам в Государственную думу.

    9 июня 2026, 17:27 • Новости дня
    Фетисов возмутился решением IIHF заранее исключить Россию с ЧМ-2027 по хоккею
    Фетисов возмутился решением IIHF заранее исключить Россию с ЧМ-2027 по хоккею
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международная федерация хоккея преждевременно распределила команды на турнир предстоящего года, проигнорировав возможность возвращения отечественных спортсменов на мировую арену, считает двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

    Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов раскритиковал действия Международной федерации хоккея (IIHF), передает РИА «Новости». Организация заранее сформировала составы групп на чемпионат мира 2027 года, не включив туда российскую команду. Турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме с 14 по 30 мая.

    «Нас все время кормят обещаниями. Как они будут принимать решение, если сборную России вдруг допустят?» – возмутился легендарный спортсмен. По его словам, спортивные чиновники намеренно распределили команды сейчас, хотя могли дождаться осени для окончательного вердикта.

    Напомним, совет IIHF отстранил национальную команду от международных соревнований в конце февраля 2022 года, однако недавно в организации обещали рассмотреть данное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Позже совет организации пообещал рассмотреть вопрос допуска российских команд в индивидуальном порядке. В итоге президент IIHF Люк Тардиф анонсировал обсуждение статуса отстраненных спортсменов в сентябре.

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    9 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Госдума приняла закон о единой базе кодов мобильных телефонов
    Госдума приняла закон о единой базе кодов мобильных телефонов
    @ Elisa Schu/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские парламентарии утвердили во втором и третьем чтениях инициативу об учете кодов мобильных устройств, документ разработали еще в декабре 2025 года в правительстве.

    Новый реестр включит сведения о разрешенных и запрещенных к использованию в стране гаджетах, передает РИА «Новости».

    Уникальный 15-значный номер присваивается каждому аппарату с SIM-картой и позволяет точно распознать его в сети. Заполнять систему поручат сотовым операторам и уполномоченным государственным органам.

    Провайдерам категорически запретят обслуживать абонентов, чьи устройства числятся в черном списке. Компания также откажет в услугах при попытке использовать чужой смартфон с одним и тем же номером.

    «Плата за включение устройств в единую базу IMEI взиматься не будет», – сообщил ранее глава комитета по информационной политике Сергей Боярский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале депутаты поддержали проект закона о контроле за IMEI.

    Комментарии (3)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    9 июня 2026, 20:38 • Новости дня
    Депутат Боярский: Россиян не будут штрафовать за авторизацию через Google и Apple
    Депутат Боярский: Россиян не будут штрафовать за авторизацию через Google и Apple
    @ ADAM VAUGHAN/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский опроверг появившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о якобы вводимых штрафах для граждан за авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы и почтовые адреса.

    По словам депутата, распространяемая информация не соответствует действительности, а сведения о планах штрафовать пользователей за вход на сайты с помощью Gmail, Hotmail, Apple ID или Google ID являются недостоверными.

    «Данная информация не только не соответствует действительности, но и носит признаки массового вброса, на пустом месте будоражащего российское общество», – написал Боярский в своем канале в Max.

    Парламентарий объяснил, что закон устанавливает ответственность для владельцев интернет-площадок за нарушение механизма авторизации. Этот механизм был закреплен еще три года назад поправками в законодательство. Он предусматривает вход через телефон, биометрические данные, «Госуслуги» или российские платформы, включая банковские приложения. Владельцами сайтов, на которых ложится ответственность, могут быть как юридические, так и физические лица.

    При этом абсолютного большинства граждан, пользующихся социальными сетями, эти нововведения никак не коснутся, резюмировал глава профильного комитета.

    Напомним, депутаты Госдумы приняли закон об административной ответственности за нарушение правил авторизации в интернете. Группа парламентариев внесла этот документ на рассмотрение нижней палаты осенью прошлого года.

    Ранее сенатор Артем Шейкин исключил наказание для обычных граждан за использование VPN-сервисов.

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    9 июня 2026, 16:32 • Новости дня
    Госдума одобрила штрафы для интернет-ресурсов за зарубежные сервисы авторизации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий административную ответственность для владельцев сайтов и иных интернет-ресурсов за нарушение требований к авторизации пользователей, а также за несоблюдение правил применения рекомендательных технологий.

    Согласно действующему законодательству, авторизация пользователей на территории России должна осуществляться с использованием российского номера телефона, Единого портала государственных услуг, Единой биометрической системы либо иной информационной системы, владельцем которой является гражданин РФ или российское юридическое лицо, передает ТАСС.

