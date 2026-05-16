    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию
    Россельхознадзор приступил к проверке 100% сельхозпродукции из Армении
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев
    Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского
    Минобороны сообщило об освобождении Кутьковки
    МИД обличил западные СМИ в тиражировании дипфейка Симоньян
    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений Украины
    Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear 200 млрд евро за активы России
    На Украине медработников решили лишить брони от мобилизации
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    7 комментариев
    16 мая 2026, 06:56 • Новости дня

    Эксперт Минпросвещения предостерегла учителей от использования молодежного сленга

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки педагогов говорить на языке подростков не вызывают доверия у школьников, а приводят к разрушению статуса взрослого и выглядят неестественно, заявила эксперт Минпросвещения, доцент кафедры психологии профессиональной деятельности и информационных технологий в образовании Института психологии РГПУ им. А. И. Герцена Александра Кошелева.

    «К сожалению, использование подросткового сленга не является надежным инструментом выстраивания отношений с учениками. Доверие, все-таки, строится на уважении, а не на подражании», – заметила она в беседе с ТАСС

    Кошелева пояснила, что подростку в сложный период взросления нужен рядом взрослый, который поможет и защитит. Когда учитель начинает говорить, как подросток, он выходит из своей социальной роли.

    «Сленг – это территория подростковой субкультуры, их «тайный язык». Когда взрослый вторгается туда без приглашения, он теряет свой статус и становится смешным», – отметила она.

    По словам эксперта, дети легко распознают фальшь и неестественные интонации, воспринимая такое поведение как отчаянную попытку понравиться. На уроках использование тайного языка подростков неуместно. При этом в неформальных ситуациях, таких как перемены или чаты, микродозы сленга допустимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член ОП Гриб призвал не запрещать мем* «67» среди школьников. Депутат Толмачев осудил «Конституцию для зумеров» за насмешки.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    15 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Вассерман объяснил причину провала академика Онищенко при сдаче ЕГЭ
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Профессор и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ, а депутат Анатолий Вассерман объяснил такой результат давностью его школьного опыта.

    Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал признание академика РАН Геннадия Онищенко, который рассказал, что не смог сдать ЕГЭ. По словам парламентария, профессор окончил школу очень давно и учился по иной программе, поэтому теперь может не разбираться в части заданий, передает Газета.Ru.

    «Во-первых, если ему попалось задание, где надо только ставить крестики в клеточках, то это скорее всего задание каких-то прошлых лет. Насколько мне известно, в современных пакетах задач ЕГЭ таких вопросов очень мало. Во-вторых, учитывая, как давно он заканчивал школу, и учитывая, что заканчивал он ее по совершенно другой учебной программе, он действительно может что-то в новой программе не понимать, но это не значит, что ее не понимают те, кто по ней учился. Я тоже, кстати, не уверен, что смогу сдать нынешние экзамены в полном объеме. Я все-таки школу закончил в 1969 году и с тех пор, конечно, многое из школьной программы позабыл», – сказал он.

    Говоря о нагрузке на нынешних выпускников, Вассерман вспомнил собственный опыт, когда начиная с шестого класса ежегодно сдавал от четырех до шести экзаменов, и это считалось нормой. По его мнению, сегодня основной стресс детям создают не сами испытания, а паника родителей, убежденных, что школьная нагрузка чрезмерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Геннадий Онищенко, участвовав в эксперименте по сдаче ЕГЭ по просьбе министра просвещения, не справился с заданиями и об этом сам сообщил журналистам.

    Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман сказал о перегрузке школьников из-за методики образования и призыве изменить подход к домашнему заданию.

    Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о штатном прохождении досрочного этапа ЕГЭ-2026 без серьезных технических сбоев и привел данные о числе участников.

    Комментарии (10)
    15 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев

    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий Вооруженных сил России рассказал журналистам, как восемь месяцев самостоятельно оборонял точку в Запорожской области в зоне СВО, получая припасы с помощью беспилотников.

    Боец ВС России с позывным Шорох рассказал RT, что восемь месяцев один удерживал позицию у Работино в Запорожской области.

