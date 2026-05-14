Бразилия увеличила импорт алюминия из России в 25 раз
Бразильская сторона резко увеличила объемы закупок российского необработанного алюминия, потратив на эти цели несколько миллионов долларов за один месяц, свидетельствуют данные бразильской статслужбы.
Стоимость поставок необработанного алюминия из России на бразильский рынок за апрель достигла 3,5 млн долларов, показатель оказался в 25 раз больше результатов аналогичного периода прошлого года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные бразильского ведомства.
При этом в месячном выражении зафиксировано снижение экспорта в 1,9 раза, что стало минимумом с декабря 2025 года.
За первые четыре месяца 2026 года южноамериканское государство закупило российского первичного металла на 22,6 млн долларов. Эта сумма превышает прошлогодние значения в 3,8 раза.
Главным поставщиком необработанного алюминия для бразильской экономики по итогам апреля стала Аргентина с объемом 41,3 млн долларов. За ней следуют Индия с показателем 14,5 млн долларов, Венесуэла, продавшая металл на 14,1 млн долларов, и Испания с суммой 3,7 млн долларов. Россия заняла пятое место в рейтинге.
Общие расходы Бразилии на этот товар составили 80,6 млн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Индия увеличила закупки российского необработанного алюминия почти вчетверо. В прошлом году Россия стала крупнейшим поставщиком этого металла в Южную Корею.