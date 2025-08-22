  • Новость часаПарламент Словакии потребовал вызвать посла Украины из-за атак ВСУ на «Дружбу»
    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС
    Еврокомиссия раскрыла траты ЕС на Украину с начала СВО
    Лавров: Зеленский отказался от всех ключевых предложений Трампа по Украине
    Лукашенко раскрыл реакцию Путина на призывы ударить по офису Зеленского «Орешником»
    Лавров: Встреча Путина и Зеленского не запланирована
    Рютте заявил о поставках оружия Киеву на 1,5 млрд
    Лукашенко раскрыл альтернативные варианты площадки саммита России и США
    Генсек НАТО пообещал усилить ВСУ после окончания конфликта на Украине
    Задержанный в Италии по делу о «Северных потоках» отказался от выдачи Германии
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    22 августа 2025, 17:43 • Новости дня

    Минюст внес политолога Маркова и «Алиф ТВ» в список иноагентов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство юстиции объявило о расширении перечня иностранных агентов, куда были добавлены российские общественные и культурные деятели.

    Министерство юстиции России включило политолога Сергея Маркова, музыканта Дмитрия Нюберга (Qianti), а также проекты «Алиф ТВ» и Tamizdatproject в реестр иностранных агентов, передает РИА «Новости». Обновленный список был опубликован на официальном сайте ведомства двадцать второго августа.

    В перечень также вошли Р.Д. Дугарова и А.Б. Кордочкин.

    Ведомство уточнило, что решение о признании иноагентами принято в соответствии с действующим законодательством и согласовано с распоряжениями Министерства юстиции России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России передал в суд уголовное дело против писателя Дмитрия Быкова (иноагент) о распространении ложной информации и уклонении от обязанностей иностранного агента.

    Большинство депутатов Госдумы считает, что релоканты, возвращающиеся на территорию России, не должны работать в государственных и муниципальных органах, а также в компаниях с государственным участием.

    Правительственная комиссия согласовала изменения в налоговое законодательство об отмене налоговых льгот и преференций для физических и юридических иностранных агентов.

    21 августа 2025, 21:23 • Новости дня
    Дочь Орнеллы Мути заявила о желании получить российское гражданство
    @ Maurizio D'Avanzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса и певица Найке Ривелли, дочь известной итальянской актрисы Орнеллы Мути, заявила о своем намерении получить российское гражданство.

    Она объяснила это разочарованием в политике Евросоюза и Италии после недавних международных событий, передает ТАСС.

    «После очередной встречи [премьер-министра Италии] Джорджи Мелони и европейских лидеров с [президентом США Дональдом] Трампом я не считаю, что они меня представляют. Они меня пугают. Я люблю Италию, но видя, что происходит, хочу поменять гражданство и обращусь за российским», – сказала Ривелли.

    Артистка напомнила, что по материнской линии у нее российские корни: бабушка и дедушка Орнеллы Мути были родом из Петербурга, затем переехали в Эстонию, где родилась мать знаменитой актрисы. По словам Ривелли, она очень близка с мамой и даже внешне на нее похожа.

    Найке не уточнила, предпринимала ли уже конкретные шаги по оформлению российского гражданства. Однако она отметила, что ее мать Орнелла Мути также подумывает о получении российского паспорта.

    Ранее Орнелла Мути рассказала о русских корнях и заявила, что хотела бы получить российское гражданство. Она также сообщила, что является резидентом России и имеет московскую прописку.

    22 августа 2025, 10:50 • Новости дня
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения первому вице-президенту Азербайджана, жене президента Азербайджана Ильхама Алиева Мехрибан Алиевой, отметив важность ее государственной деятельности и передав пожелания ее семье.

    Поздравительное письмо президента России Мехрибан Алиевой опубликовано азербайджанским государственным агентством Азертадж, передает ТАСС.

    В обращении Путин выразил сердечные поздравления по случаю дня рождения первого вице-президента Азербайджана.

    Глава российского государства пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в ее работе на государственном посту.

    «Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи», – говорится в поздравлении президента.

    21 августа 2025, 20:00 • Видео
    Гарантии для Зеленского: реальное и нет

    Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    21 августа 2025, 21:34 • Новости дня
    Киркоров поправился на десять килограммов

    Киркоров рассказал своем весе на красной дорожке «Новой волны»

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    «Поп-король» российской эстрады Филипп Киркоров удивил публику, признавшись, что поправился на десять килограммов. Взвешивание прошло на открытии конкурса «Новая волна» в Казани.

