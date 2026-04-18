Отец актера Охлобыстина в годы ВОВ вернул в строй 90% раненых летчиков

Tекст: Мария Иванова

Отец актера Ивана Охлобыстина, гвардии полковник медицинской службы Иван Охлобыстин, в годы Великой Отечественной войны смог вернуть в строй 90% раненых летчиков авиационного Смоленского корпуса. За выдающиеся заслуги в организации эффективной системы лечения он был награжден орденом Отечественной войны II степени, передает РИА «Новости».

«Постановка лечения раненых из числа летного состава такова, что 90% возвращено в строй. Добился максимального снижения каждой заболеваемости в частях благодаря особым способам постановки профилактической и неотложной помощи», – отмечается в тексте наградного листа.

Кроме того, за 15 месяцев службы в авиакорпусе врач полностью предотвратил распространение инфекционных заболеваний и самостоятельно создал зубопротезную лабораторию.

Иван Охлобыстин-старший родился в декабре 1905 года в городе Кимры. В Красную армию он вступил добровольно в 1927 году. За время службы военный медик прошел Советско-финскую войну, Хасанские бои и Великую Отечественную войну, где получил две контузии.

Среди его наград – два ордена Красного Знамени, орден Ленина, орден Красной Звезды и медали за взятие Берлина, Кенигсберга и Будапешта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, работа советских медиков в годы Великой Отечественной войны позволила вернуть на фронт более 17 млн бойцов.

Служба безопасности Украины заочно предъявила актеру Ивану Охлобыстину обвинения по трем уголовным статьям. Ранее артист поддержал идею финансового поощрения российских военных за уничтожение иностранной техники.