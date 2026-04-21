Политолога Сергея Маркова оштрафовали за посты без маркировки иноагента
Суд оштрафовал признанного иноагентом политолога Маркова на 45 тыс. рублей
За отсутствие обязательной маркировки в мессенджере политологу Сергею Маркову назначили штраф в 45 тыс. рублей.
Таганский суд Москвы привлек политолога к административной ответственности, передает РИА «Новости».
Протокол на Сергея Маркова составили за публикацию постов в Telegram-канале без необходимой маркировки иностранного агента.
«Признать Маркова виновным… назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей», – огласила решение судья.
Защита просила прекратить производство по делу, а сам фигурант вину не признал. Он заявил, что стал жертвой хакерской атаки. По словам Маркова, злоумышленники специально выждали четыре месяца и точечно удалили плашки с двух старых публикаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции России включило политолога Сергея Маркова в реестр иностранных агентов в августе 2025 года. Позже Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал его на 35 тыс. рублей за несоблюдение порядка деятельности иноагента.