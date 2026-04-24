Третий американский авианосец прибыл на Ближний Восток

«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».
Американский авианосец «Джордж Буш» прибыл на Ближний Восток
В зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке вошел третий американский авианосец «Джордж Буш» , сообщает CENTCOM.
CENTCOM сообщает, что корабль находится «в Индийском океане в зоне ответственности Центрального командования». По данным СМИ, он придет на смену авианосцу «Джеральд Форд», передает РИА «Новости».
Ранее на борту этого корабля произошел крупный пожар во время совместной американо-израильской операции против Ирана. Из-за серьезных повреждений корабль был вынужден встать на ремонт у берегов Крита.
Как писала газета ВЗГЛЯД, всего в составе американского флота числятся 11 действующих авианосцев. Два из них, включая корабль «Авраам Линкольн», уже задействованы в ближневосточном конфликте. Переброска сил происходит на фоне морской блокады иранских портов и бессрочного продления режима прекращения огня.