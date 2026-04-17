Ученые спрогнозировали начало магнитных бурь на Земле в ближайшие сутки

ИКИ РАН: Ветер из корональной дыры спровоцирует на Земле магнитные бури

Tекст: Мария Иванова

Земля окажется под воздействием потока солнечного ветра, который запустит период геомагнитной нестабильности продолжительностью два-три дня, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Эта корональная дыра существует уже несколько месяцев и возвращается к планете каждые 27 дней – время полного оборота Солнца вокруг своей оси. В феврале и марте ее появление также вызывало магнитные бури уровня G1-G2, и аналогичный прогноз дается сейчас.

Планета будет находиться в потоке быстрого ветра около недели. Наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток, субботу и воскресенье, когда Земля будет адаптироваться к новым условиям. Ожидается, что к понедельнику магнитное поле стабилизируется, и активная фаза шторма завершится.

Несмотря на снижение вспышечной активности, текущий год остается напряженным: за первые 100 дней магнитные бури фиксировались в течение 24 суток. Этот показатель уступает лишь рекордному 2003 году. Повышенная геомагнитная активность, вероятно, сохранится до конца года и в следующем, после чего пойдет на спад из-за приближения солнечного минимума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле вероятность возникновения геомагнитных штормов достигла 90%.

В марте на Земле прошла дляительная планетарная магнитная буря.