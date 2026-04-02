Австралия выделила 4 млрд долларов на поддержку бизнеса из-за иранского конфликта

Власти Австралии выделят более 4 млрд долларов на поддержку бизнеса, пострадавшего из-за глобальных экономических сбоев, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Альбанезе заявил, что 4,1 млрд долларов будут предоставлены в ускоренном порядке, чтобы помочь местным предприятиям и защитить их цепочки поставок. «Беспрецедентные события за рубежом продолжают нарушать работу бизнеса внутри страны, и мы намерены серьезно поддерживать австралийские бизнес и промышленность», – подчеркнул он.

Правительство Австралии планирует в ближайшее время открыть доступ к средствам национальной Программы экономической устойчивости – около 650 млн долларов, Фонда углеродной нейтральности – примерно 3,3 млрд долларов, а также предоставить льготное финансирование через Фонд развития лесной отрасли на сумму около 100 млн долларов. Ожидается, что эти меры обеспечат стабильность транспортной системы и помогут сохранить функционирование ключевых производственных процессов.

Страна столкнулась с дефицитом автомобильного топлива из-за роста мировых цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что поставки топлива в целом не были нарушены, ситуацию осложнили панические закупки, приведшие к локальным перебоям и опустошению автозаправок.

Власти реализуют четырехэтапный план реагирования на топливный кризис: первые два этапа уже выполнены и включали перераспределение поставок, использование стратегических запасов и снижение акцизов. В случае дальнейшего обострения ситуации правительство может рекомендовать переход на удаленную работу и ввести нормирование топлива с приоритетом для экстренных служб и поставщиков продовольствия.

По данным Министерства энергетики, Австралия импортирует около 85-90% нефтепродуктов, закупая порядка 800-900 тыс. баррелей в сутки, что составляет примерно 130-140 млн литров. По состоянию на 28 марта запасов бензина в стране хватит примерно на 39 дней, а дизельного и авиационного топлива – на 30 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Австралии Крис Боуэн сообщил об отмене не менее шести танкерных поставок топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о наличии стратегических резервов горючего лишь на месяц с небольшим.

Старший преподаватель Университета Маккуори Лурион де Мелло предсказал полное исчерпание запасов горючего в Австралии уже к середине апреля на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана.