  • Новость часаНочная атака украинских беспилотников стала самой массированной в 2026 году
    Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени
    Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом
    Эксперт: «Спецтрибунал» ЕС по Украине продолжает традицию нацистских судов
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС
    Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский и ближневосточный конфликты
    Бут назвал причину, по которой делегация США выбросила подарки из КНР
    Бывший глава МИД Румынии призвал помириться с Россией
    Украинцы пожаловались на российский самолет-призрак Су-57
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    17 мая 2026, 05:51 • Новости дня

    The Independent узнала, что разведки НАТО и США уверены в наличии урана у Ирана

    В разведке НАТО и США уверены в наличии урана у Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    По оценкам разведывательных служб США и НАТО, Иран обладает достаточным ракетным потенциалом для продолжения боевых действий, если президент США Дональд Трамп решит возобновить войну.

    Президент США неоднократно заявлял, что американские войска полностью уничтожили иранскую армию, включая ракетный потенциал и военно-морской флот за шесть недель конфликта, предшествовавших достижению соглашения о прекращении огня. Однако эксперты считают, у Тегерана есть несколько козырей в рукаве, пишет The Independent со ссылкой на источники.

    «Разведывательные службы предупредили о том, что Иран по-прежнему имеет доступ к большей части своих ракет и подземных сооружений, что ставит под сомнение сомнительные заявления президента Трампа о том, что Иран был «разгромлен» войной», – пишет газета.

    Эксперты заявили, что у Ирана еще множество вариантов на случай эскалации конфликта.

    «Сила Тегерана заключается в его асимметричных возможностях: баллистических ракетах, крылатых ракетах, беспилотниках, морских минах, кибер-операциях и группах, действующих через прокси-силы», – заявил Фрэнк А. Роуз, бывший помощник госсекретаря по контролю над вооружениями в администрации Обамы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США. Иран пригрозил обогатить уран до 90% при атаке США. Аракчи прокомментировал возможность передачи обогащенного иранского урана России.


    14 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа

    Востоковед Маслов: Переговоры Си Цзиньпина и Трампа были крайне тяжелыми

    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа
    Tекст: Анастасия Куликова

    Прорыва на переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа не случилось. Китай считает, что можно иметь серьезные политические противоречия и споры, например, по ядерному вооружению или по Тайваню, но это не должно никак мешать экономическим отношениям. Американская же позиция с учетом того, что США увязли в Иране, оказалась весьма слабой, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа едва ли можно назвать победной или успешной для американской стороны», – считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Он назвал показательным, что многие вопросы остались за кадром и без публичных комментариев. «Это значит, что переговоры были крайне тяжелыми», – добавил собеседник.

    Так, Пекин заявил жесткую позицию по Тайваню, указал политолог. «Главное требование руководства КНР состоит в том, чтобы Вашингтон прекратил поддержку острова, в том числе в военном плане: речь о передаче вооружений и выделении средств на их закупку», – уточнил Маслов. Другой вопрос, пойдет ли американская администрация на уступки, ведь Тайвань – рычаг давления на Китай.

    Также, продолжил востоковед, Си и Трамп обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. «США пытались надавить на Китай, чтобы тот в свою очередь повлиял на позицию Ирана», – указал аналитик, напомнив, что Тегеран – важный союзник Пекина, и дестабилизация режима в Исламской республике невыгодна КНР.

    Кроме того, затрагивался и украинский кризис, потому что это вопрос глобальной безопасности, отметил собеседник. Он упомянул последние заявления президента России о том, что Москва готова к переговорам с Владимиром Зеленским – было бы, о чем говорить. «То есть, просить Пекин подталкивать российское руководство к диалогу сейчас бессмысленно, потому что и так у нас есть согласие», – заметил спикер.

    «Впрочем, Китай никогда и не оказывал давление на Москву. Россия – очень стабильный партнер для республики. Причем, события в ближневосточном регионе, которые привели к дефициту энергоресурсов, показали, что РФ готова резко увеличивать поставки по разумной цене», – добавил Маслов.

