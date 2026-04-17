    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину
    Молдавия потребовала выслать российских военных из Приднестровья
    Чехия не поняла публикацию Минобороны списка производителей дронов для Украины
    Калашникова рассказала о госпитализации Джигана после развода с Самойловой
    Запущенные с Плесецка военные спутники вышли на целевую орбиту
    Трамп ради мира с Ираном согласился приехать в Исламабад
    Израиль приостановил боевые действия в Ливане на 10 дней
    Франция и Германия разошлись во взглядах на Ормузский пролив
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Выращенные англосаксами жабы съедят их самих

    Однажды прокси, выращенные для войны с кем-то, слетают с катушек, и все идет не по плану. Эту надпись стоило бы вытатуировать на лбу каждого англосаксонского лидера, будь он президент США или английский премьер.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. По нему ходил сказочный Синдбад-мореход, но Трамп пройти сможет вряд ли.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Когда у Ирана закончится начальство

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    17 апреля 2026, 09:26 • Новости дня

    Ученые спрогнозировали начало магнитных бурь на Земле в ближайшие сутки

    ИКИ РАН: Ветер из корональной дыры спровоцирует на Земле магнитные бури

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие 24 часа планету накроет поток быстрого солнечного ветра из крупной корональной дыры, что вызовет нестабильную геомагнитную обстановку.

    Земля окажется под воздействием потока солнечного ветра, который запустит период геомагнитной нестабильности продолжительностью два-три дня, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Эта корональная дыра существует уже несколько месяцев и возвращается к планете каждые 27 дней – время полного оборота Солнца вокруг своей оси. В феврале и марте ее появление также вызывало магнитные бури уровня G1-G2, и аналогичный прогноз дается сейчас.

    Планета будет находиться в потоке быстрого ветра около недели. Наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток, субботу и воскресенье, когда Земля будет адаптироваться к новым условиям. Ожидается, что к понедельнику магнитное поле стабилизируется, и активная фаза шторма завершится.

    Несмотря на снижение вспышечной активности, текущий год остается напряженным: за первые 100 дней магнитные бури фиксировались в течение 24 суток. Этот показатель уступает лишь рекордному 2003 году. Повышенная геомагнитная активность, вероятно, сохранится до конца года и в следующем, после чего пойдет на спад из-за приближения солнечного минимума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле вероятность возникновения геомагнитных штормов достигла 90%.

    В марте на Земле прошла дляительная планетарная магнитная буря.

    16 апреля 2026, 10:23 • Новости дня
    Составлена крупнейшая в истории карта Вселенной
    @ ALMA/ESO/NAOJ/NRAO/Cover Images/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабное пятилетнее сканирование неба завершилось созданием подробной карты с 47 млн галактик, которая поможет раскрыть тайну ослабления темной энергии.

    Инструмент DESI завершил масштабное сканирование неба, продолжавшееся с 2021 года, пишет New Scientist.

    Изначально исследователи планировали собрать данные о 34 млн объектов, но эффективность оборудования превзошла ожидания. В результате удалось запечатлеть 47 млн галактик и квазаров.

    Дэвид Шлегель из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли отметил, что предыдущие карты включали лишь пять млн галактик. «Мы фактически находимся на той кривой, когда каждые десять лет создаем карты в десять раз большего размера», – заявил ученый.

    Полученная информация позволит сравнить распределение галактик в прошлом и настоящем. Это может пролить свет на природу темной энергии, которая составляет около 70% Вселенной. Данные 2024 года уже показали, что она не остается неизменной, а постепенно ослабевает.

    Офер Лахав из Университетского колледжа Лондона подчеркнул, что такой объем информации казался фантастикой в начале его карьеры. По его словам, 40 лет назад у астрономов была выборка лишь из тысяч галактик, а современное научное сообщество буквально перегружено данными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы составили самую детальную карту Млечного Пути.

    Специалисты Российского федерального ядерного центра помогли ученым получить детальную картину устройства Вселенной.

    Астрономы впервые зафиксировали признаки самых первых звезд во Вселенной в древней галактике Hebe.

