Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны

Депутат: Удар по панораме «Оборона Севастополя» – ужасное преступление Украины

Севастопольский депутат Пархоменко: Удар ВСУ по зданию музея-панорамы – ужасное преступление

Tекст: Олег Исайченко

«Удар ВСУ по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» – беспрецедентный случай и одно из самых ужасных преступлений Украины. Других слов я не могу подобрать. Думаю, большинство жителей города расценивают атаку противника именно так», – отметил Василий Пархоменко, заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя III созыва.

«Признаться, я переживаю произошедшее как свою личную утрату. Для меня, как для коренного севастопольца, Панорама – сердце города», – признался собеседник. Депутат напомнил, что здание музея в свое время подвергалось атакам немецко-фашистских захватчиков. Тогда в 1942 году шедевр Франца Рубо удалось вывезти, а затем его с трудом воссоздали.

Теперь современные фашисты сделали то, что не смогли их предшественники. «ВСУ бьют по болевым точкам. Они ведут психологическую войну, войну на утрату ценностей и поэтому наносят удары по самым важным объектам. В Севастополе их много, а Панорама отдельно стоит в этом ряду. Но есть еще целый ряд культурных, исторических объектов – и, наверное, руководству следует особо пристально подумать о том, как их защитить в дальнейшем», – заключил Пархоменко.

Напомним, в ночь на 10 июня украинский БПЛА самолетного типа нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», которое является объектом культурного наследия и одним из символов города-героя. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое – целенаправленно бить по музею», – написал он. Губернатор региона напомнил, что панорама также серьезно пострадала во время Великой Отечественной войны.

«25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Казалось, великое произведение Франца Рубо погибло навсегда. Тогда, в дыму и пламени, произошло чудо, рожденное мужеством: пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из ада 86 фрагментов полотна. После войны наши мастера совершили невозможное – фактически заново создали творческую копию шедевра», – отметил Развожаев.

Он пообещал, что произведение искусства будет восстановлено. «Укрофюрер Зеленский может бить по камням и крышам, но ему никогда не уничтожить то, что заложено в нашем генетическом коде. Мы всё восстановим. Мы станем еще сильнее. А Панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», – подчеркнул глава региона.

Панорама «Оборона Севастополя» посвящена одному из ключевых противостояний при защите города в период Крымской войны – бою на Малаховом кургане. Здание спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг. Художник-баталист Франц Рубо начал работу над панорамой в 1901 году. Через четыре года, к 50-летию обороны Севастополя, здание открыли для посетителей.

Длина картины составляет 115 метров, высота – 14 метров, площадь около 1610 кв. м. Полотно создавалось в Мюнхене при участии немецких живописцев. На нем изображено более четырех тысяч фигур. Севастопольская Панорама – одна из самых известных среди панорам мира. С 1954 года ее посетило более 40 млн человек, говорится на сайте музея.