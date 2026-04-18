Премьер Испании предложил женщине возглавить реформированную ООН

Премьер Испании Санчес призвал реформировать ООН и поставить во главе женщину

Tекст: Вера Басилая

Санчес заявил о необходимости реформирования ООН и выразил мнение, что организацию должна впервые возглавить женщина, передает РИА «Новости».

На встрече «В защиту демократии» в Барселоне Санчес подчеркнул: «Мы считаем, что настал момент, чтобы Организация Объединенных Наций была обновлена, улучшена и, почему бы и нет, возглавлена женщиной».

Глава испанского правительства отметил, что современная система международного управления сталкивается с серьезными вызовами, а многосторонние механизмы и международное право подвергаются давлению. В этих условиях, по его мнению, важно не только защищать существующие институты, но и активно их обновлять.

Санчес выделил цифровое управление и борьбу с неравенством в качестве приоритетов для укрепления демократии. Он также призвал усиливать меры против дезинформации и алгоритмов, способствующих распространению ненависти, а отдельное внимание, по мнению премьера, следует уделить защите несовершеннолетних в интернете.

МИД России заявил о пользе выборов нового генерального секретаря для наведения порядка в организации.

Действующий генсек ООН Антониу Гутерреш признал необходимость реформирования структуры.

Президент Владимир Путин поддержал идею обновления Всемирной организации для восстановления ее авторитета.