    Поправки вводят штрафы для владельцев сайтов и иных интернет-ресурсов за неисполнение установленной законом обязанности по проведению авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации.

    За нарушение указанного требования предусматривается административная ответственность. Размер штрафа составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 700 тыс. рублей для юридических лиц.

    За повторное совершение указанных правонарушений размер штрафов будет увеличен. Для граждан он составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,4 млн рублей. 

    Такие же санкции предусмотрены за неисполнение требований Роскомнадзора о прекращении предоставления информации с использованием рекомендательных технологий: Кроме того, КоАП РФ дополняется нормами об ответственности владельцев интернет-ресурсов, использующих рекомендательные технологии с нарушением требований законодательства. Речь идет, в частности, о случаях сбора информации о предпочтениях пользователей, находящихся на территории России, если такие действия нарушают права и законные интересы граждан или организаций.

    Аналогичные санкции предусмотрены за применение рекомендательных технологий без информирования пользователей, а также за неразмещение обязательных сведений, включая документ, определяющий правила применения таких технологий, и адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений.

    Отдельный блок поправок касается взаимодействия операторов связи с правоохранительными органами. Законопроектом вводится административная ответственность за нарушение установленного порядка взаимодействия при проведении мероприятий по розыску лиц или обеспечению безопасности государства, а также за разглашение методов проведения таких мероприятий. Для юридических лиц штраф за подобное нарушение составит от трех млн до пяти млн рублей.

    При повторном совершении правонарушения предусматривается оборотный штраф в размере от одной сотой до трех сотых суммы выручки за календарный год, предшествующий году выявления нарушения. Одновременно повышается минимальный размер такого взыскания: если в настоящее время он не может быть менее 1 млн рублей, то после вступления поправок в силу нижний предел увеличится до 10 млн рублей.

    После одобрения обеими палатами парламента и подписания президентом закон вступит в силу в установленном порядке.

    В ноябре прошлого года группа депутатов внесла в парламент законопроект о наказании за использование зарубежных сервисов при регистрации. Весной этого года Антон Горелкин анонсировал запрет на анонимную регистрацию доменов в российских зонах.

    Прошлым летом в России ввели административную ответственность за незаконную передачу сведений для авторизации пользователей в интернете.

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    9 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Госдума приняла закон о новых правилах использования SIM-карт

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, который вводит новые правила использования SIM-карт несовершеннолетними и ограничивает расторжение договоров с операторами.

    Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, передает РИА «Новости». Законопроект был внесен правительством в декабре 2025 года и рассмотрен в первом чтении в феврале 2026 года.

    Согласно новым нормам, родители или законные представители получили право уведомлять оператора связи о передаче абонентского номера ребенку с указанием его возраста. Эта мера призвана обеспечить доступ к безопасному контенту и противодействовать мошенническим схемам. Особенности оказания услуг в таких случаях определит правительство.

    Кроме того, документ устанавливает, что расторгнуть договор об оказании услуг связи в отношении конкретного номера теперь можно только по истечении 90 дней с момента его выделения. Если абонент обращается с таким требованием раньше, оператор обязан приостановить оказание услуг и прекратить взимание платы. Данное нововведение направлено на борьбу с использованием одноразовых SIM-карт.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал разработку дополнительных мер для защиты россиян от киберпреступников.

    Вице-премьер России Дмитрий Григоренко рассказал о праве родителей не уведомлять операторов связи о передаче сим-карты детям.

    Правительство предложило запретить расторжение абонентских договоров в первые 90 дней для борьбы с одноразовыми номерами.

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    9 июня 2026, 16:57 • Новости дня
    Госдума одобрила передачу МВД полномочий Минтруда по мигрантам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении правительственный законопроект, касающийся трудоустройства мигрантов.

    Документ предполагает передачу МВД полномочий Министерства труда и социальной защиты по утверждению списков профессий квалифицированных иностранных работников, передает РИА «Новости».

    Такие специалисты имеют право на получение вида на жительство в России по упрощенной процедуре. Кроме того, они могут устраиваться на работу вне квот, которые Минтруд устанавливает на основе заявок российских регионов.

    Законопроект также расширяет возможности трудоустройства для иностранцев и лиц без гражданства. Министерство внутренних дел по согласованию с Минтрудом сможет разрешать им работать не только в регионе выдачи соответствующих документов, но и в других субъектах страны с учетом экономических связей между ними.

    В мае правительство России внесло этот законопроект на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

    В конце прошлого года инициативу о передаче полномочий опубликовали на портале нормативных правовых актов.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал полицию проверить работу Министерства труда из-за спорного перечня профессий для иностранных специалистов.

