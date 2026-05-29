Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.
Конгрессвумен Луна: В США все меньше поддерживают оказание помощи Украине
Жители Соединенных Штатов все меньше одобряют выделение средств на продолжение конфликта, в то время как сторонники эскалации пытаются переложить расходы на простых граждан, заявила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна.
Американские политики обратили внимание на изменение общественных настроений. Паулина Луна опубликовала результаты свежих опросов, передает РИА «Новости».
«Проблема для них в том, что, например, в приведенном ниже опросе снижение поддержки Украины среди американцев реально. Поэтому я остаюсь при своем заявлении и продолжу рассказывать американскому народу, как работает военная машина», – подчеркнула республиканка.
Ранее конгрессвумен подверглась критике за слова о недавнем визите Владимира Зеленского. Политик назвала его поездку пропагандистским туром, цель которого – превратить Вашингтон в бесконечную копилку для Киева. По ее мнению, выступающие за эскалацию страны НАТО стремятся затянуть конфликт любой ценой и саботируют мирные инициативы президента Дональда Трампа.
Луна также отметила, что среди демократов в Палате представителей есть сторонники успешного мирного урегулирования. Она призвала полностью прекратить финансирование боевых действий на Украине и посоветовала Зеленскому согласиться на мирную сделку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале конгрессвумен осудила наживающихся на украинском конфликте представителей политической элиты США.
Ранее политик потребовала прекратить финансовую помощь Киеву из-за гонений на христиан.
Большинство американцев в ходе недавних опросов высказались за остановку военных поставок Украине.