    Следствие подбирается к Макрону с похоронными подозрениями
    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа
    В МИД подготовили предложения к плану США по Украине
    Starship взорвался после возвращения на Землю (видео)
    Мединский назвал выродками представителей Латвии за реакцию на трагедию в ЛНР
    Британские оборонные предприятия массово переехали в США
    В ФРГ потребовали не отдавать ТЭЦ «Северного потока» Украине
    В Киевской области решили готовиться к круговой обороне
    Зеленский отмахнулся от предложения Мерца по интеграции в ЕС
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    24 мая 2026, 03:17 • Новости дня

    Котяков пообещал превышение маткапитала в 1 млн рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшие годы размер материнского капитала в России превысит 1 млн рублей, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

    «Материнский капитал ежегодно индексируется, и в ближайшие годы он уже превысит отметку в 1 млн рублей. Это, я думаю, очень значимая поддержка, позволяющая в том числе участвовать в жилищных программах, помочь в формировании первоначального взноса для приобретения жилья», – сказал он ТАСС.

    Котяков подчеркнул, что многодетные семьи при рождении третьего ребенка могут получить еще 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Уваркина предложила разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья. В России предложили привязать маткапитал к норме жилплощади на человека.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем уникальность российского маткапитала.


    23 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной негодования пользователей сети на Украине стало варшавское шоу Верки Сердючки, где артист исполнил старые хиты на русском языке.

    Новый скандал вокруг украинского певца Андрея Данилко, выступающего как Верка Сердючка, разгорелся после его гастролей в Европе, пишет «Российская газета», ссылаясь на канал SHOT. По данным издания, украинский лидер Владимир Зеленский разрешил артисту турне, ожидая продвижения украинской культуры и языка.

    Однако на концерте в Варшаве Данилко исполнял свои старые хиты на русском языке. В зале, где собрались в основном русскоговорящие зрители, публика подпевала артисту хором. Когда видеозаписи выступлений разошлись по соцсетям, на Украине певца обвинили в «лицемерии и популяризации русской культуры», часть пользователей потребовала не пускать его обратно домой.

    Отмечается, что на украинской сцене Сердючка давно избегает репертуара на русском, но в ходе европейских гастролей охотно к нему возвращается. Летом прошлого года украинские активисты уже жаловались на артиста «языковому омбудсмену», после чего тот обратился в полицию, и директора отеля, где проходило русскоязычное выступление, оштрафовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский разрешил гастроли Андрея Данилко в Европе для пополнения украинского бюджета.

    Ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк публично раскритиковал Данилко за исполнение песен на русском языке и призвал игнорировать его творчество. До этого после одного из концертов на Украине суд оштрафовал директора концертного комплекса из-за звучавших на выступлении Верки Сердючки песен на русском языке.

    23 мая 2026, 23:40 • Новости дня
    Пасечник объявил Днями траура 24 и 25 мая в ЛНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник объявил два Дня траура в память о погибших при атаке дронов ВСУ на общежитие Старобельского колледжа.

    «В память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа нашего педуниверситета объявляю 24 и 25 мая Дни траура. <...> К глубокой боли, в результате удара погиб 21 человек. Это невосполнимая утрата для родных, близких и для всех нас», – написал он в Max-канале.

    Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что жители региона и всей страны сплотились вокруг общей беды. Он указал на то, что спасатели, медики, волонтеры, общественники и неравнодушные люди продолжают помогать семьям пострадавших, участвуют в ликвидации последствий трагедии.

    «В память о погибших студентах молодежь республики запустила акцию в социальных сетях «Они просто учились». Присоединиться к ней может каждый», – сообщил глава ЛНР.

    Он добавил, что эта атака – чистое зло, которому нет и не может быть оправдания.

    «Неонацисты совершили военное преступление, у которого нет срока давности. Каждый, кто отдавал этот приказ и кто его исполнял, должен понести и обязательно понесут заслуженное, неотвратимое наказание», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ЛНР взяли на себя организацию похорон погибших в Старобельском колледже. Небензя заявил, что европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми. Мирошник указал на развивающуюся «всеядность» укронацистов.