    Певец Филипп Киркоров откровенно рассказал о прибавке в десять килограммов и публично взвесился на красной дорожке конкурса, передает URA.RU. Артист пошутил: «Наел килограммов, наел».

    Он добавил, что сразу после прибытия в Казань его угостили местными сладостями, которые он не смог не попробовать. Киркоров уточнил: «На соточку поправился, на десять килограммов».

    Чтобы развеять сомнения, певец встал на весы прямо перед журналистами – они показали 97,85 килограмма вместе с костюмом. Он отметил, что раньше весил 90 килограммов и был не в восторге от внезапной прибавки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 9,5 тыс. рублей с фирмы певца Филиппа Киркорова за нарушения при отчетности по пенсионному страхованию.

    Филипп Киркоров выразил несогласие с обвинениями в адрес предпринимателя Самвела Карапетяна и призвал к прекращению давления на мецената и церковных деятелей.

    Также Киркоров сообщил, что восстановился после лечения осложнений из-за ожога, назвав себя фениксом.

    21 августа 2025, 21:01 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной смене подхода США к России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в эфире одной из американских радиостанций заявил о вероятном изменении подхода США к России и конфликту на Украине.

    По словам Трампа, в течение двух недель станет ясно, возможно ли мирное решение ситуации, передает ТАСС.

    «Дам вам знать. Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», – сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли мир на Украине.

    Ранее Трамп не исключил срыва украинского урегулирования. Он также заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива украинского урегулирования.

    22 августа 2025, 11:24 • Новости дня
    Политолог объяснил создание Норвегией новой военной бригады на границе с Россией

    Политолог Трухачев: Власти Норвегии демонизируют Россию в предвыборных целях

    @ HEIKO JUNGE/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Формирование Норвегией новой военной бригады на границе с Россией объясняется двумя факторами. Во-первых, королевство, хотя и не является членом ЕС, следует в общеевропейском фарватере. Во-вторых, в стране в сентябре состоятся парламентские выборы. Демонизируя Россию, местные политики пытаются заработать очки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «Норвегия не является членом ЕС, но следует в общеевропейском фарватере и координирует свои действия с Брюсселем. Так что формирование бригады «Финнмарк» и наращивание военных сил под предлогом якобы угрозы со стороны России отвечают духу политики Евросоюза», – отметил политолог Вадим Трухачев.

    Впрочем, у решения Осло развернуть соединение на севере страны есть и внутренняя мотивация, добавил собеседник. Дело в том, что на 8 сентября запланированы парламентские выборы, и политики используют демонизацию российской стороны в предвыборных целях. «Норвежские политики состязаются в том, как они готовы обеспечить безопасность страны от якобы «непредсказуемого» соседа», – уточнил аналитик.

    «Так, бывшая премьер и лидер консервативной оппозиции Эрна Сульберг критикует нынешнего главу правительства Йонаса Стере за излишне мягкий подход к России. И тому вместе с кабмином приходится доказывать свою «крутизну». Таким образом, формирование военной бригады «Финнмарк» – история про попытки политиков заработать очки», – детализировал эксперт.

    По его мнению, такой способ поднятия рейтингов в Норвегии вполне рабочий. «Согласно результатам одного из опросов, 75% норвежцев хотят активного сворачивания связей с Россией. Пропаганда обрабатывает местных жителей годами, и настроения понятны», – отметил Трухачев, подчеркнув, что отучить Европу от использования России на своих выборах «можно только одним способом – показать военную силу и сдвинуть линию фронта в зоне СВО сильно на запад».

    Напомним, власти Норвегии впервые с 1982 года сформировали военную бригаду. Войсковая часть «Финнмарк» будет базироваться в одноименной исторической провинции, граничащей с Россией, сообщило минобороны королевства. Для соединения уже разработали план развития вплоть до 2032 года.

    По словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, целью развертывания соединения на севере страны является сдерживание гипотетического противника. «Формирование Финнмаркской бригады – это необходимый ответ на более нестабильную ситуацию в сфере политики безопасности. Цель – устрашение тех, кто не желает нам добра», – заявил он.

    При этом министр добавил, что Осло «приходится соседствовать» с «опасной и непредсказуемой» Россией. Военное ведомство королевства планирует создать еще и бригаду «Юг», которая будет сформирована в Южной Норвегии.

    В мае МИД России отметили, что скандинавская страна увеличила интенсивность военных приготовлений близ границы. «Любые шаги и заявления норвежского руководства, в особенности способствующие эскалации напряженности в приграничье, вне сомнений, учитываются в нашем военно-политическом планировании», – подчеркнула официальный представитель министерства Мария Захарова.

