    Иранский кризис создает новое значение Северного морского пути
    МИД назвал причину вызова посла Германии
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    Эксперт объяснил апрельские снегопады на северо-западе России
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    Трамп предупредил о риске взрывов на нефтепроводах Ирана
    Эксперт: Украина не была главным мотивом стрелка на ужине с Трампом
    В Берлине допустили запрет на российскую символику 8-9 мая
    Суммарный долг российских регионов достиг 3,5 трлн рублей
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    27 апреля 2026, 12:41 • Новости дня

    Иран запретил экспорт стальных листов и бруса до мая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран запретил экспорт стальных листов и бруса до 30 мая, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Иранские власти ввели запрет на экспорт стальных листов и бруса до 30 мая, передает РИА «Новости». Это решение было объявлено иранской гостелерадиокомпанией, которая уточнила, что ограничения распространяются на все виды экспорта данных металлопродуктов.

    Причины введения запрета официально не были озвучены. Однако в сообщении отмечается, что ранее крупнейшие сталелитейные предприятия страны, такие как Khouzestan Steel и Mobarakeh Steel, подверглись атакам во время боевых действий с Соединенными Штатами и Израилем.

    До этого Иран уже приостанавливал экспорт нефтехимической продукции из-за ущерба, причиненного стране в ходе конфликта с США и Израилем. Это объяснялось необходимостью предотвращения дефицита сырья для внутренних нужд.

    В условиях продолжающейся напряженности между Ираном и США Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о двухнедельном прекращении огня. Переговоры в Исламабаде оказались безрезультатными, однако о возобновлении активных боевых действий не сообщалось. США, в свою очередь, ввели блокаду иранских портов, а Пакистан предложил провести новый раунд переговоров в качестве посредника.

    Ранее АКОРТ сообщил о сохранении поставок иранских товаров в России.

    25 апреля 2026, 17:49 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ назвал уроки конфликта с Ираном

    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photo/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Война США с Ираном дала Вашингтону важные уроки, которые могут помочь президенту США Дональду Трампу «спасти интересы Америки», сообщил в колонке для The New York Times (NYT) экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

    «Исламская Республика Иран и ее жестокие срывы висели над всей моей карьерой», – написал бывший руководитель американской разведки в колонке для The New York Times.

    Он отметил, что президент США в ходе конфликта с Тегераном не обращал внимания на прошлые ошибки и совершил множество новых.

    По мнению Бёрнса, решение внешнеполитических проблем требует времени и терпения. Он подчеркнул, что дипломатия редко бывает идеальной, особенно при взаимодействии с жестким идеологическим режимом. Эксперт считает, что устранение руководства страны может казаться привлекательным путем, но на практике это часто оказывается иллюзией.

    Вторым важным уроком автор назвал необходимость использования всех инструментов национальной безопасности. Военное и экономическое давление должно сопровождаться кропотливой дипломатией и качественными разведданными. Бёрнс уверен, что для достижения договоренностей по ядерной программе и Ормузскому проливу потребуется сложный процесс уступок.

    Третий урок заключается в том, что применение грубой силы без долгосрочного плана лишь усугубляет проблемы. В результате действий США иранский режим стал жестче, а доверие европейских и арабских союзников к Вашингтону снизилось. Кроме того, конфликт сыграл на руку России и Китаю, предоставив им новые стратегические преимущества.

    Ранее Вашингтон потратил на военную операцию против Ирана более 61 млрд долларов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эскалация в Иране для США – это стратегический тупик, повторение вьетнамского сценария.

    27 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    @ Asghar Besharati/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение своей ядерной программы на более поздний срок.

    Иранское руководство направило американской стороне новое предложение, направленное на преодоление дипломатического тупика, передает портал Axios.

    Инициатива предполагает первоочередное снятие блокады пролива и завершение войны, тогда как сложные переговоры по ядерной сделке предлагается отложить. Этот план был передан через пакистанских посредников после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел встречи в Исламабаде.

    По данным источников, внутри иранского руководства нет единого мнения о том, на какие уступки можно пойти в вопросе ядерной программы. США требуют приостановить обогащение урана как минимум на десять лет и вывезти запасы из страны. Предложенный Тегераном вариант позволяет обойти эти острые углы на пути к более быстрому соглашению о перемирии.

    Однако снятие блокады может лишить президента США важных рычагов давления в будущих переговорах. В воскресном интервью Fox News Трамп заявил о намерении продолжать военно-морскую блокаду, сдерживающую экспорт иранской нефти.

    «Когда через вашу систему текут огромные объемы нефти... если по какой-то причине эта линия закрыта, потому что вы не можете перелить ее в контейнеры или на корабли... то эта линия взрывается изнутри», – отметил он.

