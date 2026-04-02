Белгородского экс-вице-губернатора Зайнуллина обвинили в растратах и взятках

Tекст: Алексей Дегтярёв

Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела о строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области и предъявил Зайнуллину окончательное обвинение, передает РБК.

Из обвинения исключили мошенничество, но инкриминировали особо крупную растрату и получение взятки в особо крупном размере. По данным издания, первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин 20 марта утвердил обвинительное заключение, и дело вскоре направят в суд.

По версии следствия, Зайнуллин, предприниматель Сергей Петряков и неустановленные лица не позднее октября 2022 года разработали схему хищения бюджетных средств через госконтракты на строительство фортификаций.

Контракты заключались между региональным минстроем и управлением капитального строительства с последующей передачей работ фирмам «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв», не имевшим нужных ресурсов и опыта. Соучастники якобы привлекали также чиновников областного минстроя и предпринимателей, всем фигурантам вменяют растраты, дачу и посредничество во взятках, злоупотребление полномочиями.

Ключевым элементом схемы следствие называет внесение ложных сведений в акты приемки и справки о стоимости работ.

«Для уклонения от контроля целевого расходования средств» контракты дробили до сумм, не подпадающих под казначейское сопровождение, отметило издание.

Далее, согласно материалам дела, использовались субподрядчики без документации, дешевые материалы и занижение объемов, а деньги выводились через подконтрольные фирмы по фиктивным операциям и обналичивались.

В октябре 2022 года, по данным следствия, Зайнуллин и несколько чиновников добились решения оперативного штаба о заключении госконтрактов на 1,64 млрд рублей. Затем управление капитального строительства подписало 24 контракта почти на 1,14 млрд рублей с «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв» и увеличило авансы по части договоров с 29,9% до 69,9%. С января 2023 года по декабрь 2024 года подрядчикам перечислили свыше 929,8 млн рублей.

Следствие полагает, что на первом этапе через цепочку «технических» фирм вывели около 36,4 млн рублей, позже в 2023–2025 годах таким же способом – еще около 86,9 млн рублей. Всего, по оценке МВД, с января 2023 года по январь 2025 года фигуранты растратили более 123,2 млн рублей бюджетных средств.

Параллельно, как следует из обвинения, Петряков договорился через посредников о выплате Зайнуллину 5% от сумм контрактов, а с учетом «надбавки» посредников вознаграждение достигало 7%.

По данным следствия, в феврале–апреле 2023 года деньги перечислялись со счетов подрядчиков на аффилированные фирмы, обналичивались и передавались посредникам. В марте и апреле 2023 года Зайнуллин, как считает следствие, получил через Константина Зимина двумя траншами 11,83 млн рублей, квалифицированных как взятка за содействие в заключении и приемке контрактов. Зимин, по сведениям издания, отрицает передачу денег.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе решение о взыскании более 925 млн рублей с бывших чиновников и бизнесменов, в том числе с Зайнуллина, по делу о строительстве фортификаций в Белгородской области.