    «Пока я находился там, было время подумать, переосмыслить какие-то... В жизни, что там надо, поменял... поведение. Над многими моментами пришлось подумать», – сказал военнослужащий.

    Защитник уточнил, что заступил на боевое дежурство 22 мая, а покинул укрытие только 29 января следующего года. Доставка продуктов и воды велась с помощью дронов. Зимой военному иногда приходилось оставаться в укрытии по несколько дней, скрывая следы на снегу, чтобы не выдать себя противнику.

    Ранее сообщалось, что доброволец СВО с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней. До этого стало известно, что младший сержант ВС РФ Денис Свиридов полтора месяца в одиночку удерживал огневую точку в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России оборонявшемуся 68 дней рядовому Сергею Ярашеву.

    Комментарии (29)
    15 мая 2026, 19:11 • Видео
    Руководство США поражено Китаем

    Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    Вокзал Грозного первым в мире получил сертификат «Халяль»
    @ Таисия Боршигова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожный комплекс столицы Чечни первым в мире официально признан отвечающим исламским нормам благодаря наличию молельных комнат и передовой инфраструктуре, сообщили в РЖД.

    Пассажирский вокзал Грозного стал первым на планете среди подобных объектов обладателем сертификата «Халяль».

    «В рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026» вокзалу Грозный вручили сертификат соответствия стандартам «Халяль» Совета муфтиев России. Это первый объект пассажирской инфраструктуры, получивший такое подтверждение», – сообщили РИА «Новости» в РЖД.

    Здание открыли ровно год назад, и оно быстро превратилось в визитную карточку Чечни. Представители компании отметили, что комплекс не имеет равных в стране по планировочным и инженерным решениям.

    Для удобства пассажиров здесь предусмотрены современные системы оповещения, онлайн-табло и бесплатный доступ к Wi-Fi. На территории работают автоматизированные камеры хранения, справочные терминалы, детские зоны и комнаты матери и ребенка. Здание полностью адаптировано для маломобильных граждан.

    А накануне новый мусульманский стандарт MuslimFriendly появился в российских клиниках и санаториях. Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние пять лет экспорт российских продуктов питания по стандартам «Халяль» вырос почти в два раза – до 388 млн долларов в год.

    До этого сообщалось, что более четверти россиян уже выбирают продукцию и услуги с этой отметкой при доле мусульман в стране около 15%.

    Комментарии (3)
    16 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Директор «Евровидения» заявил о возможности возвращения России на конкурс
    @ IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Исполнительный директор «Евровидения» Мартин Грин заявил, что Россия может вернуться к участию в конкурсе, так как отстранена она была исключительно из-за деятельности ВГТРК.

    По словам директора песенного конкурса, исключение России было связано с действиями российской государственной телерадиокомпании ВГТРК, «независимость которой от Кремля доказать не удалось, как установил Европейский вещательный союз».

    На вопрос о том, сможет ли Россия вернуться к участию в конкурсе, если ее телекомпания будет соблюдать правила членства, Грин ответил в эфире радиостанции LBC: «Теоретически да».

    Такое заявление разрушает сложившееся общественное мнение о том, что исключение России из конкурса означало принципиальную позицию организации по спецоперации на Украине.

    Заявления Грина вызвали волну критики среди британских парламентариев. Депутат от Либерально-демократической партии Том Гордон назвал это признание «моральной трусостью» и обвинил «Евровидение» в отказе от декларируемых ценностей ради формальных процедур. Другие британцы назвали слова Грина «ужасным предательством союзников».

    Грин говорил, что решение исключить Россию из конкурса не было связано с конфликтом на Украине.

    «В этом случае вы попадаете в действительно сложную ситуацию, когда приходится выносить очень субъективные оценочные суждения», – сказал он.

    Грин добавил, что решение включить Израиль было основано на его убеждении, и в настоящее время нет «глобального консенсуса» по ситуации с этой страной.

    «Если вы уверены, что существует глобальный консенсус, вы будете действовать очень и очень быстро. Если же вы знаете, что его нет, вам нужно будет подождать», – объяснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Европейский вещательный союз отменил  запланированное голосование по поводу участия Израиля в конкурсе «Евровидение» в 2026 году. В апреле 2026 года стало известно о бойкоте «Евровидения-2026» из-за допуска Израиля. От участия в «Евровидении» отказались пять стран.