    Ожидается, что в понедельник глава Белого дома проведет совещание со своей командой по национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

    В Белом доме подтвердили получение иранского предложения, но подчеркнули, что США будут заключать только такие сделки, которые ставят на первое место интересы американского народа и не позволят Ирану получить ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Позже президент США заявил о получении обновленных условий урегулирования проблемы от иранской стороны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи запланировал новый визит в Пакистан для возобновления диалога.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    25 апреля 2026, 19:16 • Новости дня
    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене визита спецпредставителя Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан, где планировались переговоры по Ирану.

    Президент США заявил, что отменил поездку американской делегации в Пакистан для обсуждения иранского вопроса, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что инициировал отмену поездки несколько дней назад, отметив, что американская сторона располагает всеми необходимыми рычагами влияния.

    «Я сказал моим людям некоторое время назад, которые были готовы уезжать, я сказал: «Нет, мы не будем туда лететь 18 часов. У нас на руках все карты», – заявил президент США в эфире Fox News.

    Американский лидер также подчеркнул, что США остаются открытыми для контактов с Ираном, несмотря на отмену планируемых переговоров.

    По его словам, иранские власти могут обратиться к Вашингтону в любой момент, если захотят, однако, добавил Трамп, «мы не будем больше тратить 18 часов на перелет, чтобы сидеть и болтать ни о чем».

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности в отношениях с США.

    CNN сообщил, что Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном.

    Axios заявил о возможных прямых переговорах США и Ирана 27 апреля.

    25 апреля 2026, 22:10 • Новости дня
    Трамп заявил о получении нового предложения от Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США заявил, что иранская сторона направила Белому дому обновленные условия урегулирования ядерной проблемы всего через десять минут после внезапной отмены визита американских дипломатов.

    Глава Белого дома сообщил об изменении переговорных позиций Тегерана, передает ТАСС.

    По словам президента, инициатива поступила буквально через десять минут после отмены визита американских дипломатов в Пакистан.

    «Интересно то, что сразу после того, как я отменил ее, в течение десяти минут мы получили новые бумаги, они намного лучше», – заявил американский лидер журналистам перед вылетом в Вашингтон.

    Оценивая возможный мораторий на обогащение урана, политик отметил недостаточный характер предложенных уступок. Он подчеркнул недопустимость появления у исламской республики ядерного оружия и напомнил о полном преимуществе Соединенных Штатов в текущем диалоге.

    Напомним, в субботу президент США отменил визит американской делегации в Пакистан для обсуждения иранского вопроса. Американский лидер объяснил это решение неразберихой в руководстве Исламской Республики.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи передал пакистанскому военному командованию позицию Тегерана по завершению противостояния с Вашингтоном.

    25 апреля 2026, 20:43 • Новости дня
    Опубликован спутниковый снимок разрушений на базе США в Бахрейне

    Tекст: Вера Басилая

    На опубликованном спутниковом снимке видны разрушения штаба 5-го флота США в Бахрейне, возникшие после ударов, нанесённых Ираном, сообщает иранское агентство Tasnim.

    Агентство Tasnim 25 апреля обнародовало фото, на котором якобы зафиксированы разрушения на территории американской базы в Бахрейне, передает Рен ТВ.

    Журналисты агентства заявили: «Спутниковый снимок показывает масштабы разрушений штаб-квартиры 5-го флота США в Бахрейне после иранских атак».

    Ранее телеканал NBC сообщил, что расходы на восстановление инфраструктуры военных баз США в регионе могут составить миллиарды долларов. По предварительной оценке, ущерб оказался куда более значительным, чем это официально признавалось.

    Иранские военные нанесли ракетные удары по штабу Пятого флота США в Бахрейне.

    Министерство обороны США оценило ущерб от этого нападения примерно в 200 млн долларов.

    Американский телеканал NBC спрогнозировал многомиллиардные затраты на восстановление поврежденной военной инфраструктуры.

    26 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана отправился в Москву для переговоров

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи прилетел в российскую столицу для обсуждения двусторонних отношений и глобальной повестки с представителями руководства страны.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи начал официальный визит в Россию, передает РИА «Новости». В дипломатическом ведомстве исламской республики уточнили, что целью поездки станут переговоры с высокопоставленными российскими политиками.

    «Аракчи направился в Москву во главе дипломатической делегации. В ходе визита он проведет консультации с российскими высокопоставленными лицами по двусторонним отношениям, а также развитию событий в регионе и мире», – говорится в официальном заявлении министерства. Российская сторона уже подтвердила факт прибытия иранского дипломата.

