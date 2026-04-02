Китай ускорил развитие лунной программы на фоне гонки с США

The New York Times: Китай ускорил лунную программу на фоне гонки с США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китай активно продвигает свою лунную программу, на фоне того как NASA только что осуществило очередной лунный облёт, передает The New York Times.

Американское агентство надеется вернуться на Луну к 2028 году – на два года раньше китайской программы, однако даже в NASA признают, что это не гарантировано. Руководитель NASA Джаред Айзекман заявил: «Они могут быть раньше, и, судя по недавней истории, мы можем опоздать».

Китайская программа отличается высокой степенью централизации и долгосрочным планированием. Эксперты отмечают, что именно централизованное управление позволяет Китаю равномерно финансировать проекты на десятилетия вперед. Кроме того, китайские роботы уже побывали на участках Луны, где никто до этого не бывал, включая обратную сторону, откуда были доставлены образцы грунта.

В этом году Китай планирует отправить аппарат «Чанъэ-7» для исследования южного полюса Луны. Китайские космонавты рассчитывают совершить высадку на более доступной ближней стороне спутника, тогда как американцы нацелены на южный полюс. В отличие от американской программы, китайская команда отмечает, что чувствует себя свободно и не рассматривает лунную гонку как соревнование.

Для лунной высадки Китай использует ракету «Чанчжэн-10» высотой с 30-этажное здание. Ее части в перспективе могут стать многоразовыми, однако для лунных миссий это не критично из-за их редкости. США же полагаются на Space Launch System – сложную и мощную ракету, созданную с участием многих подрядчиков, и уже провели первый пилотируемый запуск в рамках новой программы Artemis.

Китай также создает новый космический корабль «Мэнчжоу» («Корабль мечты»), рассчитанный на семь человек, пригодный как для полётов на Луну, так и на орбитальную станцию. Его основные испытания, включая аварийное отделение на старте, уже прошли успешно. Для высадки будет использоваться посадочный модуль «Ланьюэ» («Объятие Луны»), который китайцы уже протестировали на специальном лунном полигоне, а американский модуль пока разрабатывается компаниями SpaceX и Blue Origin.

Астронавты из Китая получат новые скафандры «Ваньюй» («Взгляд во Вселенную»), отличающиеся компактностью и современным дизайном с традиционными элементами. В NASA также готовят обновленные скафандры для более длительных выходов, рассчитанные на восемь часов работы снаружи.

В целом обе страны стремятся создать базы на Луне, использовать ресурсы южного полюса и построить ядерные реакторы для энергетической независимости. Кто первым закрепится на Луне, тот сможет определять правила будущего освоения спутника.

