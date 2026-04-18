Из-за атак в Иракском Курдистане после перемирия погибли пять человек

Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.10 комментариев
Премьер Иракского Курдистана сообщил о гибели пяти человек после начала перемирия
Вопреки десятидневному режиму прекращения огня между США и Ираном, новые атаки на территории автономии унесли жизни пяти человек и привели к множеству раненых.
В результате недавних ударов пострадали многие местные жители, передает ТАСС. Атаки произошли уже после вступления в силу соглашения о временном перемирии между Соединенными Штатами и Ираном.
Премьер-министр автономии Масрур Барзани подтвердил факт нарушения договоренностей. «Несмотря на прекращение огня и переговоры, в результате недавних нападений погибли пять человек, и многие другие получили ранения», – заявил политик.
Глава регионального правительства подчеркнул необходимость срочного вмешательства федеральных властей для остановки агрессии. Он также попросил международных союзников предоставить технику для защиты людей и энергетической инфраструктуры от постоянных угроз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции до начала перемирия провел масштабные атаки по американским объектам. В марте в иракском городе Эрбиль прозвучали взрывы из-за нападений беспилотников.