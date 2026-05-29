Конгрессвумен Луна: В США все меньше поддерживают оказание помощи Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Американские политики обратили внимание на изменение общественных настроений. Паулина Луна опубликовала результаты свежих опросов, передает РИА «Новости».

«Проблема для них в том, что, например, в приведенном ниже опросе снижение поддержки Украины среди американцев реально. Поэтому я остаюсь при своем заявлении и продолжу рассказывать американскому народу, как работает военная машина», – подчеркнула республиканка.

Ранее конгрессвумен подверглась критике за слова о недавнем визите Владимира Зеленского. Политик назвала его поездку пропагандистским туром, цель которого – превратить Вашингтон в бесконечную копилку для Киева. По ее мнению, выступающие за эскалацию страны НАТО стремятся затянуть конфликт любой ценой и саботируют мирные инициативы президента Дональда Трампа.

Луна также отметила, что среди демократов в Палате представителей есть сторонники успешного мирного урегулирования. Она призвала полностью прекратить финансирование боевых действий на Украине и посоветовала Зеленскому согласиться на мирную сделку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале конгрессвумен осудила наживающихся на украинском конфликте представителей политической элиты США.

Ранее политик потребовала прекратить финансовую помощь Киеву из-за гонений на христиан.

Большинство американцев в ходе недавних опросов высказались за остановку военных поставок Украине.