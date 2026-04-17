  Трамп велел НАТО «держаться подальше» от Ормузского пролива
    Как Одессе и Николаеву проложить путь в Россию
    Российское посольство раскритиковало Бельгию за выдуманную «Нарвскую республику»
    Лукашенко предложил США поучиться демократии у Белоруссии
    Китайская компания Seres запатентовала встроенный туалет для автомобиля
    Тегеран разблокировал Ормузский пролив
    Стоимость нефти Brent опустилась ниже 90 долларов впервые с марта
    Эксперт: Кишинев пошел на провокацию против российских военных
    В Госдуме напомнили о выплатах к 9 Мая
    Туск выразил сомнение в целесообразности отмены права вето в ЕС
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Выйдут ли США из НАТО

    НАТО – это не только американское оружие и технологии, это обмен разведданными, интегрированные системы управления, стратегическое и тактическое планирование, эффективная работа всех систем вооружения и слаженность объединенной группировки европейских войск. Всего этого Европа самостоятельно не имеет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Выращенные англосаксами жабы съедят их самих

    Однажды прокси, выращенные для войны с кем-то, слетают с катушек, и все идет не по плану. Эту надпись стоило бы вытатуировать на лбу каждого англосаксонского лидера, будь он президент США или английский премьер.

    17 апреля 2026, 17:45 • Новости дня

    В Госдуме напомнили о выплатах к 9 Мая

    Депутат Бессараб напомнила о выплатах ветеранам к 9 Мая

    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    К 9 Мая в России по указу президента РФ Владимира Путина традиционно осуществляются специальные выплаты ветеранам, напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

    По словам Бессараб, в юбилейные годы сумма выплат обычно соответствует количеству лет, прошедших со Дня Победы, выраженному в тысячах рублей, передает «Лента.Ру». В другие, не юбилейные годы, размер выплат составляет примерно 10 тыс. рублей.

    Депутат также уточнила, что выплаты отличаются для различных категорий ветеранов. Например, для участников Великой Отечественной войны сумма начисления выше, чем для обладателей медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

    Ранее Россия и Белоруссия договорились о совместной выставке к 85-летию начала ВОВ.

    17 апреля 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: Кишинев пошел на провокацию против российских военных

    Политолог Мартынов: Кишинев, объявив российских военных персонами нон грата, нарушил все соглашения

    Эксперт: Кишинев пошел на провокацию против российских военных
    @ Сергей Кузнецов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В последние годы ротация в оперативной группе российских войск в Приднестровье сильно затруднена из-за действий Кишинева. Внесение командира ОГРВ и его заместителей в список нежелательных лиц призвано еще сильнее осложнить ситуацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

    «Оперативная группа российских войск (ОГРВ) находится в Приднестровье на основании соглашения 1992 года «о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», а также ряда других договоров», – напомнил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Он подчеркнул: утверждение спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о том, что российские военные там находятся незаконно, не соответствует действительности. «Гросу либо демонстрирует свою некомпетентность, либо умышленно искажает факты», – считает собеседник. По его мнению, заявление чиновника, как и решение Кишинева объявить командование ОГРВ персонами нон грата – «провокация и нарушение всех правовых соглашений».

    Мартынов указал, что в последние годы ротация в оперативной группе сильно затруднена: «в аэропорту Кишинева военных России просто разворачивают». Внесение командира ОГРВ и его заместителей в список нежелательных лиц призваны еще сильнее осложнить ситуацию, полагает эксперт. «Меры скажутся и на членах семей военнослужащих. Фактически они оказываются запертыми в регионе», – добавил он.

    «Решение Кишинева ведет к эскалации. Я не исключаю, что план разработали вовсе не Гросу или Майя Санду, а те силы, которым очень хочется разжечь приднестровский конфликт», – рассуждает политолог. По его мнению, за всем этим могут стоять Британия или Франция. Собеседник напомнил, что Лондон ранее несколько раз делал «подход к снаряду», в том числе в 2022 году, а Париж стоял за массовой фальсификацией на президентских и парламентских выборах в Молдавии.

    «После объявления командования российских войск персонами нон грата возможны провокации физического плана. Однако до вывода группы дело вряд ли дойдет», – допустил спикер. Он напомнил, что ОГРВ занимается обеспечением безопасности и охраной военных складов в селе Колбасна.