    22 августа 2025, 00:20 • Новости дня
    День Государственного флага РФ отмечается в России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу, 22 августа, в России отмечают День Государственного флага Российской Федерации.

    Праздник был утвержден указом президента Бориса Ельцина 20 августа 1994 года по случаю «восстановления 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага», передает ТАСС.

    Исторический флаг впервые был поднят на русском корабле «Орел» в 1668 году при царе Алексее Михайловиче. В 1693 году триколор стал личным штандартом Петра I. В XVIII–XIX веках флаг использовали не только на коммерческих судах, но и для обозначения российских территорий, в том числе колонистами в Америке.

    В 1858 году император Александр II утвердил черно-желто-белые цвета на знаменах, флагах для государственных украшений, а с 1865 года эти цвета стали официальными государственными.

    В 1896 году совещание при министерстве юстиции, созванное императором Николаем II, постановило окончательно признать бело-сине-красный флаг флагом империи.

    После 1918 года Советская Россия отказалась от триколора, заменив его красным знаменем. Триколор вернулся в августе 1991 года, когда Верховный совет РСФСР официально признал его в качестве национального флага. Новое законодательное оформление флаг получил в 1993 и 2000 годах, когда были утверждены современные цвета и пропорции.

    В этот же день отмечается День Республики Коми, образованной 22 августа 1921 года как административная единица Автономная область Коми, а с 1936 года – Коми АССР.

    21 августа 2025, 19:43 • Новости дня
    Гособвинение запросило националисту Королеву второй пожизненный срок

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе прений по делу о создании террористического сообщества «Белая масть» для Николая Королева потребовали второй пожизненный срок лишения свободы.

    Гособвинение запросило для националиста Николая Королева второй пожизненный срок по делу о создании террористического сообщества «Белая масть», сообщает РИА «Новости».

    Королев уже отбывает пожизненное заключение за организацию взрыва на Черкизовском рынке в Москве в 2006 году, в котором погибли 14 человек. По новому делу свою вину он не признал.

    Прокурор в ходе прений сторон заявил: «Прошу признать Королева виновным… присоединить неотбытую часть по приговору Московского городского суда от 10 апреля 2012 года, окончательно назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы».

    Среди обвиняемых также предполагаемые участники экстремистского сообщества. В обвинении указано, что фигуранты публично одобряли теракты, совершенные на расистской почве, и вдохновлялись преступлениями против государственных органов. Положительно оценивалась и атака в Оклахома-Сити 1995 года в США.

    Королев, как следует из материалов дела, в письмах соратникам предлагал патрулировать улицы, совершать насильственные действия в отношении мигрантов и создавать вооруженные ячейки. Помимо Королева, по делу проходят его супруга и бывший сотрудник НИИ военной истории Генштаба, которые, по версии следствия, координировали действия сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к уголовному делу о создании террористического сообщества «Белая масть» добавлены обвинения еще в отношении четырех участников, включая предполагаемого лидера Артема Цеппа.

    Во Втором западном окружном военном суде стартовало рассмотрение дела в отношении осужденного за терроризм Николая Королева и еще нескольких человек.

    Сотрудники ФСБ совместно с МВД Крыма задержали двенадцать членов межрегиональной неонацистской структуры «Белая масть», действовавших на полуострове.

    22 августа 2025, 15:19 • Новости дня
    Египетская молодежь растянула российский флаг у пирамид

    Египетская молодежь растянула российский флаг у пирамид Саккары

    Tекст: Вера Басилая

    Египетская молодежь развернула российский флаг у пирамид Саккары по случаю Дня Государственного флага России.

    Египетская молодежь развернула российский флаг у пирамид Саккары по случаю Дня Государственного флага России, передает РИА «Новости».

    Организатором выступил Русский дом в Каире, а в акции приняли участие члены Молодежного клуба при Русском доме. Участники отправились в исторический некрополь Мемфиса, чтобы провести акцию у ступенчатой пирамиды Джосера.

    В представительстве Россотрудничества отметили, что подобные мероприятия способствуют развитию дружбы между народами России и Египта и укрепляют культурные связи.

    Ранее бойцы СВО подняли российские триколоры дронами над освобожденными территориями.

    День Государственного флага России ежегодно отмечается 22 августа.

    Эксперты назвали флаг России символом единства и суверенитета.

