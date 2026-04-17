Ученые спрогнозировали начало магнитных бурь на Земле в ближайшие сутки

ИКИ РАН: Ветер из корональной дыры спровоцирует на Земле магнитные бури
В ближайшие 24 часа планету накроет поток быстрого солнечного ветра из крупной корональной дыры, что вызовет нестабильную геомагнитную обстановку.
Земля окажется под воздействием потока солнечного ветра, который запустит период геомагнитной нестабильности продолжительностью два-три дня, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Эта корональная дыра существует уже несколько месяцев и возвращается к планете каждые 27 дней – время полного оборота Солнца вокруг своей оси. В феврале и марте ее появление также вызывало магнитные бури уровня G1-G2, и аналогичный прогноз дается сейчас.
Планета будет находиться в потоке быстрого ветра около недели. Наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток, субботу и воскресенье, когда Земля будет адаптироваться к новым условиям. Ожидается, что к понедельнику магнитное поле стабилизируется, и активная фаза шторма завершится.
Несмотря на снижение вспышечной активности, текущий год остается напряженным: за первые 100 дней магнитные бури фиксировались в течение 24 суток. Этот показатель уступает лишь рекордному 2003 году. Повышенная геомагнитная активность, вероятно, сохранится до конца года и в следующем, после чего пойдет на спад из-за приближения солнечного минимума.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле вероятность возникновения геомагнитных штормов достигла 90%.
В марте на Земле прошла дляительная планетарная магнитная буря.