    «Срок годности подавляющей части хранящихся на объекте снарядов истек, и они подлежат утилизации. В одно время обсуждался международный проект строительства завода для этих целей. Но он так и не был реализован», – детализировал Мартынов.

    По его словам, причин тому несколько – «начиная от вороватости молдавских властей и заканчивая тем, что не удалось договориться, кто в итоге будет оператором этого процесса». «Другими словами, вопрос вывода Оперативной группы российских войск ставился разными людьми и в разное время. Однако с практической точки зрения это все еще невозможно», – заключил эксперт.

    Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что командование Оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье было объявлено персонами нон грата. «Подтверждаю, в этом списке несколько человек. Они объявлены нежелательными лицами в Молдавии по простой причине – российская армия нелегально находится на территории Молдавии», – сказал он.

    Гросу добавил, что теперь попытка выезда «на правый берег» грозит российским офицерам депортацией в Россию без права возвращения. По информации молдавских СМИ, среди персон нон грата – командующий ОГРВ Дмитрий Зеленков и три его заместителя: Дмитрий Опалев, Сергей Мащенко и Сергей Ширшов. Въезд на территорию Молдавии также запрещен начальнику штаба Марату Яруллину и Алексею Богомолову, который руководит полевым банком в Тирасполе.

    Напомним, в Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

    Летом 2025 года Майя Санду распорядилась лишить молдавского гражданства пятерых жителей, служивших в российской группе войск в Приднестровье. Среди них – Эдуард Мокусей 1974 года рождения, Николай Овсов 1986 года рождения, Александр Приходченко 1976 года рождения, Андрей Саблицов 1982 года рождения и Денис Стефанов 1981 года рождения.

    Тогда же президент Молдавии говорила, что Кишинев готов вернуться к переговорам по Приднестровью только при условии вывода Оперативной группы российских войск. «Главный вопрос – как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей», – отмечала Санду.

    16 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    Шойгу напомнил Прибалтике о праве России на самооборону на фоне атак дронов
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    «В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре», – говорится в комментарии Шойгу для СМИ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные атаки возможны либо из-за неэффективности западных систем противовоздушной обороны, либо потому, что эти государства сознательно позволяют использовать свое воздушное пространство для ударов по России, фактически становясь соучастниками агрессии против страны.

    Секретарь Совбеза напомнил, что в случае сознательного участия указанных государств Россия может автоматически применять статью 51 Устава ООН, которая предоставляет неотъемлемое право на самооборону в случае вооруженного нападения.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу.

    На прошлой неделе литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    17 апреля 2026, 14:21 • Новости дня
    ЕК отвергла обвинения в пролете украинских дронов через ЕС для атак по России
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия заявила, что не располагает доказательствами использования украинскими беспилотниками для ударов по России воздушного пространства стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    Официальный представитель ЕК Анита Хиппер сообщила об этом на брифинге в Брюсселе, отвечая на слова секретаря Совбеза России Сергея Шойгу о возможности применения Россией права на самооборону в ответ на подобные удары, передает ТАСС.

    «Еврокомиссия видела заявления, в которых эти страны ЕС отвергли эти обвинения. Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения России из того, что мы видим», – заявила Хиппер. Она также назвала слова Шойгу «дезинформацией», отметив, что подобные заявления якобы направлены на создание условий для эскалации и региональной нестабильности.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу. После этого литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    16 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Замдиректора МХАТа арестовали по обвинению в растрате средств

    Замдиректора МХАТа Гезерова арестовали по обвинению в растрате средств

    @ Алексей Орлов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора Московского Художественного академического театра им. М. Горького Артура Гезерова.

    Гезеров обвиняется в растрате, передает ТАСС.

    «Басманный районный суд города Москвы 16 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гезерова Артура Гезеровича до 8 июня 2026 года», – сообщили агентству в суде.

    В июле прошлого года СМИ сообщили, что СКР возбудил дело о взятке против гендиректора МХАТа Владимира Кехмана.

    16 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Часть праха Плисецкой и Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть праха народной артистки СССР Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина была захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает пресс-служба Большого театра.

    По информации СМИ, часть праха была развеяна над рекой Окой, передает «Интерфакс».

    Майя Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года в Германии за несколько месяцев до своего 90-летнего юбилея. Родион Щедрин ушел из жизни 29 августа 2025 года в возрасте 93 лет, также в Германии.

