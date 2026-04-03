Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Кучеров принес победу «Тампе» над «Питтсбургом» в НХЛ
«Тампа» обыграла «Питтсбург» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» одержала домашнюю победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3, передает ТАСС. В составе победителей отличились Энтони Сирелли, оформивший хет-трик, а также Брэйден Пойнт, Земгус Гиргенсонс и Никита Кучеров. За гостей забросили Рикард Ракелль и Егор Чинахов, который отметился дублем.
Российский нападающий Никита Кучеров стал автором одной шайбы и двух результативных передач, доведя свой общий счет в сезоне до 124 очков (41 гол и 83 передачи) после 69 матчей. В гонке бомбардиров он занимает второе место, уступая лишь Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона», у которого 126 очков.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 бросок из 24, надежно сыграв на последнем рубеже. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин результативными действиями в этой встрече не отметился. Егор Чинахов довел число голов в сезоне до 20, добавив к ним 16 передач в 67 играх.
«Тампа» сохраняет лидерство в Атлантическом дивизионе, имея 100 очков после 75 матчей, а «Питтсбург» с 92 баллами идет вторым в Столичном. Следующий матч «Тампа» проведет против «Бостона» на своем льду в ночь на 5 апреля, а «Питтсбург» встретится с «Флоридой» дома в тот же день.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Тампа» нанесла гостевое поражение «Эдмонтону» со счетом 5:2, а Никита Кучеров набрал в том матче четыре очка.
В выездной игре с «Сиэтлом» «Тампа» уверенно обыграла «Кракен» со счетом 6:2, а Кучеров оформил хет-трик и сделал две результативные передачи.
Российский форвард Никита Кучеров возглавил список лучших бомбардиров НХЛ, набрав 111 очков после 70 матчей благодаря двум голевым передачам в победной игре «Тампы» с «Айлендерс».