    23 мая 2026, 15:40 • Видео
    Пашинян испугался мести России

    После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    23 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Посольство России призвало вернуть подлодку «Сом» из шведских вод

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская сторона предложила Стокгольму вернуть на родину затонувшую у берегов Швеции подлодку «Сом», чтобы восстановить историческую справедливость и похоронить экипаж в России.

    Российское посольство в Стокгольме призвало шведские власти поднять со дна Балтийского моря подлодку «Сом» Российского императорского флота и вернуть ее в Россию. В дипмиссии подчеркнули, что субмарина относится к числу старейших сохранившихся подводных лодок и имеет большую ценность для мирового технического наследия.

    Подлодка «Сом» затонула 23 мая 1916 года у берегов Швеции после столкновения со шведским пароходом «Онгерманланд» во время боевого задания Первой мировой войны. По шведской версии, подлодка якобы намеренно врезалась в пароход, однако существует и мнение, что судно само пошло на таран, чтобы избежать досмотра грузов в трюме. Лодку удалось обнаружить только 27 июля 2015 года: ее нашла у берегов Грислехамна шведская компания Ocean X Team.

    «К сожалению, в нынешних условиях двустороннее сотрудничество России и Швеции даже в таких деполитизированных сферах, как мемориальная работа, поставлено на паузу», – заявили в посольстве. Там выразили надежду, что однажды «Сом» вернется в Россию, станет частью исторического и музейного наследия страны, а погибший экипаж будет, наконец, похоронен на родине.

    Первый «Сом» был построен в США под именем Fulton и в 1904 году приобретен Россией, после чего получил нынешнее название. По его образцу в 1904–1906 годах в России создали серию подлодок этого типа, также названную «Сом». Субмарина служила в Сибирской флотилии на Тихом океане, затем в Черноморском флоте, а с 1915 года – на Балтике.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил о нехватке разъяснений со стороны властей Швеции по поводу задержания российского судна «Адлер» у берегов страны. До этого МИД Швеции уведомил российское посольство о новых ограничениях на передвижение российских дипломатов и технического персонала в странах Шенгенской зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швеция строит две подводные лодки A26 для патрулирования Балтийского моря и «противодействия России».

    23 мая 2026, 10:25 • Новости дня
    Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП под Саратовым

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На федеральной автодороге в Гагаринском районе Саратовской области произошло столкновение легковой иномарки с большегрузом, в результате которого погибли два человека, сообщила региональная Госавтоинспекция.

    В ночь на субботу в пригороде Саратова произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась на выезде из города, пишет «Российская газета». На 292-м километре трассы Р-228 столкнулись легковая машина Chery и грузовик Scania.

    В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажир получили тяжелые травмы и скончались на месте происшествия. Данные погибших и все обстоятельства происшествия устанавливаются, – сообщает пресс-служба ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Саратовской области четыре человека погибли при столкновении легковой машины и грузовика. До этого, в марте в результате крупной аварии на трассе Курск – Саратов скончались три человека. А в июле 2024 года в ДТП в Саратове смертельные травмы получил несовершеннолетний сын губернатора региона.

    23 мая 2026, 16:39 • Новости дня
    МИД: Европейцы на конференции по ДНЯО оправдывали схемы использования ЯО

    Tекст: Вера Басилая

    Представители европейских государств на конференции по рассмотрению действия ДНЯО цинично защищали свое участие в отработке применения ядерного арсенала, сообщило Министерство иностранных дел России.

    На прошедшей конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия европейские страны пытались оправдать участие в схемах использования ядерного оружия, сообщается на сайте МИД России. Мероприятие продемонстрировало острые противоречия между государствами на фоне деградации глобальной безопасности.

    Серьезным препятствием для форума стала агрессия Израиля и США против Ирана в 2025 и 2026 годах под предлогом защиты режима нераспространения. «Вклад» в неблагоприятную атмосферу внесли делегации «коллективного Запада», продвигая деструктивную повестку, направленную на критику России, Китая, Ирана и КНДР, сообщили в МИД.

