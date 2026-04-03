Запущен новый сезон просветительского проекта «Донорское движение Первых»
Движение Первых запускает новый сезон просветительского проекта «Донорское движение Первых».
Проект ориентирован на молодых людей старше 18 лет, которым будут подробно рассказывать о работе донорской системы в России и возможностях присоединиться к ней, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Для детей и подростков предусмотрены специальные просветительские мероприятия, способствующие формированию ответственного отношения к здоровью и помощи другим.
«Участники нового сезона проекта смогут познакомиться с современными технологиями, спасающими людей в экстренных ситуациях, а студенты вузов стать частью всероссийского донорского сообщества. Проект призван внести важный вклад в развитие культуры ответственного и регулярного донорства в нашей стране», – подчеркнул Герой России Артур Орлов, председатель правления организации. Уже около 3 тыс. молодых людей приняли участие в проекте, изучая современные достижения донорства.
В этом сезоне акцент сделан на современные форматы: участникам доступен онлайн-курс от Российского Красного Креста, в ходе которого можно узнать об истории донорства, строении крови, правилах для доноров и противопоказаниях. Специалисты крупнейших медицинских центров расскажут, где можно сдать кровь и получить положенные привилегии, а также как поддержать донорское движение, если есть противопоказания для донорства.
В рамках проекта предусмотрены обучающие материалы: презентации, сценарии уроков, настольные игры и памятки. Особое внимание уделено практической подготовке – для этого создан формат «Школа ответственного донора» от ВОД «Волонтеры-медики». Ключевые мероприятия включают всероссийские акции, приуроченные к основным датам.
Организаторы подчеркивают, что участие в новом сезоне – это шанс не только узнать больше о донорстве, но и лично поспособствовать развитию культуры взаимопомощи. Партнерами инициативы выступают ведущие организации в сфере здравоохранения и донорства, среди которых Координационный совет при Общественной палате России, Национальный фонд развития здравоохранения, Российский Красный Крест и ВОД «Волонтеры-медики». Заявки принимаются до 30 декабря 2026 года на официальном сайте движения.