    Комментарии (7)
    15 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Минпромторг намерен увеличить экспорт халяльных непродовольственных товаров

    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Драйвером роста экспорта российской халяльной продукции в страны исламского мира станут промышленные товары, включая косметику и парфюмерию.

    Министерство промышленности и торговли России активно работает над сертификацией и адаптацией промтоваров к требованиям государств-потребителей, передает Интерфакс. По словам замглавы ведомства Романа Чекушова, в 2025 году объем экспорта отечественной халяльной продукции составил около 388 млн долларов. Покупателями выступили практически все страны исламского мира.

    «Потенциал у поставок гораздо больше. Основной объем – это, конечно, продукция, которая относится к сельскому хозяйству (к пищевой продукции и перерабатывающей промышленности), которую курирует Минсельхоз России», – заявил Чекушов в кулуарах форума «Россия - Исламский мир» в Казани.

    Заместитель министра подчеркнул, что ведомство видит значительные перспективы для промышленного сектора. Сертификаты халяль выдаются не только на продукты питания, но и на косметику и парфюмерию, производство которых активно развивается в стране. Получение таких документов российскими производителями станет одним из главных факторов дальнейшего роста экспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки российских продуктов питания по стандартам халяль достигли 388 млн долларов в год.

    Глава Тамбовской области Евгений Первышов доложил президенту об активном экспорте халяльной продукции в арабские страны. Министерство промышленности и торговли назвало косметику и парфюмерию пилотными категориями для проекта о «российской полке».

    Комментарии (7)
    15 мая 2026, 17:20 • Новости дня
    Росфинмониторинг внес группу Pussy Riot в реестр террористов и экстремистов
    @ Michael Ukas/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Музыкальный коллектив Pussy Riot (признана в РФ экстремистской организацией) официально пополнил список лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму на территории страны.

    Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла панк-группу Pussy Riot в национальный перечень террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга. Ранее Генеральная прокуратура России настаивала на запрете деятельности группы из-за серии провокационных акций. В частности, поводом послужили инциденты в храме Христа Спасителя, выход участниц на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве, а также ряд других правонарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Тверской суд Москвы признал панк-группу экстремистской организацией. Месяцем ранее СК России завершил расследование уголовного дела против участницы коллектива Надежды Толоконниковой. А осенью 2025 года Басманный суд заочно вынес обвинительный приговор участницам объединения за фейки о Вооруженных силах России.

    Комментарии (8)
    16 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии российскими санкциями

    Tекст: Катерина Туманова

    Экономика Норвегии столкнулась с серьезными трудностями на фоне очередного пакета санкций против России, что особенно заметно на севере страны, рассказали дипломаты в российском посольстве в Осло.

    «Очевидно, все это оказывает комплексное негативное влияние не только на двустороннюю торговлю, которой и без того нанесен сокрушительный удар предыдущими раундами рестрикций, но и на экономическую ситуацию на норвежском Севере, ведь в результате направленных против России санкций серьезно страдает и норвежский бизнес» – рассказали РИА «Новости» в посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что поддержка Норвегией односторонних и нелегитимных санкций нарушает международное право и подрывает работу Совета Безопасности ООН.

    Представители посольства отметили, что местные СМИ регулярно сообщают о закрытии предприятий, магазинов и даже оттоке населения, особенно в приграничных с Россией районах.

    «Печально, что насущные социально-экономические потребности граждан приносятся в жертву слепому следованию санкционной политике Евросоюза», – добавили российские дипломаты.

    Напомним, в пятницу Норвегия заявила о присоединении к 20-му пакету антироссийских санкций. В сообщении МИД страны указано, что правительство сообщило в Евросоюз о присоединении Норвегии к решению Совета по 20-му пакету санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Норвегия анонсировала переговоры с Россией по Арктике. Посол Корчунов пригрозил ответом на угрозы со стороны Норвегии. Евросоюз планирует  ввести 21-й пакет антироссийских санкций до 1 июля.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 03:10 • Новости дня
    France24 сообщил об одобрении десятками стран спецтрибунала по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу 34 европейских государства, а также Австралия и Коста-Рика, заявили о намерении присоединиться к специальному трибуналу по Украине, чтобы привлечь к ответственности Россию.