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    9 июня 2026, 14:53 • Новости дня
    Госдума приняла закон о тревожной кнопке на «Госуслугах»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нижняя палата парламента приняла во втором и третьем чтениях документ о новых мерах борьбы с кибермошенниками.

    Документ вводит специальную тревожную кнопку на портале «Госуслуги», передает РИА «Новости». Сигнал от пострадавшего гражданина мгновенно поступит в государственную систему, откуда информацию оперативно передадут банкам, сотовым операторам и полиции.

    «Важно сделать дубль такой кнопки также в приложении «Макс» и в банковских приложениях», – заявил глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский. Кроме того, закон строго регламентирует работу телекоммуникационных компаний. Они обязаны выявлять подозрительные номера и блокировать их обслуживание.

    Если абонент лишился денег из-за того, что провайдер вовремя не прервал мошеннический звонок, компания должна возместить ущерб. Для получения выплаты пострадавшему потребуется постановление о возбуждении уголовного дела. При добросовестном выполнении оператором всех требований закона компенсация не предусмотрена.

    Дополнительно государственным ведомствам, Центробанку и банкам разрешили проводить бесплатные обзвоны граждан без их согласия. Эта мера поможет предотвращать преступления и оперативно предупреждать людей о сомнительных операциях. Для остальных массовых вызовов по-прежнему потребуется разрешение абонента.

    Ранее в Государственной думе представили второй пакет антимошеннических мер «Антифрод 2.0».

    Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил о планах внедрения специальной «красной кнопки» на портале госуслуг.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о резком снижении ущерба от действий телефонных аферистов.

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    9 июня 2026, 14:25 • Новости дня
    Госдума приняла закон о лицензировании торговли вейпами в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий обязательное лицензирование розничной и оптовой торговли табаком и никотинсодержащими товарами.

    Документ также наделяет регионы правом устанавливать временный запрет на продажу вейпов с весны 2027 года, передает РИА «Новости».

    «Лицензирование позволит сделать рынок табачной и никотинсодержащей продукции более прозрачным, сократить долю нелегального оборота и оградить несовершеннолетних от табака и вейпов», – пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Выдачей лицензий на опт займется Росалкогольтабакконтроль, а на розницу – региональные власти.

    Срок действия разрешений составит до пяти лет. Соискателям потребуется оплатить госпошлину и не иметь налоговых долгов свыше 3 тыс. рублей. Кроме того, с весны 2028 года для розничной торговли потребуется помещение площадью не менее 5 кв. метров.

    Основные положения закона вступят в силу осенью 2026 года. Эксперимент с запретом вейпов продлится до весны 2032 года, после чего власти оценят его эффективность.

    В мае президент России Владимир Путин утвердил закон об административных штрафах за продажу нелегальной табачной продукции.

    В конце прошлого года депутаты Госдумы приняли запрет на реализацию сигарет и вейпов на остановках общественного транспорта.

    Ранее правительство предложило наделить регионы правом самостоятельного введения экспериментального запрета на розничную продажу электронных систем доставки никотина.

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    9 июня 2026, 10:39 • Новости дня
    «Единая Россия» запланировала выдвинуть Москалькову на выборы в Госдуму

    «Ведомости»: «Единая Россия» планирует выдвинуть Москалькову на выборы в Госдуму

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова может стать кандидатом на парламентских выборах от партии «Единая Россия».

    Окончательное решение примут на партийном съезде 28 июня, передают «Ведомости». Москалькову планируют включить в региональную группу или выдвинуть по одномандатному округу без участия в предварительном голосовании.

    Ранее Татьяна Москалькова представляла партию «Справедливая Россия», однако ее отношения с лидером фракции Сергеем Мироновым остаются сложными, отмечает издание.

    Политолог Евгений Минченко считает переход политика в ряды единороссов негативным сигналом для ее бывших соратников. «Экс-омбудсмен относится к тому поколению политиков, которые не видят себя без работы», – отметил эксперт. По его словам, для таких людей постоянная занятость является смыслом жизни.

    Пост омбудсмена перешел к Яне Лантратовой, поскольку прежний уполномоченный не могла претендовать на третий срок из-за законодательных ограничений.

    Освободившуюся должность председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества временно займет депутат Николай Новичков. Соответствующий проект постановления рассмотрят на заседании парламента в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Государственная дума назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека.

    Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подтвердил уход Татьяны Москальковой с этого поста.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев анонсировал масштабное обновление состава партийной фракции после предстоящих выборов.

