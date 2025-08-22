Минюст внес политолога Маркова и «Алиф ТВ» в список иноагентов

Политолог Марков и проект «Алиф ТВ» попали в реестр иноагентов

Tекст: Денис Тельманов

Министерство юстиции России включило политолога Сергея Маркова, музыканта Дмитрия Нюберга (Qianti), а также проекты «Алиф ТВ» и Tamizdatproject в реестр иностранных агентов, передает РИА «Новости». Обновленный список был опубликован на официальном сайте ведомства двадцать второго августа.

В перечень также вошли Р.Д. Дугарова и А.Б. Кордочкин.

Ведомство уточнило, что решение о признании иноагентами принято в соответствии с действующим законодательством и согласовано с распоряжениями Министерства юстиции России.