    В 2025 году глава киевского режима Владимир Зеленский подписал соглашение с Советом Европы о создании юридического органа для преследования за «преступления агрессии» в связи со спецоперацией России в 2022 году.

    Совет министров, в состав которого входят министры иностранных дел 46 государств-членов организации, провел заседание и утвердил резолюцию, закладывающую основу для будущего трибунала, передает телеканал France24.

    В документе также отмечалось, что 34 государства-члена Совета, а также Европейский союз как институт, Коста-Рика и Австралия «выразили намерение» присоединиться к соглашению о создании суда.

    «Время, когда Россия должна понести ответственность за свою агрессию, стремительно приближается»,  – заявил Ален Берсе, генеральный секретарь Совета Европы, который выступает в качестве защитника прав человека и демократии на всем континенте.

    По его словам, специальный трибунал олицетворяет справедливость и надежду, поэтому нужно принять меры для выполнения этого политического обещания.

    В состав базирующейся во Франции правозащитной организации входят 27 стран Европейского союза, а также ключевые европейские государства, не входящие в блок, такие как Турция , Великобритания и Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска. В феврале в Москве презентовали доклад Международного общественного трибунала, в котором собрано 24 свидетельства преступлений украинских неонацистов против пожилых людей на освобожденных территориях. Экс-омбудсмен Москалькова заявила о доказательствах геноцида против жителей Донбасса.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин поручил прокуратуре проверить защиту регионов от наводнений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер Владимир Путин поручил оценить выполнение местными властями требований законодательства по обеспечению безопасности территорий от затоплений.

    Президент Владимир Путин поставил задачу перед надзорным ведомством проанализировать готовность субъектов страны к паводкам, сообщается на сайте Кремля. Масштабную инспекцию предстоит провести сотрудникам Генеральной прокуратуры.

    «Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления установленных законодательством РФ запретов и ограничений, направленных на защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, включая требование об обеспечении необходимой инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод», – говорится в тексте поручения.

    Президент ожидает итоговый доклад до 1 сентября текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Генпрокуратура выявила неготовность ряда российских регионов к паводкам. До этого, в январе 2025 года президент поручил проверить работу властей Оренбургской области по устранению последствий стихии. А генпрокурор Игорь Краснов пообещал привлечь к ответственности виновных в масштабном ущербе от затоплений.

    Комментарии (6)
    15 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Прокуратура потребовала вернуть государству акции ТГК-14

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Надзорное ведомство добивается признания недействительной сделки по продаже акций ведущего поставщика энергии в Забайкалье и Бурятии энергокомпании ТГК-14, сообщается в материалах арбитражного суда.

    Первый заместитель прокурора Забайкальского края подал иск в арбитражный суд с требованием изъять в доход государства акции ПАО «ТГК-14». В материалах суда отмечается, что ведомство добивается отмены договора купли-продажи ценных бумаг, пишет ТАСС.

    «Первый заместитель прокурора Забайкальского края обратился в Арбитражный суд Забайкальского края в интересах РФ <…> с исковым заявлением к АО "Дальневосточная управляющая компания" (АО "ДУК"), ООО "Энергопромсбыт", ПАО "ТГК-14" о признании недействительным договора купли-продажи акций ПАО "ТГК-14", <…> применении последствий недействительности сделки в виде взыскания в доход РФ акций ПАО "ТГК-14"», – говорится в судебных документах.

    Согласно данным сервиса «Контур. Фокус», 79,32% акций ТГК-14 принадлежит АО «Дальневосточная управляющая компания» Виктора Мясника. Еще 4,86% владеет Константин Люльчев.

    Ранее в мае прошлого года полиция задержала председателя совета директоров ТГК-14 Константина Люльчева по делу о мошенничестве на 10 млн рублей из-за завышения тарифов.

