Эксперт Минпросвещения предостерегла учителей от использования молодежного сленга
Попытки педагогов говорить на языке подростков не вызывают доверия у школьников, а приводят к разрушению статуса взрослого и выглядят неестественно, заявила эксперт Минпросвещения, доцент кафедры психологии профессиональной деятельности и информационных технологий в образовании Института психологии РГПУ им. А. И. Герцена Александра Кошелева.
«К сожалению, использование подросткового сленга не является надежным инструментом выстраивания отношений с учениками. Доверие, все-таки, строится на уважении, а не на подражании», – заметила она в беседе с ТАСС
Кошелева пояснила, что подростку в сложный период взросления нужен рядом взрослый, который поможет и защитит. Когда учитель начинает говорить, как подросток, он выходит из своей социальной роли.
«Сленг – это территория подростковой субкультуры, их «тайный язык». Когда взрослый вторгается туда без приглашения, он теряет свой статус и становится смешным», – отметила она.
По словам эксперта, дети легко распознают фальшь и неестественные интонации, воспринимая такое поведение как отчаянную попытку понравиться. На уроках использование тайного языка подростков неуместно. При этом в неформальных ситуациях, таких как перемены или чаты, микродозы сленга допустимы.
