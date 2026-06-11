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Ученые нашли причину скрытого голода у детей с аутизмом
Российские ученые установили, что избирательность в питании у детей с расстройствами аутического спектра (РАС) является признаком соматических нарушений, В результате у большинства таких пациентов развивается дефицит витаминов D и B12.
Избирательность в еде у детей с РАС – не просто поведенческая привычка, а маркер серьезных соматических нарушений, многие из них годами отказываются от определенных продуктов из-за запаха, вкуса или текстуры, указали исследователи, передает ТАСС со ссылкой на журнал Consortium Psychiatricum.
«Долгое время эти особенности считались лишь поведенческим проявлением аутизма, но на самом деле за ними часто стоит так называемый скрытый голод – когда ребенок потребляет достаточно калорий, но испытывает острый дефицит жизненно важных микронутриентов», – пояснили ученые.
В исследовании приняли участие 80 пациентов с аутизмом в возрасте от двух до 17 лет. Специалисты применили мультидисциплинарный подход: детей осматривали психиатр, педиатр, гастроэнтеролог, эндокринолог, диетолог и генетик.
Выяснилось, что избирательность в питании характерна для 88,8% детей, а у 82,5% она привела к соматическим осложнениям. Чаще всего выявляли недостаток витамина D (у двух третей пациентов) и витамина B12.
Кроме того, 29% детей с серьезными нарушениями питания страдали избыточным весом или ожирением. Врачи подчеркивают, что рацион таких пациентов часто перенасыщен углеводами при нехватке белка и растительной пищи.
Этот дисбаланс способен вызвать задержку роста и нейрокогнитивные проблемы.
Ранее психиатр Сеченовского университета Игорь Потапов опроверг миф о внезапной эпидемии аутизма. Клинический психолог Дарья Логинова объяснила рост числа диагностированных случаев РАС у детей большей информированностью специалистов.