    Наконец, Си и Трамп обсудили экономическое сотрудничество. «США хотят расширить продажи Китаю целого ряда сельскохозяйственной продукции – это прежде всего ячмень, соя, зерно. А Пекин всегда позитивно относится к любым экономическим взаимодействиям», – напомнил политолог. В то же время, заметил аналитик, стороны пока не объявляли, будут ли полностью или частично сняты санкции с более чем тысячи китайских компаний или уменьшены тарифы.

    «Формально повышенные пошлины на товары из Китая в размере 145% сейчас заморожены. Я думаю, через какое-то время – после консультаций китайского и американского министров экономики – может быть объявлено решение о пересмотре ограничительных мер», – допустил спикер.

    «В КНР никогда не отказывались сотрудничать на равных условиях, что подразумевает взаимный допуск технологий на рынки, отсутствие изоляции, блокировки поставок отдельной продукции и санкций в отношении компаний. Позиция Пекина заключается в том, что хорошая торговля – это залог нормальных отношений. Поэтому ключевой вопрос в данном случае – будут ли подвижки со стороны США», – детализировал специалист.

    На этом фоне Малов обратил внимание на публикацию The New York Times, в которой стратегию Си Цзиньпина на переговорах с Трампом охарактеризовали так: выиграть для Китая время для лучшей подготовки к неизбежному конфликту. «Поднебесная занимается технологическим перевооружением. В том, что китайское руководство стремится «выиграть время», – есть толика правды. Но Китай меньше всего хочет столкновения», – рассуждает политолог.

    «Ловушка Фукидида», согласно которой две великие страны обязательно должны столкнуться, – американский теоретический концепт, который был разработан для другой эпохи и для других стран. Китай же считает, что можно иметь серьезные политические противоречия и споры, например, по ядерному вооружению или по Тайваню, но это не должно никак мешать экономическим отношениям и конструктивному диалогу по целому ряду вопросов», – пояснил востоковед.

    «Таким образом, говорить о прорыве после переговоров Си и Трампа нельзя. Более того, на мой взгляд, американская позиция в нынешней ситуации весьма слаба, учитывая, что США увязли в Иране. Возможно, для поездки главы Белого дома в Пекин было выбрано не самое подходящее время», – отметил спикер. По его оценкам, для России встреча китайского и американского лидеров ничего не несет в практической области.

    «Мы поставляем Китаю сельхозпродукцию. Если американские поставки расширятся, это не станет для Москвы критичным – мы найдем свою нишу», – считает Маслов. Он предположил, что потенциально речь может пойти о «формировании треугольника» – Россия, Китай, США. «Такие случаи известны: например, когда-то в лучшие годы мы совместно работали над нефтяными проектами. Я думаю, в конце концов мы придем к восстановлению такого формата», – заключил востоковед.

    В четверг в Пекине состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Встреча продлилась более двух часов. Рукопожатие лидеров длилось 14 секунд, обратило внимание РИА «Новости». Трамп протянул руку ладонью вверх и приветствовал Си, притянув его к себе, но тот не дал главе Белого дома перехватить инициативу.

    В ходе переговоров стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе экономическое сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис. Президент США в начале встречи назвал честью свой визит в Китай. Он также выразил надежду на то, что у двух стран будет «фантастическое будущее».

    «Вы великий лидер. Я всем говорю, что вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда», – обратился Трамп к Си. Американский лидер заявил, что Вашингтон намерен вести с Пекином торговлю на основе принципа взаимности. Он напомнил, что в составе своей делегации привез в КНР топ-менеджеров крупнейших компаний США.

    Председатель КНР, в свою очередь, заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – отметил он.

    Напомним, термином «ловушка Фукидида» ученые называют стремление новой укрепляющей свои силы державы вытеснить с позиции международного гегемона существующую великую державу. Си назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе.

    Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов». По его словам, факты неоднократно доказывали, что в торговых войнах нет победителей. «Суть китайско-американских экономических и торговых отношений заключается во взаимной выгоде и взаимовыгодном сотрудничестве», – заявил председатель КНР.