    Позже, в сентябре 2025 года Генпрокуратура подала иск об изъятии акций уральской энергетической компании «Облкоммунэнерго». А в начале мая уже текущего года надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства средства со счетов основателя «Русагро» Вадима Мошковича.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Путин упростил получение жителями Приднестровья российского гражданства
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин подписал указ «О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья» в упрощенном режиме, в котором также прописан порядок приема в гражданство несовершеннолетних или недееспособных жителей региона.

    Как сказано в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, его целью является «защита прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

    Право получить российское гражданство в упрощенной форме есть у «иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших возраста 18 лет, обладающих дееспособностью и постоянно проживающих на день вступления в силу настоящего указа в Приднестровье».

    Заявление на получение гражданства России необходимо подать в диппредставительство или консульство России. При этом иностранцам и лицам без гражданства из Приднестровья следует предоставить удостоверяющий личность документ или сведения об отсутствии гражданства, подтвердить факт проживания в регионе, подтвердить отсутствие судимостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии в марте пригрозили чиновникам Приднестровья лишением гражданства. Украина решила усилить фортификации и заминировать границу с Приднестровьем. Посол России назвал губительным деление людей по языку в Молдавии.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    В Башкирии нашли тела трех пропавших после пожара на ЛПДС

    В Башкирии найдены тела трех пропавших после пожара на ЛПДС рабочих

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» в Башкирии после пожара обнаружены тела трех работников, еще один сотрудник остается пропавшим, сообщили на предприятии.

    На месте пожара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Нурлино» АО «Транснефть - Урал» в Башкирии обнаружены тела трех работников станции, сообщила компания.  Там уточнили, что погибшие получили травмы, несовместимые с жизнью.

    «По уточненным данным, найдены и извлечены тела троих работников компании, получивших травмы, несовместимые с жизнью. Поиски четвертого работника продолжаются», – говорится в сообщении.

    Кроме того, сообщается о пострадавших среди персонала фирмы-подрядчика. Трое сотрудников подрядной организации доставлены в больницу, где они проходят необходимое лечение. Информацию об их состоянии и причинах возгорания в компании не уточнили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» АО «Транснефть – Урал» в Башкирии произошло возгорание с пострадавшими и пропавшими рабочими.

    При пожаре на промышленном объекте два человека получили ожоги и были госпитализированы. Позже стало известно о том, что после возгорания не могут найти нескольких рабочих.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    СК приговорил двух военных ВСУ к пожизненным срокам за теракты в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Оператор беспилотника и заместитель командира бригады ВСУ заочно получили высшую меру наказания за смертельные атаки на российские регионы, сообщил Следственный комитет в Max-канале.

    Суд получил достаточно доказательств для приговора. Следственный комитет России установил причастность украинских военнослужащих к атакам на российские территории. Осужденные должны будут провести первые семь лет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима

    «Начальника штаба – первого заместителя командира 27 реактивной артиллерийской бригады полковника Олега Петрика и оператора БПЛА пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7 пограничного отряда государственной охраны Государственной пограничной службы Украины Дмитрия Примакова. Каждый из них признан виновным в совершении террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», – сказано в сообщении ведомства.

    По данным следствия, 20 декабря 2024 года Петрик отдал приказ об обстреле Рыльска в Курской области. Удар наносился из американских реактивных систем залпового огня калибра 227 миллиметров. В результате попадания девяти снарядов погибли четыре человека, более 20 мирных жителей получили ранения, был нанесен значительный ущерб имуществу.

    Второй осужденный, Примаков, 30 октября 2025 года запустил ударный беспилотник «Лелека-100М2» с территории Черниговской области. Дрон, оснащенный взрывным устройством, атаковал район сел Гудовка и Случовск в Брянской области, что привело к гибели одного человека. Оба фигуранта объявлены в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте суд приговорил других пятерых украинских военных к лишению свободы на сроки от 15 до 18 лет за вооруженное вторжение в Курскую область. Следствие завершило расследование вторжения в Курскую область. За вторжение в Курскую область четверо военных ВСУ получили до 18 лет лишения свободы.


