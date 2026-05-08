«Северяне» взяли в плен четверых солдат ВСУ около Рясного в Сумской области

Tекст: Катерина Туманова

«В Краснопольском районе в окрестностях освобожденных Новодмитровки и Таратутино, а также в лесных массивах около Рясного наши штурмовые группы продвинулись на семи участках до 300 м. В ходе наступательных действий в лесном массиве около Рясного в плен взяты четверо солдат 119 обр ТерО», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу «Северный ветер».

В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 17 участках до 350 метров.

На Харьковском направлении в районах Червоной Зари, Терновой, Избицкого, Рубежного, Лосевки, Лукашово, Циркунов, Катериновки, Жовтневого, Новосёловки, Светличного и села Русские Тишки «Северяне» громили противника и его технику.

В районе посёлка Ветеринарное штурмовые группы продвинулись до 200 метров в приграничных лесных массивах. На Липцовском направлении артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям противника

На Волчанском бойцы ГВ «Север» продвинулись на восьми участках до 400 метров. Упорные стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, а на Великобурлукском направлении штурмовики продвинулись до 100 метров на северо-западе Купянского района.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях). В плен взяты четверо солдат 119 обр ТерО», – сказано в сводке.