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. Отметим, Трамп 13 мая прибыл в Пекин с первым визитом с 2017 года. Ожидается, что в пятницу американский и китайский лидеры проведут неформальные переговоры за чаем и рабочим ланчем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    15 мая 2026, 11:46 • Новости дня
    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США

    Экономист Юшков: Американская нефть не заставит Китай отказаться от российской

    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США
    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай может возобновить покупку американской нефти, но при условии, что Вашингтон сделает шаги навстречу: например, отменит санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизит тарифы на китайские товары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что Си Цзиньпину понравилось предложение о закупке нефти у США.

    «Китай ранее импортировал углеводороды из США. Но Штаты никогда не были лидерами по поставке, скажем, нефти в КНР. Речь шла о небольших объемах. Пекин прекратил закупать энергоносители в связи с торговой войной, которую развязал Дональд Трамп», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он допустил, что Китай может возобновить покупку американской нефти, но при ряде условий. «Вашингтон должен сделать шаги навстречу: например, отменить санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизить тарифы на китайские товары или подписать с Пекином более выгодное для Поднебесной торговое соглашение», – рассуждает собеседник.

    Однако, как заметил аналитик, Белый дом не только не отменил импортные пошлины, но и продолжил вводить новые ограничительные меры против Китая. На этом фоне заявление Трампа о готовности КНР закупать нефть из США вызывает вопросы, добавил Юшков. По его мнению, в ближайшее время либо Вашингтон пересмотрит санкционную политику и Пекин действительно начнет покупать американские энергоресурсы, либо выяснится, что слова президента недостоверны.

    «Трампу свойственно преувеличивать, утверждать, что все замечательно, переговоры были супер-успешные, достигнуты сделки. Но на практике его слова зачастую не подтверждаются. Поэтому, на мой взгляд, в истории вокруг закупок энергоносителей следует дождаться статистики за ближайшие месяцы», – считает эксперт. Вместе с тем, если Поднебесная и возобновит импорт американской нефти, речи об отказе от российской не идет.

    «Традиционно Китай берет нашу нефть сорта ВСТО – она малосернистая и в этом плане похожа на американскую. Но в последние месяцы Пекин увеличивал объемы закупки российских энергоресурсов еще и за счет Urals (это сорт высокосернистой нефти). Я сомневаюсь, что КНР будет сокращать импорт нефти из России и одновременно наращивать из США», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров с Си Цзиньпином. Президент США считает, что КНР «получает большую часть» энергоресурсов из Ирана.

    «Они согласились с тем, что хотят покупать нефть у Штатов. Они приедут в Техас – мы направим китайские суда в Техас, в Луизиану, на Аляску», – сказал глава Белого дома в интервью Fox News. Примечательно, что по итогам предыдущей встречи лидеров двух стран в октябре 2025 года Трамп также заявлял, что Пекин согласился закупать американские энергоносители. Каких-либо соглашений при этом подписано не было.

    Напомним, в четверг прошли переговоры президента США и председателя КНР. В ходе них стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис, передает Центральное телевидение Китая.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    16 мая 2026, 13:20 • Видео
    Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

    Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    15 мая 2026, 21:12 • Новости дня
    Трамп придумал новое обидное прозвище для демократов
    Трамп придумал новое обидное прозвище для демократов
    Дональд Трамп заявил, что придумал новое прозвище для представителей Демократической партии США – «Dumocrats» (тупократы), обыграв английское слово dumb (тупой, глупый). Об этом он рассказал в интервью ведущему Шону Хэннити на телеканале Fox News.

    По словам Трампа, идея прозвища возникла у него во время обсуждения лидера демократического меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса, которого он вновь подверг резкой критике и назвал «человеком с очень низким IQ», пишет New York Post.

    «Он глупый парень, он демократ, и я подумал: какое отличное название для этого», – пояснил президент США, отметив, что специально убрал букву «b» из слова Dumocrats.

    Американский лидер также напомнил о своих недавних нападках на Джеффриса в соцсетях. Ранее республиканец обвинял политика в подстрекательстве к насилию после очередного покушения на него и требовал привлечь демократа к ответственности.

    Как отмечают американские СМИ, Трамп уже начал использовать новое прозвище в публичных выступлениях. Во время одного из мероприятий в Овальном кабинете он пошутил, что демократы поддержали бы строительство стены на границе с Мексикой, если бы сам Трамп неожиданно выступил против этой идеи.

