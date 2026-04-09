В госпиталь ветеранов Новосибирска передали новейшее медоборудование
Благотворительная организация фонд «Память поколений» обеспечила ГБУЗ Новосибирской области «Новосибирский областной госпиталь №2 ветеранов войн» современными аппаратами для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Врачи госпиталя получили диагностические комплексы стоимостью более 15 млн рублей. Учреждение вошло в пятерку победителей всероссийского конкурса, благодаря чему обзавелось рентгеновским остеоденситометром и аппаратом ударно-волновой терапии.
Главный врач больницы Людмила Канунникова отметила важность события. «От всей души выражаем фонду «Память поколений» искренние слова благодарности. Ваша помощь значительно поможет своевременно выявлять риски падений и сделать активную жизнь ветеранов более полноценной», – заявила руководитель.
Заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова подчеркнула, что борьба с остеопорозом напрямую отвечает задачам профильного национального проекта. Современные методы лечения позволяют предотвращать переломы и увеличивать продолжительность жизни пациентов.
Представитель благотворительной организации Елена Силина добавила, что фонд регулярно поддерживает местные учреждения. С 2018 года адресную помощь на сумму свыше 37 млн рублей получили 106 ветеранов области.