    Российская делегация отстаивала принципы недопустимости ядерной войны и права на мирное использование атомной энергии. Проект итогового документа не был принят из-за жестких установок США и их союзников, однако председателю удалось избежать политической конфронтации, а Россия продолжит защищать авторитет Договора.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о ядерных амбициях европейских государств.

    Глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов отметил интерес неядерных стран Европы к размещению оружия массового уничтожения.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал действия США и Израиля в отношении Ирана мощнейшим ударом по режиму нераспространения.

    23 мая 2026, 11:18 • Новости дня
    Калягин объявил о завершении карьеры в кино

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народный артист РСФСР Александр Калягин сообщил, что больше не планирует сниматься в кино, подчеркнув необходимость вовремя расставлять творческие акценты.

    Художественный руководитель Московского театра Et Cetera, народный артист РСФСР Александр Калягин  в беседе с ТАСС заявил о завершении карьеры в кино. На вопрос, ждать ли зрителям его нового появления на экране, артист ответил: «Нет. Сейчас уже нет. Упустил свой момент... Годы не те, ничего назад не перекрутишь. Все нужно делать вовремя. Поэтому сплевывай через левое плечо или нет, лучше Бога не гневить. Никто не знает, сколько каждому из нас дано прожить, каким у кого будет финал».

    Калягин родился 25 мая 1942 года в поселке Малмыж Кировской области. Он окончил медицинское училище и некоторое время работал фельдшером на скорой помощи. Позднее поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина и начал сценическую карьеру в Театре на Таганке.

    Актер служил в Театре имени М. Н. Ермоловой, затем по приглашению Олега Ефремова перешел в «Современник», а позже вместе с ним ушел во МХАТ, где проработал около 30 лет. В кино Калягин снимался с 1967 года и стал широко известен по ролям Бабса Баберлея в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!», Ванюкина в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих», Колягина в «Рабе любви», Платонова в «Неоконченной пьесе для механического пианино», Чичикова в «Мертвых душах».

    Ранее Калягин назвал смерть актрисы Веры Алентовой огромной потерей для всей страны. До этого худрук Московского театра Et Cetera призвал исключить драматурга Михаила Дурненкова из СТД за его высказывания о спецоперации России на Украине.

    23 мая 2026, 15:34 • Новости дня
    МИД назвал абсурдом недопуск Москвы и Минска до церемонии в Маутхаузене

    Tекст: Вера Басилая

    Российское дипломатическое ведомство резко раскритиковало решение Международного комитета не приглашать представителей России и Белоруссии на памятные церемонии в в Маутхаузене.

    Российская сторона считает политизированным и абсурдным решение руководства Международного комитета «Маутхаузен» не приглашать Москву и Минск на траурные мероприятия, передает РИА «Новости». В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что такой шаг продиктован конъюнктурой.

    «Разумеется, это – политизированное, абсурдное решение в угоду нынешней конъюнктуре, ущербная, неуклюжая, безнравственная попытка встроиться в антироссийскую и антибелорусскую повестку, не имеющая ничего общего с сохранением объективной исторической памяти о жертвах - узниках этой ужасной фабрики смерти», - заявили в министерстве. Там также добавили, что организаторы памятных мероприятий должны сами разбираться со своей совестью.

    Незадолго до этого посол Белоруссии в Австрии Андрей Дапкюнас направил открытое письмо руководству комитета. Причиной стало исключение белорусского флага с главной аллеи мемориала во время памятных церемоний.

    Нацистский концлагерь Маутхаузен действовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год. За это время там погибли более 100 тыс. узников, включая 32180 советских граждан. Именно в Маутхаузене был замучен Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Мемориал на месте лагеря работает с 1947 года.

    Ранее в МИД заявили, что руководство комитета «Маутхаузен» намеренно игнорирует официальных представителей российской и белорусской сторон.

    В прошлом году Австрия в третий раз не пригласила дипломатов из России на памятные мероприятия.

    Весной прошлого года Белоруссия осудила аналогичный отказ властей ФРГ перед годовщиной освобождения Бухенвальда.

    23 мая 2026, 15:35 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против командиров ВС России и торговых судов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    О новом пакете украинских санкций стало известно после указа Владимира Зеленского, под который попали 127 человек и 29 гражданских торговых судов.