    21 августа 2025, 19:11 • Новости дня
    Суд присяжных оправдал обвиняемого в покушении на Руссо

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд присяжных Московского гарнизонного военного суда признал Тархана Эльдукаева невиновным по делу о покушении на певца Авраама Руссо.

    В то же время присяжные признали его виновным по статье о пособничестве при покушении на убийство двух бизнесменов Гуршумовых, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Уточняется, что речь идет о действиях по найму, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

    «Суд присяжных признал виновным Эльдукаева по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство двух лиц по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору) в отношении Гуршумовых», – уточнил собеседник агентства.

    Напомним, покушение на Руссо было совершено в 2006 году.  Автомобиль, в котором находились артист и его охранник, был расстрелян. Артист получил четыре пули в бедро, но остался жив.

    В январе этого года главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование дела о покушении на Авраама Руссо и убийстве лидеров горских евреев Москвы в 1996 году.

    21 августа 2025, 19:04 • Новости дня
    Блогера Пикули объявили в розыск по уголовной статье

    Tекст: Денис Тельманов

    В базе МВД появилась информация о розыске блогера Антона Пикули, который ранее был внесен в список иноагентов.

    МВД России объявило Антона Устимого, известного также как Антон Пикули, в розыск по уголовной статье, передает ТАСС. Пикули был внесен в реестр иноагентов.

    В базе розыска ведомства указано, что Пикули «разыскивается по статье УК». Точная статья, по которой ведется розыск, не раскрывается.

    Иной информации о деталях уголовного дела в настоящий момент не представлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, список фигурантов на сайте «Русофобы» пополнился журналистами, блогерами и иностранными политологами, включая известных критиков спецоперации на Украине.

    МВД объявило в розыск блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, после возбуждения уголовного дела по обвинению в склонении к изнасилованию.

    Басманный районный суд Москвы арестовал заочно журналиста и блогера Юрия Дудя (признан иноагентом в России) по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах.

    21 августа 2025, 18:57 • Новости дня
    Прокурор потребовал 12 лет и штраф для экс-чиновника Минобороны Оглоблина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокурор запросил для бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС России Александра Оглоблина наказание в виде 12 лет и шести месяцев лишения свободы и штрафа 60 млн рублей.

    В суде уточнили, что речь идет о взятке в 12 млн рублей, которую Оглоблин получил от завода «Телта», занимавшегося поставками устройств связи для армии, передает ТАСС.

    «В ходе прений сторон прокурор с учетом предыдущего приговора потребовал приговорить Оглоблина к 12 годам шести месяцам колонии строгого режима, со штрафом в размере 60 млн рублей», – сообщили агентству.

    В 2022 году Оглоблин был приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по делу о хищении 1,6 млрд рублей. В августе прошлого года он был освобожден из колонии после показаний на экс-начальника Главного управления связи ВС России Вадима Шамарина.

    22 августа 2025, 17:32 • Новости дня
    Минцифры сообщили о массовой кибератаке на портал Госуслуг

    Госуслуги столкнулись с DDoS-атакой из-за рубежа

    Минцифры сообщили о массовой кибератаке на портал Госуслуг
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Портал Госуслуг подвергся масштабной DDoS-атаке, однако сохраняет полноценную работоспособность, а персональные данные пользователей, по заверению ведомства, находятся под защитой, сообщили в Минцифры.

    Об инциденте сообщили в Telegram-канале Минцифры, передает РИА «Новости». С 12.00 мск 22 августа портал Госуслуг подвергается массированной DDoS-атаке из-за рубежа.

    Ведомство отметило: «Портал Госуслуг работает в штатном режиме. Все атаки успешно отражаются».

    По данным Минцифры, небольшое количество пользователей могут испытывать трудности при входе из-за работы системы фильтрации трафика. Все пользовательские данные, как заверяют, защищены.

    Для обеспечения безопасности портала выстроена многоуровневая эшелонированная система. Она способна обрабатывать миллиарды событий по кибербезопасности ежедневно. Круглосуточно работают штабы технической поддержки и мониторинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры группировки KillNet пообещали ответить на атаки на российские организации с использованием специального сетевого оружия.

    Неизвестные хакеры совершили атаку на электронную систему регистрации федеральных судов США, что привело к утечке информации об уголовных делах. Американские спецслужбы усилили попытки похищения данных у китайских военных и оборонных организаций новыми кибермеханизмами.

    22 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Депутаты Пензенской области ввели штрафы за публикацию фото с БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В Пензенской области утверждены крупные административные штрафы за распространение в интернете материалов о применении беспилотников и средств ПВО.

