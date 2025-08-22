Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Минюст внес политолога Маркова и «Алиф ТВ» в список иноагентов
Политолог Марков и проект «Алиф ТВ» попали в реестр иноагентов
Министерство юстиции объявило о расширении перечня иностранных агентов, куда были добавлены российские общественные и культурные деятели.
Министерство юстиции России включило политолога Сергея Маркова, музыканта Дмитрия Нюберга (Qianti), а также проекты «Алиф ТВ» и Tamizdatproject в реестр иностранных агентов, передает РИА «Новости». Обновленный список был опубликован на официальном сайте ведомства двадцать второго августа.
В перечень также вошли Р.Д. Дугарова и А.Б. Кордочкин.
Ведомство уточнило, что решение о признании иноагентами принято в соответствии с действующим законодательством и согласовано с распоряжениями Министерства юстиции России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России передал в суд уголовное дело против писателя Дмитрия Быкова (иноагент) о распространении ложной информации и уклонении от обязанностей иностранного агента.
Большинство депутатов Госдумы считает, что релоканты, возвращающиеся на территорию России, не должны работать в государственных и муниципальных органах, а также в компаниях с государственным участием.
Правительственная комиссия согласовала изменения в налоговое законодательство об отмене налоговых льгот и преференций для физических и юридических иностранных агентов.