Путин поручил проработать поставки зерна в Египет

Путин поручил проработать поставки в Египет продтоваров и зерна
Владимир Путин сообщил, что поручил правительству проработать с египетскими коллегами вопросы поставки продовольственных товаров в Египет, прежде всего российского зерна, передает РИА «Новости».
«По результатам нашего телефонного разговора с президентом Египта я дал поручение правительству проработать с египетскими коллегами вопросы поставки продовольственных товаров в Египет, прежде всего нашего зерна. Египет – наш партнер, в этой связи хочу сказать, что по прошлому году у нас был хороший результат в сельском хозяйстве, хороший урожай, никаких проблем у нас с поставками нет и не будет», – заявил Путин на встрече с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты в Кремле.
Ранее президент Владимир Путин провел встречу с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты в Кремле.
На переговорах Путин предложил обсудить создание зернового и энергетического хаба в Египте.