    Плисецкая родилась в Москве 20 ноября 1925 года, в 1943 году окончила Московское хореографическое училище и была принята в труппу Большого театра, где с 1960 года стала примой.

    Плисецкая прославилась ролями Одетты-Одиллии в «Лебедином озере», Авроры в «Спящей красавице», Раймонды, Хозяйки медной горы в «Каменном цветке» и Кармен в «Кармен-сиюте». Она удостоилась многочисленных отечественных и международных наград и была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

    Родион Щедрин, родившийся 16 декабря 1932 года в Москве, был выдающимся композитором, пианистом и педагогом, а также полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Его творческое наследие включает оперы «Мертвые души», «Лолита», балеты «Конек-Горбунок», «Кармен-сюита», «Чайка», «Дама с собачкой» и множество других произведений для театра и кино.

    Майя Плисецкая и Родион Щедрин были женаты с 1958 года, их творческий и семейный союз стал одним из символов отечественного искусства.

    В 2016 году в Москве открыли памятник Майе Плисецкой.

    16 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Оренбуржье полицейских

    Минздрав: Пострадавшие при стрельбе в Оренбуржье полицейские в тяжелом состоянии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Оренбургской области трое полицейских, получивших ранения в результате стрельбы, находятся в стабильно тяжелом состоянии, рассказали в региональном Минздраве.

    «Все трое (пострадавших) находятся в стабильно тяжелом состоянии», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, в Оренбургской области один полицейский погиб, еще трое получили ранения при попытке задержания мужчины, находящегося в федеральном розыске.

    17 апреля 2026, 14:54 • Новости дня
    Песков опроверг слухи о недостатке информации у Путина
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин получает всю необходимую информацию по повестке дня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал видеообращения некоторых блогеров, которые предположили, что до президента не доходит важная информация о ситуации в стране, передает ТАСС.

    «Нет, это не так», – сказал представитель Кремля.

    Он подчеркнул, что Путин, как глава государства, располагает самыми широкими полномочиями и осведомлен обо всех ключевых событиях. По словам Пескова, президент всегда держит под контролем вопросы, находящиеся на повестке дня.

    Кроме того, представитель Кремля заявил, что не видит оснований для дальнейшей дискуссии по поводу видеообращения блогера Виктории Бони. «Вчера мне был задан вопрос на этот счет, я ответил на него и не думаю, что есть смысл как-то дальше дискутировать», – добавил Песков.

    Ранее Песков сообщил, что видеообращение Бони привлекло внимание властей, однако по всем затронутым в ролике резонансным темам уже ведется масштабная работа.

    17 апреля 2026, 13:16 • Новости дня
    Глава армии Бельгии выдумал признание Россией «Нарвской народной республики»
    @ Kurt Desplenter/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник бельгийской армии Фредерик Вансина заявил о якобы признании Россией несуществующей «Нарвской народной республики» в Эстонии, хотя Москва таких шагов не предпринимала.

    В интервью газете Soir глава вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина заявил, что Россия якобы признала некую «Нарвскую народную республику» в Эстонии, передает РИА «Новости».

    По словам Вансина, «российская риторика остается воинственной и наступательной, с заявлениями о необходимости возвращения к границам 1997 года, то есть о выводе всей Центральной Европы из НАТО. Они только что признали 'Нарвскую народную республику' в Эстонии».

    Однако в реальности никакой «Нарвской народной республики» не существует, и официальная Москва никогда не упоминала и не признавала такого образования. За последние месяцы в соцсетях появились группы, связанные с выдуманными «народными республиками» в прибалтийских городах, но в них состоит лишь несколько десятков человек. Эти сообщества публикуют символику и виды городов, однако кто их создал – неизвестно.

    В июле 1991 года в Эстонии обсуждался проект Принарвской Советской Социалистической Республики, но он не получил развития.

    В МИД России неоднократно отмечали, что прибалтийские страны занимают крайне враждебную позицию по отношению к России. В декабре 2023 года Владимир Путин подчеркнул, что русофобия в Прибалтике существовала задолго до начала спецоперации на Украине.

    Спецслужбы Эстонии разоблачили так называемую «Нарвскую народную республику».

    Премьер-министр страны Кристен Михал назвал это движение российской информационной операцией.

    17 апреля 2026, 17:12 • Новости дня
    Бастрыкин потребовал отчет по делу о самоуправстве в подмосковной деревне
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил детально доложить о ходе расследования дела о самоуправстве в деревне Шаховская в Московской области.

    Поводом для внимания высшего руководства стал сюжет на федеральном телеканале, который рассказал о сложностях местных жителей с проездом к своим домам из-за установленных платных ворот.

    Как сообщил СК в Max, ворота, препятствующие свободному доступу, были установлены женщиной, управляющей поселком через юридическое лицо. Ведомство отмечает, что проезд оказался закрыт даже для экстренных служб.

    «По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ (самоуправство)», – говорится в сообщении. Бастрыкин потребовал от руководителя областного главка доложить о ходе расследования и проверить доводы, изложенные в телесюжете.

    Контроль за исполнением поручения остается за центральным аппаратом Следственного комитета.

    Ранее юрист рассказала о штрафах за установку камер в доме без согласия соседей.

    17 апреля 2026, 16:40 • Новости дня
    Решетников заявил об исчерпании внутренних ресурсов экономики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская экономика переживает непростой период, а бизнес сталкивается с нарастающим давлением из-за налоговых изменений, дефицита кадров и высокой стоимости заимствований. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, признав, что прежние внутренние ресурсы роста во многом исчерпаны, и предпринимателям придется адаптироваться к новым условиям.

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил о серьезных трудностях в российской экономике, передает ТАСС. Выступая на форуме поддержки предпринимательства «Мой бизнес», он отметил, что предприниматели острее всего ощущают текущее положение дел.

    «Понятно, что ситуация в экономике непростая. Я думаю, бизнес это чувствует наиболее остро. И ситуация, скажем так, осложняется в том числе теми налоговыми изменениями, которые идут сейчас, и которым бизнес вынужден адаптироваться», – сказал министр.

    По словам главы ведомства, ранее справляться с растущими зарплатами и нехваткой специалистов помогали внутренние резервы. Однако сейчас они во многом исчерпаны, что делает макроэкономическую обстановку значительно более сложной. Основной задачей государства в этих условиях становится помощь предпринимателям в адаптации к новым вызовам.

    Решетников подчеркнул, что бизнесу придется привыкать к структурным изменениям, а в некоторых случаях – сворачивать направления для перераспределения самого дефицитного ресурса – кадров. Кроме того, министр указал на излишне крепкий курс национальной валюты и высокие процентные ставки. Он добавил, что снижение ставок будет происходить медленнее, чем хотелось бы, из-за текущей бюджетной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила жесткий дефицит трудовых ресурсов в стране. Министр экономического развития Максим Решетников заявил о готовности российского бизнеса к выходу на новые рынки. Глава Минэкономразвития назвал крепкий курс рубля серьезным испытанием для экономики.

    16 апреля 2026, 21:34 • Новости дня
    На форуме в Москве дизайн признали драйвером роста экономики страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Национальном центре «Россия» завершился IV Российский форум индустрии дизайна, направленный на популяризацию и развитие отечественной дизайн-сферы.

    Форум объединил дизайнеров, производителей, байеров, представителей торговых сетей, органов власти и образовательных учреждений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Основная деловая программа прошла 15 и 16 апреля и включала обсуждения о национальной идентичности, коммерциализации проектов и взаимодействии с экономикой.

    «Потребитель уже наелся глобальных брендов, они хотят локальную идентичность, но она должна быть качественной. Нужно перерабатывать наше культурное наследие и создавать продукты совершенно с другой конкурентностью. Но пора из разговоров переводить это в профессиональные методики, особенно для дизайн-сообщества», – подчеркнула президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш, открывая пленарную сессию. Эксперты форума отметили, что за последние годы значение дизайна в России вышло за пределы декора, став инструментом социального, культурного и экономического развития.

    Ключевым событием стало принятие в 2024 году Федерального закона о креативных индустриях, который закрепил механизмы поддержки специалистов, дал импульс развитию отрасли и связанности ее с экономикой. Ожидается, что доля креативных индустрий в ВВП России к 2030 году вырастет с 2 до 6%. В настоящее время, по словам депутата Госдумы Дениса Кравченко, готовится Стратегия развития креативной экономики до 2036 года, предусматривающая устранение инфраструктурных и кадровых барьеров, развитие кластеров и поддержку малого и среднего бизнеса.