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    10 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Госдума одобрила регистрацию детей от умерших отцов

    Госдума приняла закон о регистрации детей от умерших отцов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нижняя палата парламента в первом чтении поддержала закон, регулирующий установление отцовства для детей, рожденных с помощью репродуктивных технологий, после смерти их биологических отцов.

    Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о порядке установления отцовства и регистрации детей, появившихся на свет более чем через 300 дней после смерти их отца. Речь идет о случаях применения вспомогательных репродуктивных технологий, отмечает ТАСС.

    Первый документ вносит правки в Семейный кодекс РФ. Отцовство можно будет установить на основании прижизненного нотариального согласия мужчины. Для регистрации потребуются документы о браке, согласие отца и медицинское подтверждение использования его биоматериала.

    Кроме того, закон позволит отцу заранее подтвердить выбор имени и фамилии ребенка через нотариуса. Также он сможет доверить этот выбор матери. Второй законопроект корректирует закон «Об актах гражданского состояния», закрепляя порядок внесения записей в ЗАГС.

    «Таким образом будет обеспечено право таких детей на установление отцовства и получение производных от него мер социальной поддержки (к примеру, пенсии по потере кормильца)», – говорится в пояснительных записках к документам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о пенсиях для зачатых после смерти отца детей. Ранее Конституционный суд России признал право таких наследников на получение выплат по потере кормильца. А в мае президент закрепил статус членов семьи за рожденными после гибели участников спецоперации малышами.

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    10 июня 2026, 12:36 • Новости дня
    Госдума осудила агрессивную политику США в отношении Кубы

    Госдума приняла заявление к ООН в связи с давлением США на Кубу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госдума на пленарном заседании приняла официальное заявление, адресованное ООН и парламентам стран мира, в котором осудила усиление агрессивной политики США против Кубы.

    В документе подчеркивается резкая эскалация напряженности, вызванная необоснованным и противоречащим международному праву давлением Соединенных Штатов на Остров свободы, передает РИА «Новости».

    Парламентарии констатировали, что продолжающаяся экономическая, финансовая и энергетическая блокада Кубы представляет собой неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. По мнению депутатов, такие действия прямо нарушают устав ООН и усугубляют крайне тяжелое положение кубинского населения, спровоцированное нынешней американской администрацией.

    Особую тревогу российских законодателей вызвало демонстративное развертывание ударной авианосной группы ВМС США в Карибском бассейне. В заявлении эти действия расцениваются как попытка военного и экономического шантажа с целью принудить кубинское руководство к уступкам и создать условия для смены власти. Депутаты выразили твердую поддержку кубинскому народу и подтвердили курс на дальнейшее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский Минфин ввел новые санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

    Кубинские дипломаты назвали эти ограничения предлогом для вооруженного вторжения на остров.

    Американский портал Axios узнал о вероятной подготовке военной операции США против Гаваны.

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    10 июня 2026, 14:36 • Новости дня
    Госдума повысила стоимость оформления документов для мигрантов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутаты приняли пакет законов, серьезно увеличивающих финансовую нагрузку на иностранцев при оформлении российского паспорта, разрешений на временное проживание и трудоустройство, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Нижняя палата парламента одобрила инициативы об увеличении стоимости легализации иностранцев, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Max.

    «Сегодня приняли федеральные законы, которыми существенно повышаются налоговые пошлины для мигрантов», – написал спикер.

    Стоимость получения паспорта выросла в 12 раз и достигла 50 тыс. рублей. За разрешение на временное проживание придется заплатить 15 тыс. рублей, что в восемь раз больше прежнего. Оформление вида на жительство подорожало в пять раз и теперь обойдется в 30 тыс. рублей.

    Кроме того, сбор за привлечение каждого зарубежного работника увеличили до 15 тыс. рублей. Законодатели также одобрили передачу части полномочий Минтруда в ведение МВД. Полицейское ведомство будет утверждать списки квалифицированных кадров, имеющих право на работу вне квот.

    Как отметил политик, все принятые меры призваны усовершенствовать миграционную политику государства. Всего с 2024 года парламентарии утвердили 27 тематических законов, большинство из которых разработали сами депутаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая депутаты одобрили в первом чтении проект закона о многократном увеличении миграционных госпошлин.

    Несколькими неделями ранее нижняя палата парламента поддержала инициативу об отказе в гражданстве лицам с непогашенной судимостью.

    В начале июня председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал вступление в силу дополнительных мер для усиления контроля за иностранцами.

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    10 июня 2026, 15:59 • Новости дня
    Госдума утвердила закон против допинга в спорте России

    Госдума приняла закон против допинга в российском спорте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума приняла закон об общероссийской антидопинговой организации и правилах, он уточнил обязанности спортивных федераций и лиг в борьбе с допингом, отмечается в пояснительной записке к документу.