    14 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали заморозки и снег в Центральной России

    Синоптики Тишковец: Центральную Россию ожидают заморозки и мокрый снег

    Tекст: Мария Иванова

    В начале следующей недели жителей Центральной России ожидает резкое похолодание с понижением температуры до минусовых значений и выпадением мокрого снега.

    Предстоящая неделя принесет в центральные регионы страны существенное похолодание, температура опустится на семь-девять градусов ниже климатической нормы, передает РИА «Новости».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возвращении зимней погоды.

    «В начале следующей недели в ночные и предутренние часы Центральная Россия окажется в зоне околонулевых температур с вероятностью лёгких заморозков до -1. Фронт заморозков может добраться до Черноземья», – рассказал метеоролог.

    По словам специалиста, местами пройдет небольшой снег, а днем ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. На земле возможно образование временного снежного покрова высотой менее одного сантиметра. Дневная температура не превысит шести градусов тепла.

    К середине недели влияние циклона ослабнет, дожди станут менее интенсивными, а воздух прогреется до 13 градусов. В четверг благодаря антициклону потеплеет до 17 градусов, однако уже в пятницу новый циклон вновь принесет дожди и снижение температуры.

    В выходные дни ожидается прорыв холодного атмосферного фронта с ливнями и северным ветром. В воскресенье начнется вторжение арктического холода: ночью температура опустится до нуля, днем не превысит семи градусов тепла, а вечером местами вновь возможен мокрый снег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил о надвигающихся на Москву снегопадах.

    В начале апреля в Подмосковье вернулись ночные заморозки. Метеорологи спрогнозировали появление сильной гололедицы на столичных дорогах.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    17 апреля 2026, 02:57 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка
    Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка
    @ Roscosmos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    ВКС провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области с космическими аппаратами на борту, сообщает Минобороны России.

    Боевой расчет космических войск осуществил запуск ракеты-носителя «с космическими аппаратами, запущенными в интересах Минобороны России», говорится в сообщении. После старта ракета была взята на сопровождение наземными измерительными комплексами космодрома. В министерстве подчеркнули, что запуск прошел в штатном режиме, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля новый космический аппарат Минобороны России был выведен на расчетную орбиту.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о финальных проверках новой ракеты «Союз-5», которая готовится к старту на Байконуре.

    15 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Синоптик сообщила о просветах в небе Москвы в четверг и пятницу

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице в ближайшие четверг и пятницу москвичей ожидают кратковременные солнечные прояснения на фоне ослабления облачности.

    Солнце появится в небе Москвы уже в ближайшие дни, передает РИА «Новости». Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    По ее словам, «в четверг будут появляться просветы, и 17 числа, в пятницу, тоже ожидаем, что у нас все-таки будут появляться просветы. Такого ясного неба, как у нас было в марте, конечно, не будет».

    Синоптик уточнила, что плотная облачность, которая держится в столице и области в среду, в последующие дни уже не ожидается, погодные условия станут мягче.

    Ранее московский департамент транспорта призвал жителей пользоваться общественным транспортом из-за дождя. Напомним, в марте Солнце светило над Москвой рекордные 223 часа, отмечала Позднякова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выходных ожидается серия возмущений магнитного поля Земли из-за корональной дыры на Солнце.

    В Москве в среду прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой и местами умеренный дождь, а температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов.

    В начале следующей недели жителей Центральной России ждет резкое похолодание, которое приведет к минусовым температурам и выпадению мокрого снега.


    17 апреля 2026, 09:58 • Новости дня
    Запущенные с Плесецка военные спутники вышли на целевую орбиту
    Запущенные с Плесецка военные спутники вышли на целевую орбиту
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запущенные ракетой «Союз-2.1б» аппараты достигли целевой орбиты и переданы под контроль космических войск, обеспечена стабильная связь, сообщили в Минобороны.

    Космические аппараты, запущенные в интересах Минобороны России, успешно выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС, сообщило в Max Минобороны.