    Ожидается, что в понедельник Аббас Аракчи встретится с президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию ранее озвучил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Он также добавил, что одной из ключевых тем предстоящих дискуссий станут переговоры между Тегераном и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали анонсировал встречу Аббаса Аракчи с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе визита в российскую столицу дипломат затронет тему диалога с Вашингтоном.

    Накануне глава иранского внешнеполитического ведомства обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности с американской стороной.

    24 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    МИД Ирана: Аракчи обсудит в России завершение конфликта с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в турне по Пакистану, Оману и России для обсуждения путей урегулирования противостояния с Соединенными Штатами.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи проведет серию встреч с высокопоставленными лицами в Пакистане, Омане и Российской Федерации, передает РИА «Новости». Официальный представитель министерства Исмаил Багаи подтвердил начало дипломатического турне министра.

    «Аракчи проведет встречи с высокопоставленными лицами Пакистана, Омана и России», – говорится в заявлении дипломата.

    Главной темой консультаций станет поиск путей завершения конфликта, который, по словам представителей Тегерана, навязан Соединенными Штатами и Израилем. Кроме того, стороны затронут вопросы двустороннего сотрудничества, а также укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о готовности исламской республики к мирным переговорам с Вашингтоном. До этого иранская делегация отказалась от участия в запланированной встрече с американской стороной в Пакистане.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи в телефонном разговоре проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова о нарушениях режима прекращения огня со стороны США.

    25 апреля 2026, 02:31 • Новости дня
    Иран подтвердил планы проведения Каспийского саммита

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана сейчас не планируют отменять Каспийский саммит, сообщил посол Ирана в России Казем Джалали. Ранее он говорил, что на полях саммита могут состояться переговоры президента России Владимира Путина и духовного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «В настоящий момент мы планируем проведение конференции», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    По словам Джалали, мероприятие обязательно состоится, если этому будут способствовать соответствующие условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Джалали заявил, что переговоры между президентом России и новым руководителем Ирана могут состояться в Тегеране уже в 2026 году на Каспийском саммите.

    25 апреля 2026, 15:30 • Новости дня
    Иран передал Пакистану условия прекращения конфликта с США

    Тегеран озвучил Исламабаду свое видение завершения противостояния с Вашингтоном

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности в отношениях с американской стороной.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи провел переговоры с командующим армией Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром, в ходе которых изложил позицию Тегерана по завершению противостояния с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    «Министр иностранных дел Ирана на встрече с командующим армией Пакистана передал взгляды и соображения Ирана относительно окончания войны», – говорится в заявлении иранской гостелерадиокомпании.

    Дипломат прибыл в Исламабад, выполняющий роль посредника между Тегераном и Вашингтоном, в пятницу. В дальнейшем он планирует посетить Оман и Россию для продолжения консультаций по деэскалации конфликта с США и Израилем.

    Одновременно с этим представители американской администрации подтвердили отправку своих переговорщиков в регион.

    По информации портала Axios, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер могут встретиться с главой МИД Ирана 27 апреля в пакистанской столице после предварительных контактов с местными дипломатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в дипломатическое турне по Пакистану, Оману и России.

    Президент США направил спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад для участия в переговорах.

    Американский портал Axios анонсировал прямые контакты представителей Вашингтона и Тегерана 27 апреля.

    27 апреля 2026, 13:20 • Новости дня
    Глава МИД Ирана объяснил провал первого раунда переговоров с США

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первый этап диалога между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде завершился неудачей из-за завышенных ожиданий американской стороны, несмотря на наметившийся прогресс, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, первый раунд переговоров между Ираном и США завершился без существенных результатов из-за позиции Вашингтона, передает «Интерфакс».

    По его словам, несмотря на определенный прогресс, подход американской стороны стал причиной того, что переговоры не достигли намеченных целей.

    Аракчи подчеркнул: «В переговорах намечались определенные сдвиги. Подход американцев привел к тому, что предыдущий раунд переговоров не достиг своих целей, несмотря на достигнутый прогресс».

    Он также отметил, что неудача на переговорах произошла из-за чрезмерных требований и ошибочных подходов США.

    Министр добавил, что иранская делегация была вынуждена провести дополнительные консультации с пакистанскими коллегами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

    Ранее Аракчи заявил о блокировании соглашения Вашингтоном.

    Позже Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров.

    Впоследствии иранские дипломаты запланировали возвращение в Исламабад для возобновления контактов.

    24 апреля 2026, 19:08 • Новости дня
    CNN: Трамп отправит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан на переговоры с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп направляет своего специального посланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для встречи с представителями иранской стороны, сообщили СМИ.