    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 01:15 • Новости дня
    Мирошник рассказал об эксгумации жертв ВСУ среди мирных жителей Северодонецка

    Tекст: Катерина Туманова

    В ЛНР начали эксгумацию убитых украинскими боевиками мирных жителей под Северодонецком, останки погибших извлекают из большой стихийной могилы, расположенной в лесном массиве рядом с городом, рассказал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Сейчас по инициативе СК и волонтерских организаций эксгумируют тела на территории рядом с Северодонецком. На территории лесной могилы планомерно ведутся работы по извлечению тел, которые были захоронены в период военных действий. [Выясняются] причины гибели этих людей, как они туда попали, почему они были захоронены в несанкционированных местах», рассказал он РИА «Новости».

    Межведомственная рабочая группа занимается розыском и увековечением памяти жертв украинской агрессии.

    Офицеры Следственного комитета вместе с экспертами судебно-экспертного центра трудятся на месте одного из самых крупных захоронений. Им оказывает содействие военная комендатура республики, а само дело расследует Главное следственное управление ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил об афганских методах пыток ВСУ в украинском плену. ВСУ вводили неизвестные препараты пленным российским военным. Украина передала России искалеченных военнопленных в критическом состоянии.


    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 05:10 • Новости дня
    Эксперт Балынин назвал условия для разовой выплаты 440 тыс. рублей пенсионерам

    Tекст: Катерина Туманова

    Россияне предпенсионного возраста смогут получить всю сумму пенсионных накоплений разом, если ежемесячная выплата не превышает 10% от прожиточного минимума, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

    «Право на получение выплаты за счет средств пенсионных накоплений наступает при достижении возраста выхода на пенсию, который действовал в 2018 году: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Накопления выплачиваются единовременно, если сформированная сумма меньше расчетного значения, размер которого увязан с прожиточным минимумом», – сказал он РИА «Новости».

    Специалист пояснил, что в 2026 году прожиточный минимум пенсионера вырос до 16 288 рублей. Таким образом, для разового получения средств ежемесячная выплата не должна превышать 1 628,8 рублей. Если общая сумма накоплений равна или меньше 439 776 рублей, она будет выплачена полностью.

    В случае превышения установленного лимита, например при сумме в 485 тыс. рублей, гражданину назначат пожизненную ежемесячную пенсию в размере 1796 рублей. Узнать точный баланс пенсионных накоплений можно через портал «Госуслуги» или в Социальном фонде России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт назвал причины возможной приостановки выплаты пенсий россиянам. Экономист Коваленко объяснила связь прописки с выплатами пенсий. Средний размер социальной пенсии россиян превысил 16 тыс. рублей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады в Польшу
    Украинские банки отказались принимать залог за Ермака
    Фицо анонсировал передачу европейским политикам важной информации от Путина
    Польша запустила сеть спутников для разведки над Россией
    Лукашенко назвал США главным поставщиком гуманитарной помощи в Белоруссию
    Росфинмониторинг внес группу Pussy Riot в реестр террористов и экстремистов
    Трамп придумал новое обидное прозвище для демократов

    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал

    Полностью отечественный двигатель ПД-8 для «Суперджета» – готов. Дело осталось за малым – собрать всю документацию и получить сертификат от Росавиации. Это огромное достижение не только для авиации России – без двигателей нет и самолетов. Это еще серьезное технологическое превосходство, в том числе над Китаем, который не умеет делать то, что Россия. Наконец, это дает России еще и суверенитет. Подробности

    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку

    Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддам Хафтар, один из сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. При этом Россия развивает отношения и с политическими противниками ЛНА – ливийским Правительством национального единства (ПНЕ). По мнению экспертов, визит Хафтара является элементом стратегии России по созданию «дуги безопасности» от Северной Африки до Сахеля, где Ливии отведена роль ключевого узла этого проекта. Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона

    В США лопнул еще один миф, касающийся так называемых утверждений российской пропаганды. Виновницей очередных разоблачений вновь стала глава Нацразведки США Тулси Габбард. Она подтвердила: все, что годами говорила Россия о работе биолабораторий США на Украине и разработке Пентагоном биологического оружия прямо у российских границ – является чистой правдой. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