    Госдума на пленарном заседании во втором и третьем чтениях одобрила закон, совершенствующий правовые основы предотвращения допинга в спорте и определяющий статус общероссийской антидопинговой организации, сообщает РИА «Новости». Документ связывает борьбу с допингом с международными договорами России, Всемирным антидопинговым кодексом и правилами, утвержденными международными антидопинговыми структурами.

    Закон конкретизирует обязанности общероссийских и региональных спортивных федераций, а также профессиональных лиг. Они должны соблюдать антидопинговые правила, участвовать в предотвращении допинга, противодействовать дискриминации и насилию в спорте. Общероссийской антидопинговой организацией признается некоммерческая структура, подписавшая Всемирный антидопинговый кодекс и разрабатывающая, утверждающая и реализующая общероссийские антидопинговые правила.

    Эти правила утверждаются организацией в порядке, установленном Минспортом России, по согласованию с ведомством, и включают обязательные положения Всемирного антидопингового кодекса. Закон уточняет перечень мер по предотвращению допинга: допинг-контроль, установление ответственности за нарушения, проведение научных исследований, антидопинговую пропаганду в СМИ и повышение квалификации специалистов допинг-контроля.

    Антидопинговая организация должна размещать на своем официальном сайте на русском языке тексты антидопинговых правил и другие документы Всемирного антидопингового агентства и международных антидопинговых организаций. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

    «Принятый сегодня закон - важный шаг к укреплению доверия к российскому спорту на международной арене и дальнейшему восстановлению полноценного статуса отечественной антидопинговой системы. Речь идет не о формальном приведении терминологии в соответствие с международными стандартами, а о создании более прозрачных и эффективных механизмов противодействия допингу», - заявил зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту, соавтор проекта Амир Хамитов.

    Он отметил, что расширение перечня антидопинговых нарушений соответствует лучшим мировым практикам, позволяет вести системную борьбу с допингом и дает российским спортсменам дополнительные гарантии честной конкуренции и защиты репутации. По словам депутата, для государства это инструмент последовательного выполнения международных обязательств и укрепления позиций России в мировом спортивном сообществе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российское антидопинговое агентство и Всемирное антидопинговое агентство договорились временно приостановить разбирательство в Спортивном арбитражном суде по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

    Позже независимый комитет WADA по контролю за соблюдением соответствий провел оценку Российского антидопингового агентства по вопросу соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

    А в мае 2026 года Международный олимпийский комитет выразил обеспокоенность расследованием WADA в отношении руководства РУСАДА.

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    11 июня 2026, 12:59 • Новости дня
    В Кремле сообщили о подготовке к выборам в Госдуму

    Песков: Россия готовится к проведению выборов в Госдуму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подготовка к выборам депутатов Государственной думы девятого созыва проходит строго в рамках закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул необходимость соблюдения всех установленных процедур, передает РИА «Новости».

    «Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента Путина о важности проведения выборов в любом случае. Поэтому ведется подготовка к этим очень важным выборам, и они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством», – отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Он также добавил, что глава государства подпишет указ о назначении голосования в предусмотренные регламентом сроки. Выборы в нижнюю палату парламента традиционно состоятся в единый день голосования осенью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центризбирком сообщил о наличии технических решений для предотвращения двойного голосования.

    Президент России Владимир Путин назвал обеспечение безопасности всех участников избирательной кампании главным приоритетом.

    Глава государства подчеркнул важность прозрачности и достоверности избирательного процесса.

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    11 июня 2026, 13:17 • Новости дня
    Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим политическим событием

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза президент Владимир Путин подчеркнул значение сентябрьских выборов в Госдуму и поручил обсудить дополнительные меры безопасности.

    Во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности в Москве президент Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием в жизни страны, передает РИА «Новости».

    «В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны», – заявил глава государства.

    На заседании Путин предложил сосредоточиться на вопросах безопасности в период подготовки и проведения голосования. Президент отметил, что участники совещания должны обсудить дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности на всех этапах кампании по выборам депутатов Государственной думы.

    Для подробного доклада по этой теме Путин передал слово министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Глава МВД выступил на совещании с постоянными членами Совбеза и представил предложения ведомства по укреплению правопорядка в период избирательной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Владимир Путин назвал обеспечение безопасности всех участников избирательной кампании главным приоритетом.

    Глава государства призвал усилить меры защиты в приграничных регионах страны.

    Президент потребовал жестко пресекать организованные из-за рубежа предвыборные провокации.

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