    Ранее Трамп заявил о возможности визита в Россию в 2026 году.

    15 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    Аракчи прокомментировал возможность передачи обогащенного иранского урана России
    Аракчи прокомментировал возможность передачи обогащенного иранского урана России
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аббас Аракчи заявил, что Тегеран намерен обсудить с Москвой вопрос судьбы обогащенного урана, однако такие консультации начнутся только после перехода Ирана и США к предметному рассмотрению этой темы.

    Власти Ирана намерены поднять вопрос о судьбе обогащенного урана в контактах с Москвой, передает РИА «Новости». Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон начнут решать данную проблему.

    «Как только мы перейдем к этому этапу, очевидно, у нас будет больше консультаций с Россией», – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции.

    По словам дипломата, сейчас эта сложная тема находится в тупике и не входит в актуальную повестку отношений с американцами. Стороны договорились отложить дискуссию на более поздние этапы. При этом глава ведомства подчеркнул, что Иран высоко ценит инициативу и стремление России помочь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.

    Вашингтон и Тегеран обсуждают введение долгосрочного моратория на обогащение урана.

    Иранские власти допускают возможность передачи части своих запасов Москве.

    15 мая 2026, 18:38 • Новости дня
    Делегация США выбросила все китайские подарки перед вылетом домой

    NYP: Делегация США выбросила все полученные в Китае вещи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопровождающие при визите в Китай американского лидера Дональда Трампа перед возвращением на родину избавились от всего, что им выдали в Китае, пишут СМИ.

    Американские представители избавились от всех вещей и подарков, выданных им во время государственного визита в КНР, сообщает «Российская газета». Журналистка New York Post Эмили Гудин уточнила, что на президентский борт строго запрещено проносить любые китайские вещи.

    «Американский персонал забрал все, что раздавали китайские чиновники перед тем, как мы сели в самолет AF1, и выбросил в мусорный бак у подножия трапа», – написала репортер. Среди выброшенных предметов оказались аккредитации, специальные значки и одноразовые телефоны.

    Ведущая Fox News Эйнсли Эрхардт ранее отмечала, что американцы пользовались в Пекине только местными устройствами связи, оставив личные гаджеты дома.

    Как уже писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп завершил трехдневный государственный визит в Пекин. Подводя итоги, американский лидер сообщил о готовности китайских властей закупать нефть, а основатель компании Tesla, мультимиллиардер Илон Маск назвал поездку потрясающей.

    16 мая 2026, 07:28 • Новости дня
    Си Цзиньпин на прогулке с Трампом в резиденции Чжуннаньхай говорил о Путине
    Си Цзиньпин на прогулке с Трампом в резиденции Чжуннаньхай говорил о Путине
    Tекст: Катерина Туманова

    Во время прогулки по саду резиденции Чжуннаньхай китайский лидер Си Цзиньпин, стремясь подчеркнуть исключительность места, в котором он решил прогуляться с американским президентом Дональдом Трампом, упомянул президента России Владимира Путина.

    Прогулка двух лидеров была исполнена символизма и созерцательности. Си Цзиньпин в один из моментов указывает на дерево, которому более 100 лет, и отмечает, что на самом деле это два дерева, которые срослись вместе, что, возможно, является намеком на призывы господина Си к сотрудничеству между КНР и США, пишет New York Times (NYT).

    Трамп прерывает экскурсию, чтобы спросить, часто ли господин Си привозит иностранных лидеров в Чжуннаньхай.

    «Очень редко», – отвечает господин Си, покачивая головой для пущей убедительности.

    Он указывает на Трампа и, посмеиваясь, говорит: «Например, здесь был Путин», Например, когда  Путин посетил Китай в 2024 году, он и Си пили чай в садах Чжуннаньхая и провели там несколько часов, уточняет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая американский лидер прибыл в Пекин с государственным визитом. Китайский и американский лидеры сошлись в желании урегулировать украинский конфликт. Китай анонсировал государственный визит Си Цзиньпина в США.