    Корреспондент CNN Алайна Трин из пула Белого дома со ссылкой на источники в американской администрации уточнила, что «Трамп направляет своего специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи… Вице-президент будет в состоянии готовности отправиться в Исламабад, если будет прогресс», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил визит в Исламабад, поскольку Тегеран не предоставил четкого ответа по участию в переговорах до истечения срока перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал CNN анонсировал проведение второго раунда американо-иранских переговоров в Пакистане.

    Власти Исламской Республики отказались от диалога с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Президент США предупредил о возможном нанесении военных ударов по Ирану в случае провала мирного соглашения.

    25 апреля 2026, 21:45 • Новости дня
    Карлсон обвинил власти США в действиях против интересов американцев

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Такер Карлсон заявил, что решение о военной операции против Ирана принималось руководством США без учета интересов американских граждан.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что власти США, начиная военную операцию против Ирана, действуют не в интересах собственных граждан, передает RT. По его мнению, подобная политика наблюдается в США уже давно и не связана исключительно с администрацией президента США.

    Карлсон подчеркнул в интервью изданию The Wall Street Journal, что американское правительство на протяжении многих лет руководствовалось интересами, которые не совпадают с желаниями большинства жителей страны. Он добавил: «Трамп лишь доказал, что система оказалась сильнее его».

    Ранее Такер Карлсон отдал Израилю ведущую роль в противостоянии с Тегераном.

    Карлсон заявил, что Вашингтон не может контролировать действия Тель-Авива. Он отметил, что из-за этого США оказались втянуты в опасное противостояние с Ираном.

    26 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    Названы темы переговоров Аракчи в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе визита в российскую столицу затронет тему диалога с Вашингтоном и возможные шаги по урегулированию.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи 27 апреля посетит Москву, где затронет тему переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». По словам посла Ирана в России Казема Джалали, стороны рассмотрят возможные инициативы по этому вопросу.

    «В ходе своего визита в Москву Аракчи проведет консультации с российскими официальными лицами о текущем состоянии переговоров, условиях прекращения огня и сопутствующих вопросах, а также представит доклад об этих переговорах властям РФ», – привело слова дипломата посольство Ирана в России.

    Джалали подчеркнул, что на повестке дня также стоят совместные инициативы Москвы и Тегерана. Если у сторон появятся какие-либо предложения, они обязательно станут предметом детального обсуждения, добавил иранский представитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в дипломатическое турне по Пакистану, Оману и России.

    Иранские переговорщики собрались вернуться в Исламабад для возобновления диалога с Вашингтоном.

    Ранее главы внешнеполитических ведомств России и Исламской Республики обсудили ход американо-иранских консультаций по телефону.

    24 апреля 2026, 22:52 • Новости дня
    Axios заявил о возможных прямых переговорах США и Ирана 27 апреля

    Tекст: Антон Антонов

    Прямые переговоры между представителями Вашингтона и Тегерана могут пройти 27 апреля в Исламабаде, заявил корреспондент американского портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

    «Два источника рассказали, что встреча между американскими посланниками и Аракчи может пройти в понедельник, после того как Кушнер и Уиткофф проведут отдельные двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками», – приводит слова Равида ТАСС.

    Корреспондент Axios заявил, что накануне вероятной встречи руководитель иранского дипломатического ведомства Аббас Аракчи обсудит возобновление диалога с властями Пакистана. Источники уточнили, что окончательное решение о проведении трехстороннего саммита примут по итогам этих предварительных бесед.

    В ближайшие дни у министра иностранных дел Ирана также запланированы официальные рабочие визиты в Оман и Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский дипломатический источник сообщил о возможном прорыве в подготовке переговоров. США направили спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для контактов с иранской стороной.

    25 апреля 2026, 06:57 • Новости дня
    США потратили на военную операцию против Ирана более 61 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон тратит более 11,5 тыс. долларов в секунду на проведение военной операции против Ирана, следует из данных портала Iran War Cost Tracker.

    По данным Iran War Cost Tracker, отслеживающего финансовые издержки в режиме реального времени, американские затраты на операцию против Ирана достигли отметки в 61 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Ресурс учитывает средства, необходимые для содержания военного персонала и кораблей, переброшенных в регион конфликта. Также в расчет берутся различные сопутствующие расходы американской армии.

    Методика подсчета базируется на официальном докладе Пентагона конгрессу. Согласно этому документу, первые шесть дней операции обошлись бюджету в 11,3 млрд долларов, после чего ежедневные траты стабилизировались на уровне одного миллиарда долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перемирие между Ираном и США заканчивается, Вашингтон открыто признает, что использовал эту паузу не для поиска мирного решения кризиса, а для отдыха личного состава и пополнения боевых запасов. США усиливают морскую блокаду Ирана.

