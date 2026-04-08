Грузия решила восстановить знаменитый поезд времен СССР

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Мы приняли решение реабилитировать исторический поезд между Боржоми и Бакуриани, так называемую «кукушку», – сказал он на заседании правительства в среду.

Глава правительства не уточнил, сколько средств будет выделено на реабилитацию дороги длиной 38 км с шириной колеи 900 мм, отметив, что, помимо самого поезда пройдет ремонт пяти станций на этой магистрали, чтобы привлечь туристов.

По словам Ираклия Кобахидзе, в целом развитие Грузинской железной дороги (длина основных линий ГЖД – 1323,9 км) будет проходить по плану до 2028 года.

Грузинская железная дорога в этот период закупит 50 новых локомотивов и 1,5 тыс. вагонов, увеличит ежегодный пассажиропоток до пяти миллионов с нынешних двух, сократит время в пути.

«Кукушка», открывшаяся еще в конце XIX века, была очень популярна в советское время. Ее снимали в кино, в том числе в легендарном фильме «Не горюй!» Георгия Данелии.

На участке между станциями Цагвери и Цеми расположен известный мост-виадук, спроектированный по специальному заказу в 1902 году в архитектурном бюро Александра Густава Эйфеля.

В постсоветское время «кукушка» была остановлена, затем вновь запущена с перерывами, но с 2020 года окончательно поставлена на паузу.