    14 мая 2026, 14:58 • Новости дня
    Американист: Трамп уедет из Китая с пустыми руками

    Американист Дудаков: Трамп уедет из Китая с пустыми руками

    Американист: Трамп уедет из Китая с пустыми руками
    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп приехал в Китай в образе проигравшего, во-первых, в торговых войнах с Поднебесной, а во-вторых, в горячем противостоянии с Ираном. Переговорная позиция президента США откровенно слабая. В таких условиях он старается разменивать американские инвестиции на уступки со стороны Китая, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал переговоры Трампа и Си Цзиньпина.

    «Первый раунд переговоров между американской делегацией и китайской стороной в Пекине завершился без неожиданностей. Си Цзиньпин уделял много внимания необходимости строить партнерские равноправные отношения и работать в рамках честной конкуренции во всем мире. Он приветствовал возможность привлечения американских инвестиций в Поднебесную, однако указывал на то, что Китай – уже давно не та страна, которая была бы сильно зависима от вложений США», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Штаты тоже много говорили о необходимости развивать экономические взаимоотношения. Но мы видим, что именно США на текущий момент являются теми, кто де-факто навязывает КНР конфронтационный сценарий развития событий», – добавил собеседник. Эксперт объясняет: «В условиях честной конкуренции американцы проигрывают китайскому бизнесу и промышленности. Поэтому они, что называется, переворачивают доску, устраивают провокации и пытаются бить по партнерам Китая, вроде Венесуэлы или Ирана, чтобы создать проблемы китайской экономике».

    Дудаков указал на атмосферу визита Дональда Трампа в Пекин. Президент США приехал в Китай в образе проигравшего, во-первых, в торговых войнах с Поднебесной, а во-вторых, в горячем противостоянии с Ираном, уточнил политолог. Собеседник напомнил, что американскому лидеру пришлось отменить огромное количество тарифов, а сейчас его возможности введения новых пошлин ограничены.

    «То есть переговорная позиция Трампа откровенно слабая. В таких условиях он старается разменивать американские инвестиции, в том числе в IT-секторе, на уступки со стороны Китая», – отметил эксперт, уточнив, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы китайская сторона закупала американскую сельхозпродукцию, а также углеводороды. Кроме того, США попытаются «разменять Тайвань на Иран», допустил он.

    «Например, администрация Трампа может пообещать в моменте сократить военные поставки Тайваню, но взамен Китай должен будет оказать давление на Исламскую республику, сделать Тегеран более сговорчивым в вопросе открытия Ормузского пролива. Но я сомневаюсь, что эта попытка увенчается успехом», – рассуждает аналитик.

    Дудаков напомнил, что пока известно о согласии Пекина закупать больше говядины у США. «Но продать это как большую победу и «сделку века» Трампу точно не удастся», – сыронизировал собеседник. По его прогнозам, по итогам визита американской делегации в Поднебесную стоит ожидать соглашений между руководителями американских компаний, которые сопровождают главу Белого дома, и Китаем.

    «Тем более, что весь этот бизнес – де-факто китайское лобби, те, кто выступает за нормализацию отношений между Вашингтоном и Пекином», – заметил спикер. Что касается политических вопросов, то прорыва политолог не ждет. «Вполне вероятно, что Трамп уедет из Китая, по сути, с пустыми руками», – заключил он.

    Ранее Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине. Отмечается, лидеры пришли к согласию о том, что Иран не может обладать ядерным оружием. Стороны также согласны, что «Ормузский пролив должен оставаться открытым для поддержки свободных поставок энергоносителей», говорится в сообщении.

    Президент США в начале встречи назвал честью свой визит в Китай. Он также выразил надежду на то, что у двух стран будет «фантастическое будущее». «Вы великий лидер. Я всем говорю, что вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда», – обратился Трамп к Си.