    По данным ведомства, с аппаратами установлена устойчивая телеметрическая связь, а бортовые системы функционируют в штатном режиме.

    Военно-космические силы России провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области.

    Жители Петербурга наблюдали необычное световое явление в небе после запуска ракеты с космодрома Плесецк.


    16 апреля 2026, 11:51 • Новости дня
    Росреестр сообщил о ежегодном обновлении карт данными из космоса с 2030 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    России с 2030 года ежегодно планируется обновлять карты за счет данных дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ), сообщил на коллегии Росреестра глава ведомства Олег Скуфинский.

    Скуфинский сообщил, что в России с 2030 года карты страны будут обновляться ежегодно благодаря использованию данных дистанционного зондирования Земли из космоса, передает РИА «Новости».

    По его словам, для реализации этой задачи Росреестр недавно согласовал детальный план совместных мероприятий с Роскосмосом. Скуфинский подчеркнул: «С 2030 года на основе материалов ДЗЗ из космоса выйдем на постоянный мониторинг и ежегодный цикл обновления карт».

    Глава ведомства отметил, что использование данных из космоса позволяет существенно снизить расходы, ускорить процесс и минимизировать возможные риски по сравнению с традиционными методами, например, пилотируемой авиацией. Ведущие мировые державы – Китай и Индия – также перешли к созданию масштабной картографии на основе спутникового зондирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о выделении пяти миллиардов рублей на услуги по дистанционному зондированию Земли.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов представил спутники дистанционного зондирования «Зоркий» для создания цифровых карт.

    Руководитель Росреестра Олег Скуфинский заявил о планах расширения парка беспилотников ведомства до тысячи единиц.

    15 апреля 2026, 10:19 • Новости дня
    Ученые: Землю накроет серия геомагнитных возмущений из-за корональной дыры

    Ученые ИКИ РАН спрогнозировали магнитные бури в ближайшие выходные

    Tекст: Мария Иванова

    В предстоящие выходные ожидается серия возмущений магнитного поля Земли, вызванная воздействием очередной корональной дыры на Солнце.

    Серия геомагнитных возмущений прогнозируется 18-19 апреля, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В настоящее время космическая погода остается спокойной, вспышечная активность оценивается как низкая.

    «Продолжается космическое затишье. На обратной стороне Солнца, где сейчас ведет наблюдения Solar Orbiter, все то же самое», – отметили специалисты лаборатории. Стабилизация на звезде носит глобальный характер.

    Однако уже в выходные дни ситуация изменится. Любители полярных сияний смогут насладиться природным явлением, тогда как метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия из-за прихода очередной серии возмущений. Новая корональная дыра, ставшая причиной будущих магнитных бурь, уже видна на поступающих снимках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты спрогнозировали спокойную космическую погоду на всю текущую неделю.

    Ранее вероятность возникновения геомагнитных штормов достигала 90%. Обширная брешь на Солнце спровоцировала заметные возмущения магнитного поля Земли.

    15 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    Принесенная из Африки сахарская пыль выпала в польских Татрах

    RMF FM: Сахарская пыль накрыла Польшу желтым осадком

    Tекст: Мария Иванова

    Теплые потоки воздуха из Северной Африки накрыли территорию Польши мелкой песчаной пылью, оставившей на зданиях и автомобилях желто-коричневый осадок.

    Необычное природное явление зафиксировали в районе Татр, передает РИА «Новости

    «До Польши добралась сахарская пыль, оставившая желтый осадок на машинах и подоконниках», – говорится в сообщении польской радиостанции RMF FM.

    Мелкие частицы минералов преодолели огромное расстояние благодаря южным и юго-западным ветрам. Сейчас в горном регионе наблюдается помутнение неба, а на снегу и крышах образовался заметный цветной слой.

    По прогнозам метеорологов, пик концентрации песка в воздухе над Татрами придется на среду и четверг. Специалисты объясняют, что взвесь поднимается над пустыней восходящими потоками и переносится атмосферной циркуляцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в апреле сильный перенос пыли из Северной Африки обрушился на турецкую провинцию Анталья.