    В рамках сессии «Национальная система дизайна – фундамент ценностно ориентированной экономики и суверенитета страны» обсуждалось значение национальной системы дизайна как стратегического инструмента развития, способного формировать тренд на российские решения и выступать драйвером экономического роста. Руководитель Управления по контролю за государственными визуальными коммуникациями Национального центра «Россия», секретарь Совета при НЦ «Россия» по формированию нового российского стиля Андрей Мелентьев отметил, что единая визуальная коммуникация становится предметом масштабной совместной работы.

    Форум проводится с целью консолидации отрасли и выработки дорожной карты развития. Организатором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минпромторга, среди соорганизаторов – Национальный центр «Россия», АНО «Агентство креативных индустрий», Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина и Союз дизайнеров России.

    17 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    В Екатеринбурге вынесли приговор сбившему насмерть двух девочек мужчине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил Михаила Слободяна, виновного в смертельном ДТП в Ревде, к 17 годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

    В результате происшествия две сестры погибли на месте, а еще одна девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. В пресс-службе суда заявили: «По совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет в исправительной колонии общего режима, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года», передает ТАСС.

    Кроме уголовного наказания, суд обязал Слободяна выплатить компенсацию – 16 млн рублей для пострадавшей девочки и семьи погибших сестер. Слободяна признали виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух лиц.

    Ранее на юго-востоке Москвы грузовой автомобиль наехал на несовершеннолетнего на регулируемом пешеходном переходе, в результате чего мальчик погиб от полученных травм.

    16 апреля 2026, 21:38 • Новости дня
    ФМБА России подвело итоги работы за прошлый год и определило задачи на текущий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итоги работы Федерального медико-биологического агентства России в 2025 году и задачи на 2026 год обсудили на расширенном заседании коллегии, прошедшем 16 апреля.

    Президент России Владимир Путин в обращении к участникам заседания отметил вклад ФМБА в развитие медицины, поддержку стратегических отраслей и повышение уровня спортивной инфраструктуры, а также подчеркнул значимость научных исследований, включая разработку уникальных вакцин, и обеспечение страны запасами крови и ее компонентов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В числе приоритетов агентства названа поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, их реабилитация и возвращение к полноценной жизни.

    Премьер-министр Михаил Мишустин выделил стратегическую роль ФМБА в укреплении здоровья населения, развитии высокотехнологичной медицины и готовности к чрезвычайным ситуациям, а также важность комплексной реабилитации защитников Отечества. Секретарь Госсовета Алексей Дюмин подчеркнул успехи в реабилитации ветеранов СВО и развитии спортивной медицины, отметив достижения российских паралимпийцев, для которых специалисты ФМБА обеспечили медицинскую поддержку.

    Заместители главы правительства Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко рассказали о снижении смертности среди обслуживаемого ФМБА контингента, успехах в адаптации ветеранов СВО, а также о научных исследованиях в спортивной медицине. Чернышенко отметил вклад агентства в технологическое лидерство России и развитие инновационных видов спорта.

    Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о ключевых достижениях года: приближении специализированной медицинской помощи к фронту, открытии новых объектов здравоохранения и сосудистых центров, снижении летальности раненых до 0,1%, запуске протезно-реабилитационного комплекса, разработке отечественных вакцин и радиофармацевтических препаратов, увеличении объемов заготовки крови, развитии донорских регистров. Важным направлением стала деятельность Национального центра спортивной медицины и расширение полномочий агентства по работе со спортивными командами субъектов России.

    На выставке ФМБА представило инновационные разработки, включая киберпротезы, нейрогарнитуры для восстановления нервной системы, продукты для регенерации тканей, приборы для диагностики и препараты для лечения редких заболеваний. Скворцова выразила благодарность руководству страны, госкорпорациям и партнерам за поддержку агентства.

    17 апреля 2026, 10:43 • Новости дня
    Захарова уличила французских дипломатов в лицемерии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Французские дипломаты лицемерно заявляют о «важности» обменов с Россией, несмотря на то, что Париж фактически прекратил гуманитарные, научные и культурные контакты между странами, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «Лицемерно звучат заявления французских дипломатов о «большом значении, которое посольство придает обменам между нашими странами. Это говорят представители государства, которое свернуло деловые, научно-образовательные и гуманитарные связи с Россией», – говорится в ее комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    По ее словам, Париж приостановил реализацию всех совместных проектов с российскими государственными культурными организациями и артистами, поддерживающими политику России.