    Лидер Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против командиров ВС России и торговых судов. В перечень попали 127 человек и 29 гражданских торговых судов, против которых вводятся ограничительные меры, передает ТАСС.

    Среди физических лиц значатся командиры ракетно-артиллерийских подразделений Сухопутных войск ВС РФ и командиры подразделений дальней авиации ВКС. В Киеве заявляют, что в санкционный перечень внесены и суда, которые, по мнению украинских властей, задействуют в перевозке грузов для военных нужд России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский подписал указы о введении санкций против 46 граждан России, двух иранцев, 44 российских компаний ВПК и 225 капитанов судов из 11 стран. Ранее он подписал указ о десятилетних санкциях Украины против 56 морских судов, при этом Киев заявлял о российской принадлежности большинства из них.

    До этого Зеленский ввел санкции против 56 граждан России и 55 юридических лиц, включая шесть компаний из Китая и одну из Белоруссии.

    23 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    24 мая 2026, 00:11 • Новости дня
    Министр Мирзоян ответил на заявления Лаврова об Армении

    Мирзоян ответил на заявления Лаврова об Армении

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слова российского коллеги Сергей Лаврова о влиянии Евросоюза на Ереван, который заинтересован в сохранении партнерства с Москвой, несмотря на развитие стратсотрудничество с западными странами в сфере цифровых технологий и демократии.

    «Но в целом, если говорить об отношениях между Арменией и Россией <...> проблемы возникают во всех отношениях. Мы ни в коем случае не намерены создавать еще большую напряженность или усугублять ситуацию. Многие из этих проблем существовали и в прошлом, 10 лет назад, 15 лет назад. Не знаю, скажем, экспорт абрикосов, импорт вина, импорт водки и так далее», – сказал Мирзоян порталу news.am.

    Дипломат подчеркнул нежелание республики усугублять текущую ситуацию, так как Ереван планирует обсуждать эти проблемы в конструктивной атмосфере.

    Министр опроверг слова Сергея Лаврова о том, что европейские страны используют республику против Москвы. Он пояснил, что выстраивание партнерства с Соединенными Штатами и Евросоюзом носит публичный характер и не направлено против третьих государств.

    Взаимодействие с западными партнерами сосредоточено на развитии искусственного интеллекта, экономики и укреплении демократических институтов.

    Мирзоян добавил, что при наличии недовольства со стороны российских коллег им следует приложить усилия для понимания позиции соседнего государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил желание страны вступить в Евросоюз. Президент России Владимир Путин выразил готовность поддержать любые выгодные армянскому народу решения. Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех привилегий в рамках ЕАЭС.  МИД Армении заявил, что Ереван не намерен вносить напряженность в отношения с Москвой.

    23 мая 2026, 23:25 • Новости дня
    Число погибших от удара ВСУ по общежитию в Старобельске ЛНР достигло 21 человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек, тела всех погибших извлечены из-под завалов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В Старобельске завершены поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета.

    «Всего пострадали 63 человека, из них 21 – погибли.  Все тела погибших признаны из-под завала», – сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Президент России Владимир Путин назвал удар украинских беспилотников по Старобельску террористическим актом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек. Также были установлены личности 17 погибших студентов.
    Выжившие при обстреле студенты заявили о прицельных ударах беспилотников по общежитию.

    Небензя заявил, что европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми. Мирошник указал на развивающуюся «всеядность» укронацистов.

    23 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Житель Курской области лишился стопы после подрыва на мине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Шептуховка Кореневского района Курской области 59-летний мужчина получил тяжелейшие ранения после подрыва на мине и был доставлен в больницу, сообщили власти региона.

    В Курской области в Кореневском районе тяжелые ранения получил мирный житель, подорвавшийся на мине, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, медики Курской областной больницы «делают все возможное» для спасения пострадавшего.

    Несчастье случилось в селе Шептуховка. 59-летний мужчина наступил на мину, в результате чего лишился правой стопы и получил закрытый перелом голени на той же ноге. Осколками также посекло бедро и плечо, серьезные повреждения получила левая нога.