    В прошлом году необычный ночной дождь с песком прошел на территории Крыма.

    До этого теплый африканский воздушный фронт принес сахарскую пыль на Украину.

    16 апреля 2026, 06:15 • Новости дня
    Орбиту МКС подняли на 440 метров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная космическая станция изменила высоту своей орбиты для подготовки к прибытию нового экипажа и возвращению предыдущего на Землю.

    Коррекция орбиты Международной космической станции была успешно проведена с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-32», сообщает Telegram-канал Роскосмоса. Они включились в 5.34 по московскому времени и проработали 303 секунды.

    За время работы двигатели выдали импульс величиной 0,25 метра в секунду. В результате маневра станция поднялась на 440 метров.

    В настоящее время высота орбиты МКС достигла 420,09 километра над поверхностью Земли. В госкорпорации пояснили, что маневр потребовался для создания необходимых баллистических условий перед прибытием корабля «Союз МС-29» и посадкой аппарата «Союз МС-28».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля грузовой корабль «Прогресс МС-30» изменил орбиту Международной космической станции.

    В феврале двигатели аппарата «Прогресс МС-28» также увеличили высоту полета станции.

    15 апреля 2026, 06:30 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачную и теплую среду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь и до плюс 15 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В Москве в среду ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим, местами умеренным дождём, передает ТАСС со ссылкой на сайт Гидрометцентра России. Днем температура воздуха в столице составит от плюс 13 до плюс 15 градусов, а ночью может опуститься до плюс 4 градусов.

    Северо-восточный ветер достигнет скорости 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в столице сохранится на уровне около 754 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье в этот день температура будет варьироваться от плюс 11 до плюс 16 градусов. К ночи ожидается понижение температуры до плюс 1 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве и Подмосковье из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности.

    Ранее в столице зафиксировали рекордное атмосферное давление.

    Синоптики спрогнозировали жаркое и сухое лето по всей России.

    16 апреля 2026, 06:07 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачный и теплый четверг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В Москве в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой или умеренный дождь, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

    Температура воздуха днем достигнет от плюс 14 до плюс 16 градусов. К ночи на пятницу столбики термометров опустятся до плюс 5 градусов.

    Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в столице сохранится на уровне около 752 миллиметра ртутного столба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве и Подмосковье из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности.

    В среду синоптики пообещали москвичам облачную погоду с небольшим дождем.

    Специалисты центра «Фобос» спрогнозировали возвращение майского тепла в столичный регион.

    17 апреля 2026, 06:10 • Новости дня
    Чжан Лу установил рекорд Китая по выходам в открытый космос

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Член экипажа китайской космической миссии «Шэньчжоу-21» Чжан Лу совершил седьмой выход в открытый космос, тем самым установив рекорд для КНР, сообщило агентство Синьхуа.

    Член экипажа китайской миссии «Шэньчжоу-21» Чжан Лу совершил седьмой выход в открытый космос, установив национальный рекорд, передает ТАСС. Находясь вместе с коллегами У Фэем и Чжан Хунчжаном, он провел вне корабля пять с половиной часов, установив защиту от космического мусора и проверив внешнее оборудование станции.

    После завершения работ космонавты благополучно вернулись в модуль «Вэньтянь». В настоящее время экипаж находится на орбите более пяти месяцев. Первый выход в открытый космос в рамках миссии они совершили 9 декабря.

    Корабль «Шэньчжоу-21» стартовал с космодрома Цзюцюань 31 октября 2025 года. Абсолютный мировой рекорд по числу выходов в открытый космос (16) по-прежнему принадлежит российскому космонавту Анатолию Соловьеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-21» успешно отделился от орбитальной станции «Тяньгун».

    Экипаж предыдущей миссии «Шэньчжоу-20» протестировал новые скафандры для выхода в открытый космос.

    Всего тайконавты осуществили на борту станции 267 научно-прикладных проектов.

    17 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    Петербуржцы увидели «космическую медузу» после запуска ракеты с Плесецка

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Петербурга и Ленобласти минувшей ночью могли наблюдать в небе необычное светящееся облако в виде «космической медузы» после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк.

    Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны состоялся с космодрома Плесецк.

    Около 2.30 ночи жители Петербурга и Ленинградской области заметили в небе феномен, который называют «космической медузой». Атмосферное явление возникает при запуске ракет-носителей и представляет собой светящийся след в небе, который постепенно исчезает.

    По информации Роскосмоса, старт прошел в штатном режиме, после чего ракета была взята на сопровождение наземными средствами измерительного комплекса космодрома.

    Военно-космические силы России провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области.

    17 апреля 2026, 06:43 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачную и дождливую пятницу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Облачная погода с небольшим и местами умеренным дождем ожидается в Москве в пятницу, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Гидрометцентра России.

    Днем температура воздуха в городе будет от плюс 13 до плюс 15 градусов. К ночи на субботу температура может понизиться до плюс 5 градусов.

    Ветер прогнозируется южный, с переходом на западный, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит примерно 748 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье в пятницу ожидается температура от плюс 11 до плюс 16 градусов, а ночью она может опуститься до плюс 2 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление.

    Синоптик сообщила о скором начале бабьего лета в столице.

    22 апреля температура воздуха в Москве достигла отметки 23,3 градуса выше нуля.

    17 апреля 2026, 10:33 • Новости дня
    Астронавты миссии Artemis II высоко оценили лунный корабль Orion

    Экипаж миссии Artemis II подтвердил надежность теплозащитного экрана корабля Orion

    Tекст: Мария Иванова

    Участники первой за полвека лунной экспедиции заявили, что успешный облет спутника Земли приблизил высадку человека на Луну и создание постоянной базы.

    Астронавты миссии Artemis II дали высокую оценку работе космического корабля Orion, особенно отметив надежность теплозащитного экрана при возвращении на Землю, передает Associated Press. На своей первой пресс-конференции после приводнения в Тихом океане экипаж рассказал о подробностях десятидневного полета.

    Командир Рид Уайсмен, пилот Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен стартовали из Флориды первого апреля. Они стали самыми удалившимися от Земли путешественниками, побив рекорд миссии Apollo 13. Во время облета Луны экипаж наблюдал уникальные особенности обратной стороны спутника и полное лунное затмение.

    «Для четырех человек, просто смотрящих на теплозащитный экран, он выглядел замечательно. Он выглядел отлично, и этот полет был действительно потрясающим», – сказал Уайсмен. Он добавил, что при прохождении самых горячих слоев атмосферы они заметили лишь незначительную потерю обугленного материала на стыке экрана и капсулы.

    В настоящее время астронавты проходят серию медицинских тестов для проверки баланса, зрения и мышечной силы. Они также тренируются в скафандрах в условиях, имитирующих лунную гравитацию.

    НАСА уже готовится к следующей миссии Artemis III, в рамках которой планируется отработка стыковки с лунными модулями на орбите Земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космическая миссия «Артемида II» стартовала со стартовой площадки во Флориде. Позже корабль «Орион» успешно завершил первый этап возвращения на Землю.

    Глава НАСА пообещал высадить астронавтов на Луну в 2028 году.

    Главное
    Для поиска стрелявшего в полицейских на Урале привлекли вертолет и кинологов
    США завершили передачу военных баз в Сирии
    Китай усилил взаимодействие с Италией после ссоры Мелони и Трампа
    Астронавты миссии Artemis II оценили лунный корабль Orion
    Юрист объяснила, как вернуть переведенные по ошибке деньги
    Ученые узнали о необычных снах людей перед смертью
    Радоница стала официальным выходным днем в еще одном регионе

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай выбрал себе главного товарища в ЕС

    Руководство КНР, принимая премьер-министра Испании Педро Санчеса в Пекине, дало понять, что на испанцев огромные планы. У Санчеса тоже планы на Китай: хочет, чтобы тот бросил глобальный вызов США в вопросах войны и мира. По сути, с Испании начался распад НАТО и даже ЕС как пространства общих экономических интересов. Но почему именно Санчес? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
