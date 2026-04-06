За последние 24 часа через Ормузский пролив прошло 15 судов

Tекст: Катерина Туманова

«Согласно последним статистическим данным о судоходстве через Ормузский пролив, за последние 24 часа через него с разрешения Ирана прошло 15 судов», – сообщил иранский портал Afkarnews.

При этом статистика показывает, что судоходство через Ормузский пролив по-прежнему на 90% меньше, чем было до начала американо-израильских атак на Иран, отмечено в материале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым для судов тех стран, которые не связаны с США и Израилем. В Иране также заявляли о том, что одобрили пошлины на проход Ормузского пролива. Иран выразил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию Ормузского пролива.

