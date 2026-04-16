Суд признал недействительным избрание Допчун-оола верховным шаманом России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Верховный суд Тувы подтвердил решение о признании недействительным избрания Кара-оола Допчун-оола верховным шаманом России в 2024 году, сообщает ТАСС. Истцом выступил руководитель одной из шаманских организаций, который указал на то, что вопрос о переизбрании не был включён в повестку дня собрания и фактически не рассматривался.

Кызылский городской суд в 2025 году удовлетворил требования истца и постановил исключить запись о переизбрании из Единого государственного реестра юридических лиц. Кара-оол Допчун-оол пытался оспорить это решение в апелляционной инстанции, однако суд оставил жалобу без удовлетворения.

В пресс-службе суда подчеркнули: «Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Тыва, выслушав стороны, изучив материалы дела и представленные в суд апелляционной инстанции дополнительные доказательства, оставила решение городского суда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения». Суд подтвердил, что вопрос об избрании руководителя не был включён в повестку дня общего собрания, а также что в собрании участвовали не все члены сообщества.

Кара-оол Допчун-оол был впервые избран верховным шаманом России на международном шаманском съезде в 2018 году. Он родился в Туве в 1948 году и известен как целитель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кара-оол Допчун-оол предсказал богатый урожай для России в 2025 году.

Ранее верховный шаман рассказал о традиционных новогодних просьбах людей к духам о здоровье и благополучии.

Осенью этот религиозный деятель анонсировал создание всероссийского профсоюза шаманов.