    Пострадавшего оперативно доставили в Курскую областную больницу, где он сейчас находится в тяжелом состоянии. Губернатор Курской области пожелал раненому сил и скорейшего выздоровления.

    Ранее в той же деревне Шептуховка два комбайнера во время работы в поле также получили серьезные травмы при подрыве на мине. Позже в Суджанском районе области 44-летний житель, наступив на неразорвавшееся взрывное устройство, получил неполную ампутацию левой стопы и был доставлен в больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области для ускорения возвращения жителей в свои дома.

    23 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    За неделю в России резко подешевело мороженое

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За последнюю неделю в крупных магазинах России заметно подешевело мороженое, снижение составило 15%, основу продаж продолжают составлять классические форматы, сообщили в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

    Цена мороженого в торговых сетях России упала на 15% за неделю. Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов сообщил РИА «Новости»: «Мороженое весом 70 г можно купить от 17 рублей, причем за неделю цены на него снизились примерно на 15%, мороженое весом 100 г – от 44 рублей».

    По словам Богданова, основу продаж продолжают составлять классические форматы, однако заметно растет интерес к товарам в сегменте ЗОЖ. Он указал, что за 2025 год продажи мороженого без сахара выросли примерно вдвое, а мороженого с добавленным протеином – в 3,5 раза.

    Кроме того, в жаркие дни, подчеркнул глава АКОРТ, минимум на 20% увеличивается спрос на воду и безалкогольные напитки. Покупатели чаще выбирают бутилированную воду, квас и морс, а при онлайн-заказах особенно востребованы вода и сок в больших упаковках. На этой неделе, по его словам, цены остаются доступными: лечебно-минеральная вода начинается от 40 рублей за бутылку 1,5 л, квас – от 80 рублей за тот же объем.

    Ранее сообщалось, что экспорт мороженого из Казахстана в Россию достиг максимальных показателей с лета прошлого года в объеме 3,6 млн долларов.

    Кроме того, еще в середине мая стоимость килограмма клубники в торговых сетях также упала до 800 рублей благодаря поступлению свежего отечественного урожая. Как писала газета ВЗГЛЯД, в целом, минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в годовом выражении снизились на 10%.

    23 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    Мирошник указал на развивающуюся «всеядность» укронацистов

    Tекст: Катерина Туманова

    Удар ВСУ по самому центру Луганска, из-за которого пострадали два человека, был демонстративного характера, отметил в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Нацисты показывают, всеядность. Они намерены атаковать гражданские цели даже в самом центре крупных городов, и в отсутствие какого-либо военного оправдания, и никакие нормы МГП им в этом не будут преградой», – написал он.

    Мирошник добавил, что удар был нанесен примерно в километре от центрального здания Луганского университета, филиал которого подвергся атаке в Старобельске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ЛНР взяли на себя организацию похорон погибших в Старобельском колледже. Власти республики установили личности 17 погибших студентов.

    Президент России Владимир Путин назвал ночную атаку украинских беспилотников террористической.


    23 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    На Ставрополье в аварии погибло три человека и пострадали дети

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На одной из дорог Ставропольского края столкнулись два автомобиля, в результате аварии погибли три человека и пятеро, включая двух детей, получили ранения, сообщили в Госавтоинспекции региона.

    Авария с участием двух машин произошла на Ставрополье, передает ТАСС. По данным региональной Госавтоинспекции, после столкновения транспортных средств погибли три человека, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

    Представитель ведомства сообщил: «В результате столкновения двух автомобилей три человека погибли и пять ранены. Среди раненых двое являются несовершеннолетними». Другие детали происшествия и информация о состоянии пострадавших на данный момент не раскрываются.

    Ранее в Шпаковском округе Ставропольского края при встречном столкновении двух легковых автомобилей погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний. В феврале СК по региону проводил проверку по факту ДТП с детьми-дзюдоистами, где пострадали пятеро несовершеннолетних.

    А год назад в Изобильненском округе края при выезде на встречную полосу легкового автомобиля в результате столкновения машин погибли пять человек, еще двое были ранены.