    Представитель МИД отметила, что Франция разделила российскую культуру на «правильную» и «неправильную», что противоречит идее честного культурного диалога. Захарова напомнила, что подобная политика наносит ущерб отношениям между странами и подрывает фундаментальные основы международного сотрудничества.

    Ранее Мария Захарова выразила обеспокоенность действиями французского руководства, отметив их разрушительное влияние на отношения между Россией и Францией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон призвал обеспечить полную готовность французских вооруженных сил к возможному военному столкновению.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что опасения Парижа об угрозе открытой войны Франции с Россией не имеют оснований.

    17 апреля 2026, 14:06 • Новости дня
    В Приднестровье осудили Кишинев за меры против российских военных

    @ Карпов Сергей/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Кишинев усилил антироссийскую политику, чтобы понравиться европейскому истеблишменту. По замыслу молдавских властей, это поможет стране скорее получить приглашение о вступлении в ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД экс-глава парламента Приднестровья Александр Щерба. Ранее Кишинев объявил персонами нон грата командование российских войск в Приднестровье.

    «Решение Кишинева не нужно воспринимать в отрыве от его предыдущих недружественных шагов в отношении Тирасполя и Москвы – гаранта приднестровского урегулирования», – отметил Александр Щерба, бывший председатель Верховного совета Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Он напомнил, что подобные действия со стороны молдавских властей усилились в последние несколько месяцев.

    По его словам, эта односторонняя политика молдавских властей проводится в контексте продолжающихся несколько лет переговоров Тирасполя и Кишинева по урегулированию приднестровского конфликта. «Сейчас против Приднестровья вводятся дополнительные ограничения на свободу экономической деятельности хозяйствующих субъектов, устанавливаются новые налоги», – напомнил собеседник.

    «Теперь Кишинев перешел в атаку и на Россию, причем не только на дипломатическом, но и на правовом уровне», – подчеркнул политик. «Молдавское руководство создает эскалацию в отношении ПМР, чтобы повысить ставки в приднестровском вопросе и стать более привлекательными в глазах европейского истеблишмента», – продолжил он.

    «Цель Молдавии – скорейшее вступление в Евросоюз. При этом республика не соответствует ни экономическим, ни социальным, ни политическим стандартам ЕС. В стране не соблюдаются права человека и законодательство о свободе СМИ. Кишинев пытается подменить условия для евроинтеграции некой потенциальной угрозой и страхом перед «русским миром», – детализировал он.

    «Судя по всему, Кишинев продолжит эскалацию в отношениях с Москвой. Не исключено, что конечной целью является полная замена миротворческого контингента некой гражданской миссией. Кроме того, молдавское руководство сознательно создает условия, чтобы жители ПМР продолжали ощущать нервозность на фоне внешнего давления и отсутствия стабильности», – полагает спикер.

    При этом, заметил он, Кишинев практически исчерпал возможности для создания проблем российскому контингенту. «Не исключено, что будут лишь отдельные случаи депортации военных. Впрочем, вероятно, они уже предупреждены о планах молдавского руководства и не станут покидать заданные границы», – заметил Щерба.

    «Что касается политического измерения, то, вероятно, Кишинев готовится к неким заявлениям по этой теме в Парламентской ассамблее Совета Европы или на другой площадки ЕС. Вряд ли этот вопрос будет интересен и актуален на уровне других глобальных международных сообществ, в том числе – ООН», – резюмировал собеседник.

    Трамп объявил о сохранении морской блокады Ирана
    ЕК отвергла обвинения в пролете украинских дронов через ЕС для атак по России
    Нижегородский губернатор протестировал новый кроссовер Volga K50
    На Украине призвали Европу запретить въезд ветеранам СВО
    Бастрыкин потребовал отчет по делу о самоуправстве в подмосковной деревне
    Астронавты миссии Artemis II оценили лунный корабль Orion
    В МВД зафиксировали резкое снижение преступности среди мигрантов

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя

    Победителю венгерских выборов Петеру Мадьяру остро нужны деньги Евросоюза, заблокированные в свое время для Венгрии. Однако Мадьяр намерен прежде всего искать союзников не в Брюсселе, а в Варшаве. Именно польский премьер Дональд Туск может поделиться с Мадьяром опытом того, как можно манипулировать руководством Евросоюза. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