    Он заявил, что Вашингтон намерен вести с Пекином торговлю на основе принципа взаимности. Глава Белого дома напомнил, что в составе своей делегации привез в КНР топ-менеджеров крупнейших компаний США. На этом фоне агентство Reuters сообщило, что американские власти дали разрешение на поставки чипов для искусственного интеллекта H200 от Nvidia десяти китайским компаниям, среди которых Alibaba, Tencent, ByteDance.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    14 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    ОАЭ скопировали российскую тактику защиты нефтяных объектов от дронов

    На фоне недавних атак власти страны начали устанавливать массивные защитные экраны вокруг резервуаров с топливом вблизи международного аэропорта Дубая, пишет TWZ.

    Объединенные Арабские Эмираты переняли опыт России по защите критической инфраструктуры, пишет издание TWZ.

    Вблизи дубайской воздушной гавани замечено строительство масштабных металлических каркасов, призванных обезопасить нефтяные резервуары от ударов беспилотников-камикадзе. Подобные конструкции ранее применялись на российских объектах.

    Необходимость укрепления обороны возникла из-за масштабных ударов со стороны Ирана. Как заявили в Минобороны ОАЭ, системы ПВО страны «перехватили в общей сложности 551 баллистическую ракету, 29 крылатых ракет и 2265 беспилотников». Последний обстрел территории государства зафиксирован 10 мая, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

    Ранее серьезный ущерб получили нефтехранилища в порту Фуджейра и газоперерабатывающий завод Хабшан. По оценкам агентства Bloomberg, последний сможет выйти на полную мощность лишь в следующем году. На фоне этих событий Пентагон также изменил подход к безопасности, рекомендовав использовать тросы и сетки для защиты критической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны ОАЭ отразили удары иранских ракет и беспилотников.

    Эмиратские военные уничтожили более двух тысяч вражеских дронов.

    Один из взрывов прогремел у крупного небоскреба в Дубае.

    15 мая 2026, 05:08 • Новости дня
    Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть

    Трамп сообщил о готовности Китая закупать нефть из США

    Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть
    Tекст: Вера Басилая

    Пекин выразил готовность приобретать американские энергоресурсы, а Вашингтон рассчитывает на значительное расширение присутствия своих компаний на китайском рынке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть, передает РИА «Новости». По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе двусторонних переговоров.

    «Они согласились, они хотят закупать нефть из США», – заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Кроме того, политик подчеркнул необходимость увеличения доли американского бизнеса в экономике азиатской страны.

    Ранее администрация Белого дома пригласила ведущих предпринимателей, включая основателя Tesla Илона Маска и гендиректора Apple Тима Кука, сопровождать президента в поездке в Пекин. Глава государства отметил, что наращивание коммерческого присутствия в азиатском регионе позитивно отразится на торговом балансе Соединенных Штатов.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер договорились выстраивать конструктивные двусторонние отношения.

    Позже глава Белого дома анонсировал планы Пекина инвестировать сотни миллиардов долларов в бизнес Соединенных Штатов.

    16 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    Дуров заявил о тоске по «иранским фейерверкам» в ОАЭ

    Дуров иронично пожаловался на отсутствие атак Ирана на ОАЭ

    Дуров заявил о тоске по «иранским фейерверкам» в ОАЭ
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Создатель Telegram Павел Дуров с иронией заявил о тоске по иранским атакам на Эмираты и назвал атаки дронов способом избавить Дубай от автомобильных пробок.

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров признался в ностальгии по ударам беспилотников Ирана по Дубаю, которые помогали бороться с переполненными дорогами и толпами впечатлительных туристов в мегаполисе.

    В своем Telegram-канале Дуров пожаловался на возвращение пробок в Объединенные Арабские Эмираты. «Дубай снова переполнен трафиком и толпами. Уже скучаю по иранским фейерверкам – они помогли очистить город от легко впечатлимых людей», – написал он.

    Создатель платформы высоко оценил эффективность противовоздушной обороны ближневосточного государства в условиях угрозы. Бизнесмен подчеркнул, что при нулевых налогах уровень местной защиты значительно превосходит европейскую систему, где граждане отдают государству 50%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 мая системы перехвата успешно ликвидировали четыре иранские ракеты, три из которых сбили над территориальными водами, а одна рухнула в море.

    Ранее, 5 мая силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов также отразили удары иранских ракет и беспилотников. На фоне этих атак премьер-министр Израиля и президент ОАЭ обсудили укрепление двустороннего сотрудничества.

