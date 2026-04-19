Застрявшее в Ормузском проливе таиландское судно покинуло акваторию

Tекст: Ольга Иванова

Внешнеполитическое ведомство азиатского королевства выпустило специальный пресс-релиз о разрешении ситуации с морским транспортом, передает РИА «Новости». Дипломаты подтвердили успешное освобождение грузового корабля.

«Министерство иностранных дел хотело бы сообщить СМИ, что руководство Siam Cement Group проинформировало министерство о том, что одно из двух судов компании, для которых министерство ранее запросило помощь для безопасного прохода из Ирана, покинуло пролив», – говорится в документе.

Ранее Бангкок официально запрашивал помощь для безопасного прохода своих кораблей. В середине апреля заместитель премьер-министра Таиланда Сихасак Пхуангкеткео посетил Оман, где попросил оказать содействие в координации действий с иранской стороной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Таиланда подтвердили гибель трех моряков при мартовской атаке на грузовое судно Mayuree Naree в Ормузском проливе. Позже этот тайский сухогруз сел на мель у побережья иранского острова Кешм.

Вооруженные силы Ирана предотвратили проход двух других иностранных танкеров через данную акваторию.