    Депутаты законодательного собрания Пензенской области ввели административные штрафы за съемку и публикацию в интернете фото и видео с беспилотниками, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению на сайте регионального парламента, ответственность вводится за распространение материалов о применении БПЛА, а также сведений о работе средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, местах дислокации военнослужащих и мероприятиях по охране важных объектов. Исключение составляют только данные, официально опубликованные органами государственной власти.

    В региональный кодекс об административных правонарушениях добавили статью, запрещающую публикацию подобных данных. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей для граждан, 50 тыс. рублей для должностных лиц и 1 млн рублей для юридических лиц, уточнили в парламенте области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.

    На территории Ростовской области официально ввели ограничения на фото- и видеосъемку атак беспилотников с последующей публикацией таких материалов.

    Адлерский райсуд оштрафовал девушку за публикацию видеоролика с последствиями пожара на промышленном объекте в Сочи после атаки беспилотника.

    22 августа 2025, 11:19 • Новости дня
    Китай заявил о готовности содействовать урегулированию украинского кризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Китай готов сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса, акцентируя важность устойчивой и всеобъемлющей безопасности, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге, что Китай готов сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса, передает РИА «Новости».

    По ее словам, все стороны должны содействовать политическому решению украинского кризиса.

    Мао Нин также заявила, что решение конфликта должно быть основано на общем, всеобъемлющем сотрудничестве и устойчивой перспективе безопасности.

    Мао Нин также прокомментировала высказывание Владимира Зеленского о том, что Киеву не нужен Китай в качестве гаранта безопасности, подчеркнув неизменную и объективную позицию Пекина по украинскому конфликту. По ее словам, эта позиция «очевидна для всех заинтересованных сторон».

    Китай последовательно выступает за диалог и поиск мирных путей выхода из кризиса, подчеркивают в МИД КНР. Внешнеполитическое ведомство страны ранее неоднократно заявляло о важности многостороннего подхода к обеспечению безопасности в регионе.

    Ранее Владимир Зеленский отказался рассматривать Китай в качестве гаранта безопасности для Украины.

    Власти США заявили Евросоюзу о минимальном участии в гарантиях безопасности Киева.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страх потерять США заставил Евросоюз говорить о военной интервенции.

    22 августа 2025, 13:51 • Новости дня
    Лукашенко назвал Минск идеальным местом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности предоставить Минск для переговоров президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского при согласии обеих сторон.

    Александр Лукашенко сказал, что не болеет «хотелками» организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского в Минске, хотя это было бы идеальным местом для них, передает БелТА.

    Глава Белоруссии подчеркнул, что все необходимое для организации переговоров будет подготовлено на высшем уровне, если стороны примут соответствующее решение.

    «Если стороны договорятся и захотят встретиться, в Белоруссии хоть завтра все организуют», – заявил Лукашенко.

    Он также отметил, что для достижения мира на Украине потребуется пройти несколько этапов. По словам Лукашенко, самым важным шагом сейчас является прекращение боевых действий и предотвращение гибели людей.

    Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает проведение возможной встречи в Швейцарии, Австрии или Турции.

    Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    СМИ писали, что президент России Владимир Путин согласится на переговоры с Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риторика Зеленского по возможной встрече с Путиным не способствует урегулированию ситуации и используется как медийный ход.

    Российская свинина помогает Китаю в торговых войнах

    Россия настолько преуспела в свиноводстве за последние полтора десятилетия, что готова стать продовольственной опорой и для Китая. Себя мы обеспечили свининой еще в 2018 году, а вот Китай никак не пускал наш продукт на свой рынок. Но в прошлом году все кардинально изменилось. Пекин дал зеленый свет российской свинине – и не прогадал. Потому что американская и европейская свинина оказалась «токсичной» из-за торговых войн. Подробности

    Страх потерять США заставил ЕС говорить о военной интервенции

    Работа над гарантиями безопасности для Украины, кажется, стремится в дипломатический тупик. Пока европейцы заявляют о необходимости размещения на территории республики своего контингента, Штаты заявляют, что рабочая группа до сих пор не согласовала итоговые предложения. Эксперты отмечают, что речь идет о сознательном затягивании дискуссии со стороны ЕС. Чего добивается Старый Свет и что это означает для России? Подробности

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    Только один лидер ЕС сумел отказать Трампу из-за Украины

    Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но столкнулся с неожиданным для себя препятствием. Это Венгрия, премьер которой считался главным союзником новой администрации Белого дома в ЕС, а теперь практически единственная говорит «нет», когда другие европейцы заискивают. А почему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