    15 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    Трамп отверг последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что счел неприемлемым последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта с Вашингтоном из-за позиции Тегерана по ядерной программе.

    Президент США Дональд Трамп счел неприемлемым план по урегулированию двустороннего конфликта, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что категорически не допустит появления у Исламской республики оружия массового поражения.

    «Я смотрю на него, и если мне не нравится первое предложение, я просто выбрасываю его... Если у них есть что-либо ядерное в любой форме, я не читаю остальные 40 страниц», – заявил политик журналистам.

    В ответ на вопрос о возможности возобновления военных ударов Трамп выразил твердую уверенность в том, что Тегеран никогда не получит ядерный арсенал.

    По его словам, Вашингтон устроила бы пауза в обогащении урана на 20 лет. Однако для заключения подобного соглашения американской стороне требуются реальные и надежные гарантии соблюдения условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер пригрозил Тегерану полным уничтожением при отказе от сделки.

    Несколькими днями ранее он назвал совершенно неприемлемой ответную реакцию Исламской республики на инициативу Вашингтона.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи исключил вопросы ядерной сферы из мирного плана.

    16 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский конфликт и ближневосточный кризис

    Лидеры России и ОАЭ обсудили украинский конфликт и ближневосточный кризис

    Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский конфликт и ближневосточный кризис
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе телефонных переговоров президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы урегулирования на Украине и Ближнем Востоке, а также развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

    Президент Владимир Путин пообщался по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает сайт Кремля. Стороны договорились продолжать активные двусторонние контакты.

    Политики также обсудили кризисную ситуацию вокруг Ирана и развитие политического взаимодействия. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договорённостей при должном учёте интересов всех государств региона. Выражено обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, говорится в сообщении.

    Кроме того, глава российского государства выразил признательность эмиратской стороне за регулярное содействие в решении гуманитарных вопросов в контексте ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Россия при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов вернула из украинского плена 175 военнослужащих. Ранее Путин на встрече с Аль Нахайяном отметил особый вклад Абу-Даби в организацию обменов удерживаемыми лицами.

    Позже, в конце марта лидеры двух стран по телефону обсудили ухудшение военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.

    15 мая 2026, 05:45 • Новости дня
    Иран указал на завышенные амбиции Трампа

    Посол Ирана объяснил провал переговоров с США завышенными амбициями Трампа

    Иран указал на завышенные амбиции Трампа
    Tекст: Вера Басилая

    Диалог между Тегераном и Вашингтоном зашел в тупик из-за нежелания американского руководства идти на компромисс и искать взаимовыгодные решения, заявил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

    По словам Санеи, главной преградой для успешного диалога стали завышенные ожидания американского лидера Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что президент США стремится извлечь исключительно одностороннюю выгоду, полностью игнорируя интересы партнеров.

    «Переговоры должны строиться так, чтобы быть выигрышными для обеих сторон. Но Трамп хочет просто получать все для себя. Он называет это переговорами, дипломатией и так далее. Это не дипломатия, это не переговоры», – заявил Санеи.

    Дипломат добавил, что в последнее время контакты двух стран не приносят никаких результатов. По его мнению, основная вина за это лежит на американской стороне из-за ее непомерных амбиций.

    Ранее американское издание Politico назвало эго президента США главным препятствием для сделки с Ираном.

    Тегеран представил новый всеобъемлющий мирный план без пунктов по ядерной программе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога завышенными ожиданиями американской стороны.

    16 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    США приостановили поставки оружия Тайваню после визита Трампа в Китай
    США приостановили поставки оружия Тайваню после визита Трампа в Китай
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о поставках Тайваню американского оружия на 12 млрд долларов пока поставлен на паузу.

    Президент США приостановил поставки американского вооружения Тайваню на сумму 12 млрд долларов в качестве инструмента давления в переговорах с Китаем, передает РИА «Новости».

    «Я пока откладываю это решение, все зависит от Китая. Откровенно говоря, для нас это очень сильный козырь на переговорах. Речь идет о большом количестве оружия. Двенадцать миллиардов долларов – это очень много оружия», – подчеркнул глава государства.

