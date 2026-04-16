«Хезболла» остановило крупное наступление армии Израиля на юге Ливана
Ливанское движение «Хезболла» отразило наступление израильских войск у границы
Вооруженные формирования ливанского движения заявили, что успешно отбили попытку прорыва границы, уничтожив несколько танков и бронетранспортеров наступающих сил противника.
Представители шиитской организации заявили о срыве масштабной операции израильских военных в районе пограничного населенного пункта Кантара, передает РИА «Новости». В ходе боестолкновений защитники рубежей ликвидировали несколько единиц тяжелой техники.
«Бойцы исламского сопротивления отразили попытку израильского подразделения продвинуться со стороны населенного пункта Тайби в направлении района Аль-Хаззан в поселении Кантара», – подчеркивается в официальном сообщении.
Отмечается, что по наступающим силам наносились удары управляемыми ракетами, в результате чего сгорели четыре танка и два бронетранспортера.
Кроме того, ливанская сторона осуществила ракетные обстрелы северных территорий Израиля, включая поселения Кирьят-Шмона и Маргалиот. Накануне руководство движения выразило готовность к прекращению огня, если противник будет строго соблюдать договоренности. Однако военно-политический кабинет Израиля после четырехчасового совещания так и не принял решения о перемирии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования «Хезболлы» атаковали приграничные населенные пункты Израиля.
Ливанское движение ранее сообщило о столкновениях с израильскими войсками в приграничном городе Хиям.
Бойцы шиитской организации уничтожили два израильских танка Merkava.