    Американский лидер добавил, что состоявшиеся переговоры в Китае не привели к изменению внешнеполитического курса Вашингтона в отношении Тайваня. Пекин рассматривает остров как неотъемлемую часть КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» является обязательным условием для поддержания дипломатических отношений с другими странами. Вопрос продажи американского оружия Тайбэю традиционно выступает одним из главных факторов напряженности между двумя державами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Дональд Трамп пообещал вскоре решить вопрос поставок вооружений Тайваню.

    В ходе недавних переговоров председатель КНР Си Цзиньпин предупредил американского лидера о риске столкновения из-за тайваньской проблемы.

    После этой встречи госсекретарь США Марко Рубио подтвердил неизменность американского дипломатического курса.

    14 мая 2026, 23:51 • Новости дня
    Главы Минобороны 40 стран договорились разблокировать Ормузский пролив

    Международная коалиция согласовала военную миссию по разблокировке Ормуза

    Tекст: Вера Басилая

    Около 40 государств объединили усилия для возобновления коммерческого судоходства и проведения операций по разминированию в акватории заблокированного Ормузского пролива.

    Соответствующее решение приняли руководители оборонных ведомств под председательством Британии и Франции, передает РИА «Новости». В совместном заявлении участников подчеркивается: «Миссия будет проводиться в отдельности любой другой военной кампании и будет поддерживать четкие каналы связи для деэскалации со всеми соответствующими государствами и партнерами. Миссия дополнит текущие дипломатические усилия по взаимодействию и деэскалации».

    Новая структура займется защитой гражданского флота и ликвидацией минной угрозы. Как уточнили авторы документа, практические действия стартуют исключительно при благоприятных условиях, соблюдении норм международного права и национальных конституций стран-участниц. Декларацию поддержали 26 государств, включая Германию, Японию, Канаду и Австралию.

    Обострение ситуации в регионе произошло после ударов Соединенных Штатов и Израиля по иранской территории 28 февраля, унесших жизни более трех тыс. человек. Вашингтон и Тегеран восьмого апреля договорились о прекращении огня. Однако последующие мирные переговоры в Исламабаде провалились, а американская сторона инициировала блокаду портов Ирана.

    Эскалация конфликта привела к перекрытию Ормузского пролива, который является важнейшим маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного природного газа. Ограничение поставок из Персидского залива спровоцировало глобальный рост цен на топливо и промышленные товары во многих странах мира.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Ирану план создания международной миссии для обеспечения безопасности судоходства.

    Эстония прорабатывает возможность участия своих вооруженных сил в совместной миссии Франции и Британии, направленной на снижение напряженности на Ближнем Востоке.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода всех торговых судов, если они будут сотрудничать с ВМС Ирана.

    Пожар на АЗС в Пятигорске полностью потушен
    Вэнс заявил о возможном финансировании террористов из бюджета США
    Упавший в турецком Самсуне беспилотник оказался украинским
    Крымскому мосту исполнилось восемь лет
    Фицо назвал Макрона единственным достойным лидером Евросоюза
    Индийские власти решили спонсировать рождаемость
    Премьер Монголии уволил мэра Улан-Батора из-за дефицита мяса

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени

    На уходящей неделе на Северной верфи заложен девятый фрегат проекта 22350 для ВМФ России – «Адмирал флота Громов». Событие это знаковое по целому ряду причин. Какими возможностями обладает данный корабль, чем он уникален по сравнению с фрегатами других ведущих морских держав – и что нужно, чтобы фрегаты данной серии стали максимально эффективными боевыми единицами российского ВМФ? Подробности

    Саммит в Китае стал для США актом смирения со своей слабостью

    Гуляя по саду «нового тайного города» – квартала высшей власти Китая, президент США Дональд Трамп спросил у председателя КНР Си Цзиньпиня, бывали ли там другие лидеры. Хозяин ответил, что президент России Владимир Путин уже бывал. А через несколько дней, вероятно, еще раз побывает. Учитывая тягу Трампа к уникальности, тот наверняка огорчен. По сути, весь план Вашингтона провален. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

